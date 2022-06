Este martes, en el local del PIT-CNT hubo un congreso de la Unión de Sindicatos Policiales del Uruguay (USIP) en el que participaron el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo-Uruguay (Sifpom), el Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU), la Asociación de Funcionarios de la Jefatura de Policía de Maldonado (Sipolma), la Asociación de Funcionarios de Migraciones y la Asociación de Funcionarios del Ministerio del Interior.

Los sindicatos policiales se reunieron en la central de trabajadores en torno a siete temas: aumento salarial; abordaje de salud mental para policías; no modificar la ley de retiro ni aumentar la edad jubilatoria; el fondo de vivienda policial; el déficit de Sanidad Policial; reducción de la jornada laboral; y que se incluya la sindicalización como materia en la currícula de la formación policial.

Concluido el encuentro, se movilizaron frente a la Torre Ejecutiva para entregarle la plataforma de reivindicaciones al presidente Luis Lacalle Pou. “Los policías no vivimos del ‘apoyo moral’, nos urge un salario digno”, decía una de las pancartas que acompañaron en la plaza Independencia. El documento fue recibido por la secretaria del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Luego, se hizo un minuto de silencio por un policía que se suicidó en Florida esta semana. Sobre la salud mental y lo que describen como una “ola de suicidios” han alertado a nivel sindical. En este sentido, presentaron un proyecto de ley para el abordaje “urgente de este tema”. ‪En una rueda de prensa frente a la Torre Ejecutiva, Patricia Rodríguez, presidenta de Sifpom, explicó que “querían que el presidente sea parte de lo que están peleando”.‬

Fortalecer la sindicalización policial

Ricardo González, dirigente de Sifpom, dijo a la diaria que es fundamental “celebrar el congreso de sindicatos que integramos la central a través de la USIP”. Definió como “un hecho histórico” que un conjunto de sindicatos policiales se haya reunido en el PIT-CNT. “Vinieron compañeros de todo el país, eso es importantísimo”, destacó. González señaló que “todos los departamentos estuvieron representados en este espacio de trabajo”. Jorge Clavijo, dirigente de SUPU, comentó a la diaria que “es una mesa de trabajo que hace unos cuatro meses trabaja en conjunto”. Por su parte, Raúl Pereira, dirigente de Sipolma, afirmó en diálogo con la diaria que se integraron desde el sindicato de Maldonado porque entienden que es “una oportunidad” dado el contexto político en la central de trabajadores: “Se votó por amplia mayoría que el sindicato policial se mantenga dentro del PIT-CNT”.

Aumento salarial

El eje central de las reivindicaciones se asocia con lograr 22% de aumento del salario en este período de gobierno. En este sentido, González informó que se aprobó “continuar las actuaciones” como se vienen llevando adelante: reclamar el aumento salarial y dar esta discusión a nivel público.

Clavijo señaló que el reclamo es de 22% más el índice de precios del consumo (IPC). Y explicó cómo entienden que debe darse el aumento: “Sería gradual: el primer año de 8% más el IPC, 6% más el IPC el segundo año y 8% más el IPC el tercero”. El dirigente del SUPU señaló que “de 2014 a 2019 los salarios se mantuvieron y en estos últimos dos años realmente hemos tenido una pérdida salarial realmente importante” y que “por eso solicitamos el 22%”. Clavijo indicó que fueron recibidos por los asesores del Ministerio del Interior “hace un mes y medio” y “nos dijeron que lo iban a trasladar al Ministerio de Economía [y Finanzas]”. “Estamos esperando la respuesta sobre este tema”, afirmó, y agregó: “Se nos dijo extraoficialmente que iba a estar contemplado, pero de momento no sabemos de qué porcentaje de aumento se dispondría para el sector policial”. “Estamos a la espera de una nueva instancia con la cúpula del Ministerio del Interior para ver qué avances ha habido en materia salarial y sobre la ley de retiro”, dijo Clavijo.

“Lamentablemente, debemos decir que mientras en el Parlamento pelean y discuten sobre el funcionamiento de la seguridad pública, ninguno de los legisladores habla y se preocupa realmente por la lamentable situación económica de los trabajadores policiales: un agente percibe un salario nominal apenas mayor a dos salarios mínimos nacionales, y juramos y debemos dar nuestras propias vidas en cumplimiento del deber”, lamentó el dirigente del SUPU. “Desde USIP decimos que el trabajador policial y su familia ‘no viven sólo del apoyo moral’. Realmente se hace muy difícil afrontar esta dura situación económica que el país atraviesa con salarios que no resultan dignos y que van en caída, con una importante pérdida salarial en los últimos dos años. Al sector le urge un importante incremento salarial”, planteó.

