MEC prevé duplicar la cantidad de becas destinadas a los Cecap, además de la apertura de nuevos centros

El director nacional de Educación, Gabriel Quirici, dijo que el objetivo es “acompañar” a los jóvenes que asisten a estos centros para que “sea efectivo ese proceso de poder seguir estudiando”.

En el último proyecto de Rendición de Cuentas entregado por el Poder Ejecutivo se menciona en el inciso referido a los recursos asignados al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) una reasignación de gastos que propone ser dirigida a los Centros de Capacitación, Arte y Producción (Cecap), que se encuentran dentro de la órbita de este organismo.

En diálogo con la diaria, el director nacional de Educación, Gabriel Quirici, profundizó sobre el destino de la cifra –12.857.077 pesos uruguayos– propuesta dentro del proyecto, que tiene entre sus objetivos la apertura de nuevos Cecap en el país, además de la inversión en el Plan de Alfabetización en Cárceles y otros proyectos educativos. A su vez, el proyecto prevé duplicar la cantidad de becas destinadas a los adolescentes que concurren a estos centros por el monto de 15.788.000 pesos uruguayos.

Los Cecap tienen como principal tarea acompañar las trayectorias de aquellos adolescentes desvinculados del sistema educativo formal debido a situaciones de vulneración que los obligaron a dejar a un lado sus procesos educativos. Estos centros reciben a adolescentes de entre 14 a 20 años y ofrecen una serie de talleres vinculados a oficios como gastronomía, peluquería, carpintería, construcción y talleres de textil, con el objetivo de acercar a estos jóvenes a retomar sus estudios y prepararlos para la futura etapa laboral. En ese sentido, Quirici recordó el reciente convenio firmado con Ceibal en mayo de este año para promover la incorporación de laboratorios con tecnología avanzada instalados en estos centros, y agregó que estas instalaciones favorecen al objetivo de introducir nuevas propuestas que se orienten a despertar otros intereses en los jóvenes que asisten a estos centros, en este caso, a raíz de herramientas vinculadas a la tecnología.

En cuanto a la apertura de nuevos centros, el director nacional de Educación dijo que existe un proyecto para el segundo semestre de este año por el cual, con el proyecto de Rendición de Cuentas, se propone abrir un nuevo establecimiento en Treinta y Tres. A su vez, explicó que en base a esa idea actualmente se evalúa, junto con la intendencia de ese departamento, la gestión para su instalación, ya que el espacio territorial donde se ubican los Cecap es asignado por cada gobierno departamental en donde se instalan. Además, dijo que existe la posibilidad de la apertura de otro centro en Soriano.

Por otro lado, Quirici señaló que con la reasignación de recursos se prevé duplicar el monto de las becas mensuales que reciben los jóvenes y que sirven como “ayuda” para cubrir necesidades básicas de quienes asisten asiduamente a los centros. Al mismo tiempo, explicó que se prevé que los estudiantes puedan presentarse a las becas Butiá –dirigidas a estudiantes de educación media de instituciones públicas de todo el país–, y señaló que ese recurso serviría como incentivo para mejorar la situación de revinculación con la educación formal. Además, señaló que, como otra de las estrategias, se logró cubrir en los horarios contraturno de las propuestas de los Cecap el cursado de materias de secundaria o de UTU, como otro de los métodos para contribuir a esta reinserción educativa.

“Nosotros hoy tenemos la preocupación de llegar a que las adolescencias efectivamente puedan sentir que se les está apoyando y cuidando”, señaló Quirici, y explicó que el objetivo de la medida nace desde una “concepción humanista” y no desde la única preocupación por aumentar el número de egresados de educación media. “Queremos acompañarlos a que sea efectivo ese proceso de poder seguir estudiando”, subrayó.

Además, entiende que quienes cursan el tramo educativo comprendido dentro de la educación media han sido uno de los sectores de la sociedad “menos cuidados”, y, en esa línea, explicó que anteriormente los jóvenes acostumbraban a abandonar el sistema educativo con mayor anterioridad, ya que priorizaban cuestiones ajenas al estudio, hecho que se intenta continuar abordando para poder cambiar.