La Fiscalía solicitó la formalización de la investigación que involucra al ex jefe de Policía de Cerro Largo, José Adán Olivera. La fiscal a cargo del caso en representación de la Fiscalía Departamental de Treinta y Tres, Ana Paula Segovia, solicitó al Poder Judicial que fije la audiencia de formalización en la que Olivera resultará imputado.

Fuentes de Fiscalía explicaron que como Olivera no está detenido, no corre el plazo de 48 horas para realizar la audiencia. Por eso, el Poder Judicial tiene hasta 20 días para realizar la audiencia. Hasta que la audiencia no se celebre, no hay una formalización de la investigación, pero es un hecho que Olivera será imputado. “Por eso se solicita la audiencia de formalización”, explicaron desde Fiscalía a la diaria.

Aclararon también que “en la mayoría de los casos, el Poder Judicial acepta los pedidos de formalización”, pero hasta tanto se celebre la audiencia, la investigación no está formalizada.

El ex jefe de Policía de Cerro Largo sería responsable de haber puesto en conocimiento al policía imputado por contrabando en el caso asociado al estadio Ubilla, administrado por la intendencia de ese departamento, de que había una investigación en su contra. En el celular que se le incautó al policía, que ahora está preso, encontraron audios en los que Olivera le avisaba que era investigado.

Olivera renunció a su cargo para “no involucrar al Ministerio del Interior” en irregularidades y delitos. Además, se investiga una red de corrupción policial en Cerro Largo.

Inicialmente, Olivera no se presentó a declarar ante Fiscalía “por razones de salud”. Días después, se presentó ante la sede judicial y prestó declaración.