Para Pereira, el aumento de 22% que piden los sindicatos policiales se da “teniendo en cuenta la pérdida que hemos tenido con el ingreso de este nuevo gobierno, que bajó la cláusula que nos equipara a la inflación”. “Como se nos ajusta por debajo de la inflación, perdemos salario”, dijo, y acotó que se pide una “equiparación progresiva”. Si bien entiende que los policías van a recibir el aumento de los funcionarios públicos, considera que es necesario que se plantee la situación diferencial.

Por otra parte, recordó: “Hay que dejar en claro la promesa que se hizo en campaña, y que fue recordada en la campaña de Sifpom, donde el presidente de la República y el ministro del Interior [Luis Alberto Heber] hablan del respaldo a la Policía, que entendemos que es político y jurídico, pero con eso no alcanza. El policía necesita un incremento salarial, porque es de lo que vive”. “Somos funcionarios asalariados del Estado y venimos con el salario estancado desde los gobiernos anteriores del Frente Amplio, ahora con este gobierno tenemos pérdida salarial”, sentenció.

Salud mental y prevención del suicidio

El día antes del congreso, se suicidó un policía en Florida, situación que se reitera con frecuencia. González celebró que se aprobó el proyecto de ley de salud mental que se está trabajando desde Sifpom, pero lamentó que se fue en el marco “de un día complicado, porque ayer se suicidó un compañero”. Explicó que se definió apoyar en la formación de los policías sobre suicidio. Para Clavijo, “la salud mental está asociada a la salud laboral”. En este sentido, dijo que “hace un buen tiempo nos viene preocupando por la falta de respuestas serias en estos casos”.

Según Pereira, “nosotros tenemos nuestra propia pandemia, que son los suicidios”. El dirigente de Sipolma considera que esto “tiene mucho que ver con nuestro trabajo” y denunció que “no hay un seguimiento del Ministerio del Interior”. “Se deja a la deriva a los funcionarios, no se los contiene, simplemente se trata de hacer un acto administrativo con el problema de salud y después terminan pasando estas cosas”, manifestó.

No aumentar la edad de jubilación

La discusión sobre la reforma jubilatoria está sobre la mesa en Uruguay. En este sentido, los sindicatos policiales plantean preocupación por la posibilidad de que la Caja Policial, que ya atravesó transformaciones con repercusiones en la edad de retiro, se modifique nuevamente. Desde los sindicatos también resaltan la falta de información acerca de este tema, lo que les impide dar el debate en profundidad.

“Aparentemente, se presume que habría una modificación de nuestra ley” y por eso “trataron el tema”, dijo Clavijo. “Nosotros nos oponemos a que nuestra ley de retiro tenga una nueva reforma”, dijo. Y explicó por qué: “Como nuestro trabajo es una especialización, sostenemos que justamente debemos tener una ley de retiro especial y diferenciada del resto de los trabajadores”. Por eso, alertó: “Esperamos realmente que esto no se reforme y, si se hace, tomaremos acciones entre los sindicatos que formamos la USIP y nos movilizaremos al respecto”.

En la misma línea se manifestó Pereira, que indicó que “se habla de que a los policías ejecutivos nos aumenten los años de trabajo, probablemente unos cinco años más”. “No hay un borrador, entonces no tenemos mucha idea de nada; no hay mucha información al respecto”, aclaró. “Los sindicatos policiales tenemos resuelto pararnos firme en pie de lucha contra la reforma de la Caja Policial y que no sea perjudicial”, aseguró. “No podemos tener policías de 60 o 65 años corriendo delincuentes en la calle”, planteó el dirigente del sindicato de Maldonado, que, al igual que otros sindicatos policiales, criticó enfáticamente el reingreso de policías retirados.

Vivienda

A los policías se les descuenta 1% del salario para un fondo de vivienda. Tanto González como Clavijo plantearon que la vivienda es un tema determinante en la agenda de los sindicatos policiales, y es también una deuda pendiente.

