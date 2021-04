Se trata de una mujer de 41 años y es funcionaria municipal en la Intendencia de Treinta y Tres.

Fue atacada por su pareja, de iniciales JF, de 59 años. El hecho ocurrió en Jacinto Trepano y Julián Laguna, en el barrio María Isabel, departamento de Treinta y Tres.

El hombre le disparó con un arma de fuego. La hirió de bala en la cabeza. Fue trasladada a un centro de salud de Montevideo, donde permanece internada grave.

El hombre se ahorcó en la vivienda. No había denuncias previas por violencia de género.

La Intendencia de Treinta y Tres emitió un comunicado repudiando el hecho y se comprometen a trabajar en violencia de género.

El primer femicidio de 2021 fue el de Carolina Escudero. Su ex pareja se suicidó luego de matarla y presentar una denuncia por su “desaparición”. Tenían un hijo de tres años. El segundo femicidiofue en Cerro Largo, en donde un hombre asesinó a su pareja y luego se mató. Tenían un hijo de cinco años, que estaba en el lugar del hecho. El tercer femicidio corresponde a una mujer que fue asesinada en la vía pública en La Unión por su pareja, que luego se suicidó. Tenían un hijo de cinco años. El cuarto femicidio corresponde a una mujer de 43 años que trabajaba como guardia de seguridad y fue asesinada por su ex pareja, de 45 años, en la vía pública en Sauce, Canelones. El hombre se suicidó después de matarla. El quinto femicidio ocurrió en Casavalle. Una mujer de 31 años fue asesinada por su pareja, de 40 años, en la casa que compartían en Casavalle. El hombre intentó matarse realizándose cortes en las muñecas, pero no pudo. Se entregó a la Policía horas después.

Por otro lado, en este período se registraron al menos cinco tentativas de femicidio: en Río Negro, en Cerro Largo, en Artigas y dos en Canelones -Barros Blancos y Santa Lucía-. A estos casos se suma este hecho en Treinta y Tres.