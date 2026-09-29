Gobierno uruguayo inaugura Polo de Tecnologías Espaciales que permitirá anticipar sequías, plagas e incendios

Virginia Verderese, Alejandro Paz, Fernanda Cardona, Pablo Ezzatti y Carlos Batthyány, el 26 de setiembre, durante la creación, implementación y desarrollo del Polo de Tecnologías Espaciales, en la Torre de las Telecomunicaciones.

La iniciativa busca generar un banco público de datos y una industria nacional vinculada a la tecnología espacial como parte de una apuesta por la “soberanía” del país, explicó Pablo Siris.

Detectar una plaga a partir de cambios en las hojas de una planta, identificar zonas con déficit hídrico que necesitan riego o anticipar la llegada de una sequía son algunos de los usos que Uruguay busca desarrollar a partir de las imágenes y datos satelitales que se obtendrán en el nuevo Polo de Tecnologías Espaciales.

El director nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, Pablo Siris, explicó a la diaria que el polo toma la histórica Estación Terrena de Manga de Antel y la articula con el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y las universidades públicas –Universidad de la República (Udelar), Universidad Tecnológica (UTEC) y Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU)– para desarrollar investigación y ciencia aplicada en el país.

El proyecto, que fue inagurado por distintas autoridades el lunes, contempla la reconversión de antiguas antenas satelitales que dejaron de utilizarse a partir de la incorporación de Uruguay al sistema de cables submarinos. Esas antenas serán destinadas, por un lado, a la obtención de imágenes satelitales y, por otro, a su utilización como radiotelescopio. “La idea es poner a nuestro a nuestro país en un lugar que en realidad tienen solo una veintena de países, que es la de tener radiotelescopios apuntando hacia el espacio profundo”, afirmó Siris.

Pero el objetivo del polo no se limita a la investigación. Siris señaló que también se busca capacitar técnicos uruguayos para utilizar estos mecanismos y obtener datos que puedan ser útiles para la población.

La inauguración del polo ocurre mientras el gobierno avanza en la definición de una política espacial para Uruguay. A principios de setiembre, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, presentó los lineamientos de un proyecto de ley sobre política espacial que ya está redactado y que será enviado al Parlamento una vez que tenga el visto bueno del presidente Yamandú Orsi.

En conferencia de prensa, Cardona fundamentó que definir una política de este tipo es importante “no solo desde el punto de vista de defensa y seguridad nacional”, sino también para desarrollar “una industria nueva”.

Del satélite al territorio

Entre sus aplicaciones, Siris mencionó la prevención, detección y control de incendios forestales, el seguimiento de situaciones climáticas y la adopción de medidas ante crecidas de ríos y arroyos. También permitirá trabajar en la identificación temprana de sequías y plagas en cultivos, además de otros usos vinculados a la planificación urbana y la medición de gases de efecto invernadero.

Siris explicó que las imágenes satelitales pueden utilizarse para identificar cambios en el territorio. “Por ejemplo, a través del cambio de color en las hojas, identificar la existencia de plagas en las plantas que requieran un control, o los déficits hídricos que pueda haber en algunas zonas del territorio y que requieran desarrollar riego”, señaló.

También mencionó entre los usos previstos el control de aguas territoriales y la identificación de bancos de pesca. A esto se suma, según el jerarca, el desarrollo de ciencia aplicada y la posibilidad de generar una industria vinculada a sensores y dispositivos para la investigación espacial.

Soberanía

El proyecto también tiene una dimensión de soberanía, remarcó Siris. Actualmente, explicó, las imágenes satelitales de que dispone Uruguay son adquiridas a empresas. El polo permitirá generar “un banco de datos de imágenes en el ámbito público puesto al servicio de toda la sociedad”. El jerarca señaló, además, que el acceso a información sobre el territorio permitirá fortalecer el control de fronteras y aguas territoriales y generar desarrollos nacionales en la industria de las telecomunicaciones.

