En rueda de prensa en el marco del Día del policía caído en cumplimiento del deber, en el que se rindió homenaje al cabo Marcos Núñez, policía de la Guardia Republicana que falleció el 18 de octubre en un accidente de tránsito, el ministro del Interior Luis Alberto Heber habló sobre distintos temas.

En particular, fue consultado sobre el pedido de la Asociación de Funcionarios de la Jefatura de Policía de Maldonado (Sipolma) de remoción de Diego Fernández, director de la Policía Nacional, tras los “constantes” cambios en las jefaturas de Policía. En lo que va de este período de gobierno hubo ocho sustituciones en las 19 jefaturas de Policía designadas. Varios de los jefes fueron cesados o renunciaron por estar involucrados en investigaciones asociadas a irregularidades, delitos y corrupción. Para el gremio policial fernandino, el director de la Policía Nacional ha “fracasado de forma inexcusable demostrando que es improvisado en la seguridad pública”; reclaman que la Policía sea liderada “por las nuevas generaciones” y no por “retirados nostálgicos que han reinstalado las viejas prácticas y costumbres que tanto daño han hecho”.

Al respecto, Heber respondió: “Es la opinión del sindicato”. “Nuestra opinión, y tenemos toda la confianza con Diego Fernández, es que tiene la experiencia; tiene una larga trayectoria en la Policía”, explicó. Para el ministro del Interior, Fernández “de alguna manera ha determinado los éxitos que en materia de seguridad hemos tenido”. “Hemos tenido la posibilidad de bajar homicidios, rapiñas, hurtos, abigeatos. Hemos podido bajar la violencia doméstica. Los resultados son los que avalan al mando”, aseguró.

La Policía “se autodepura”

También se refirió a las irregularidades y delitos emergentes: “Sobre los hechos puntuales que pueden existir de corrupción, la misma Dirección Nacional de Asuntos Internos está actuando de manera excelentemente bien, con plena confianza del ministro”. Heber explicó que “es la que ha actuado incluso en los casos de Cerro Largo y Maldonado”. “Quien ha actuado es la propia Policía, que se autodepura en función de que los propios policías son los que investigan a los policías”, afirmó el ministro, quien indicó que “por lo tanto, nos da plena seguridad que estamos con el comando necesario para el tiempo necesario”.

En este sentido, fue consultado acerca de las denuncias del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom) sobre este tema. Patricia Rodríguez, presidenta de Sifpom, solicitó una reunión al fiscal de Corte, Juan Gómez, porque asegura que Asuntos Internos no da garantías cuando se denuncia a los jefes. El sindicato expresó preocupación “por la seguridad de los policías cuando denuncian a sus jefes”.

Heber dijo que si bien “es una opinión respetable, que respetamos mucho”, esto “no es así”. “No compartimos esa afirmación. Creemos que Asuntos Internos está trabajando muy bien, excelentemente bien donde está. Con relación directa con el ministro. No tiene relación con los mandos. La Dirección Nacional de Asuntos Internos depende directamente mío. No sé si la quiere sacar fuera del Ministerio. No me parece”, dijo.

Ante la pregunta de si desde Asuntos Internos se “filtra información”, aseguró: “No es el caso. Porque hemos podido actuar”. “Tenemos un elenco de policías que han actuado muy bien y que ha tenido resultados. Si hay casos donde se nos pueda demostrar que no se ha actuado como corresponde, podemos aceptar. Pero hasta ahora no hemos tenido un solo caso donde se pueda cuestionar a la Dirección Nacional de Asuntos Internos”, aseguró Heber.

Posible imputación del exjefe de Policía de Cerro Largo

Heber fue consultado sobre la posible imputación de José Adán Olivera, exjefe de Policía de Cerro Largo, que renunció esta semana para “no involucrar al Ministerio del Interior” en irregularidades y delitos, ya que se investiga una red de corrupción policial en Cerro Largo. Olivera podría ser imputado por filtrar información al policía que fue imputado por varios delitos en el caso asociado al contrabando de materiales para el Estado Ubilla, de la Intendencia de Cerro Largo.

El ministro del Interior dijo que “es parte de la investigación que se está haciendo por parte de la fiscal” y “Asuntos Internos está trabajando junto a la fiscal, porque a la Fiscalía también le da seguridad el accionar de Asuntos Internos y ahí estarán manejando los elementos de prueba como para ver si hay involucramiento del señor jefe”. “Nosotros antes de que se pronuncie la justicia y la fiscal, no vamos a poder dar una opinión al respecto”, explicó.

La renuncia de Olivera fue destacada por el presidente de la República Luis Lacalle Pou, para quien era “lo esperable” y fue “más que oportuna”. Según Heber, el jefe de Policía de Cerro Largo renunció “motivado por dejar al Ministerio del Interior afuera de una investigación que está realizando la fiscal, lo que de alguna manera demuestra una actitud de lealtad con el ministerio, con el gobierno y con la Policía”. Para el intendente de Cerro Largo, José Yurramendi, la de Olivera fue “una actitud valorable. “La verdad que no cualquiera hace eso. Olivera está a la altura de las circunstancias, dejando en libertad a la Justicia, al Poder Ejecutivo y al propio gobierno”, expresó.