Industria

Consultado sobre si el objetivo es que Uruguay fabrique tecnología espacial o que aprenda a utilizar y procesar mejor la información generada por los satélites, Siris respondió que se apunta a ambas cosas. “En las primeras etapas, se trata de aprehender los conocimientos en materia de tecnologías espaciales, para luego poder generar conocimiento nacional”, explicó. Según señaló, una parte de ese conocimiento ya existe en el país, pero en muchos casos los científicos deben migrar para poder desarrollar su trabajo.

En una segunda etapa, agregó, la intención es que el polo funcione como una incubadora para generar a su alrededor un ecosistema de empresas que desarrollen herramientas, productos y dispositivos para la industria espacial.

El polo, afirmó, abre la posibilidad de “retener talento nacional, generar propiedad intelectual nacional” y avanzar en el desarrollo soberano del país. “Queremos generar un sector económico que permita diversificar nuestra economía, nuestra producción, dejar de depender de bienes primarios, aun con alto componente genético, como es la ganadería y la agricultura, para generar un nuevo sector industrial vinculado a la electrónica, a la tecnología de frontera, que permita poner a nuestro país en un sitial de vanguardia en materia de telecomunicaciones y en materia de investigación espacial”, sostuvo.

Una infraestructura que ya existía

Durante la inaguración del polo, que se realizó el lunes, el presidente de Antel, Alejandro Paz, destacó que la empresa pondrá a disposición la infraestructura de la Estación Terrena de Manga. “Hablar de tecnología espacial es hablar de innovación y de futuro”, afirmó.

Paz señaló que uno de los desafíos será que el conocimiento generado en el polo se transforme en proyectos productivos y acerque a Uruguay a una industria de alta especialización.

Cardona destacó, a su vez, la articulación entre el Estado, las empresas públicas y la academia. Sostuvo que la iniciativa forma parte de una estrategia para utilizar de manera más eficiente recursos públicos e infraestructura ya existente.

“En este momento estamos pensando en utilizar de manera inteligente nuestros recursos”, afirmó, y señaló que el espacio puede generar imágenes del territorio para seguir fenómenos vinculados al cambio climático, las sequías y el fenómeno de El Niño, y “adelantarnos, anticiparnos a las decisiones políticas”.

Cardona remarcó que el proyecto no debe pensarse únicamente como una iniciativa vinculada a la exploración espacial. “La idea es que no se vea tan alejada la política espacial o lo que la estación puede hacer. No estamos hablando en este momento de mandar a un uruguayo, uruguaya, que puede pasar. Estamos hablando de algo mucho más tangible que hace a la vida cotidiana de nuestra gente”, sostuvo.

En ese sentido, vinculó el polo con la formación de estudiantes, la generación de empleo y la creación de nuevas cadenas de valor. “Tenemos un mantra, que es innovación con propósito, lo que significa, al final del día, transformar la vida de la gente en nuestro país”, destacó.

Ciencia, formación y empresas

Durante la inauguración, el decano de la Facultad de Ingeniería de la Udelar, Pablo Ezzatti, definió el polo como “un pasito más” para articular el sistema productivo con el sistema educativo terciario público. Ezzatti señaló que los proyectos espaciales requieren planificación a largo plazo y planteó que el conocimiento generado en esta área puede posteriormente trasladarse a otras industrias.

Desde la UTEC, su rector, Carlos Batthyány, destacó la articulación entre las instituciones públicas y sostuvo que Uruguay atraviesa una transición en la que comienza a ganar credibilidad internacional como generador de productos y desarrollos innovadores. “Ahora empieza a cambiar la visión de Uruguay, se está empezando a ver que hay productos, desarrollos innovadores que desde el país pueden ir al mundo, y cuando logremos esa credibilidad, vamos a haber cambiado sustancialmente la visión internacional del país”, reflexionó.

Por su parte, la directora general de UTU, Virginia Verderese, señaló que la institución ya cuenta con propuestas educativas vinculadas al sector. Por último, adelantó que se están pensando propuestas de grado y posgrado y pasantías para estudiantes en el marco de la iniciativa.