Pereira explicó que se está trabajando en una comisión junto al Ministerio del Interior en este tema porque es “un viejo reclamo de los sindicatos policiales” que este fondo “funcione”. “Lo único que ha hecho hasta ahora es recaudar el dinero y dejarlo en una cuenta, y no se ha invertido en lo que corresponde: viviendas para policías”, reclamó. El dirigente de Maldonado acotó que “ahora se está empezando a trabajar y hay un proyecto del Ministerio del Interior junto al Ministerio de Vivienda”. “Se están empezando a construir viviendas que serían de ‘llave en mano’, en las que el policía no tiene que construirla como en el caso de las cooperativas de ayuda mutua”, contó. Agregó que son viviendas que se financian en convenios de pago a 25 años. “Se está empezando a trabajar en el interior del país, también hay un proyecto para Montevideo y el área metropolitana, para la gran cantidad de funcionarios que viven en asentamientos y barrios de contexto crítico y que necesitan una solución urgente. Esta comisión está trabajando en poder realojar a estos compañeros”, desarrolló.

Unanimidad en pedido de renuncia del director de Sanidad Policial

Por unanimidad, se votó la moción de pedir la renuncia al director de Sanidad Policial, el comisario general retirado José Pedro Delgado. Todos acordaron que la propuesta de Delgado de crear un fideicomiso y generar una tasa adicional de aportes para que los policías cubran con su salario parte de los 254 millones de pesos de déficit anual que tiene la Dirección de Sanidad Policial implicaba una caída del salario real. Aunque el Ministerio del Interior ya informó que no iba a incluir en la próxima Rendición de Cuentas la iniciativa de Delgado, los sindicalistas entendieron que no merece seguir en el cargo. “Los sindicatos policiales que integramos la USIP no acompañamos esa posición y la rechazamos enfáticamente, ya que los trabajadores policiales no soportan más rebajas salariales”, dijo Clavijo.

González dijo que se resolvió pedir la renuncia de Delgado “por entender que viene haciendo una mala gestión”. En un comunicado, Sifpom explicó las causas por las que pedían su renuncia, entre las que, además de la “mala gestión”, hay diversas situaciones de “destrato”, “traslados aleatorios” y “desprecio” a los trabajadores sindicalizados.

“Ha estado sobre la mesa el tema del déficit del Hospital Policial. Se informó que no se incluirá el descuento en la Rendición de Cuentas y se nos informó que a través de Rentas Generales se harían cargo de estos gastos. Aunque no hay nada escrito, no hay nada formal al respecto, fue lo que se nos informó”, dijo Clavijo. El dirigente de SUPU afirmó: “Realmente nos preocupa la situación del Hospital Policial. Es muy importante el déficit económico y no nos parece justo que dentro de todo eso seamos nosotros, los trabajadores policiales, quienes estemos pagando 87 millones de pesos para la atención de salud de privados de libertad. Es injusto, nos preocupa. Debería hacerse el pasaje que está previsto a ASSE [Administración de Servicios de Salud del Estado], y esa inversión debe hacerse para los trabajadores policiales y sus familias”.

Reducción de la jornada laboral

Sipolma propuso reducir la jornada laboral de los policías de ocho a seis horas diarias sin rebaja salarial. Entienden que la jornada laboral de ocho horas implica agotamiento físico y mental de los funcionarios policiales, que “repercute negativamente sobre su salud, generando altos niveles de estrés laboral, lo que genera que los funcionarios policiales no se desempeñen de forma óptima en su servicio”, justificó el sindicato. Sugieren que es de “extrema urgencia continuar mejorando y dignificando las condiciones laborales de los policías” y que “una forma de motivar y estimular al funcionario policial y a su vez brindar una mejor calidad en la seguridad ciudadana es la reducción de la jornada laboral de ocho a seis horas manteniendo el mismo salario”. “La jornada laboral de seis horas ha demostrado, en los países donde se ha llevado adelante su aplicación, un bienestar general en los trabajadores y una mejora en el trabajo que se desarrolla”, acotó Pereira.

González contó que se aprobó que esta propuesta ingrese a la mesa de trabajo para ser encarada. Clavijo entiende que “el estrés, la tensión y la presión a la que están expuestos los trabajadores es mucha”. Por eso, ve con buenos ojos “considerar a futuro la reducción de la jornada laboral”, aunque aclara que “sabemos que es un proyecto difícil, pero es en procura de mejorar las condiciones laborales de los compañeros”. Resaltó la “profunda preocupación” por la sobrecarga laboral de los bomberos y de los policías que trabajan en cárceles bajo la dependencia del Instituto Nacional de Rehabilitación, “donde la situación es caótica y hay que poner mucha cabeza para brindar mejores condiciones laborales para estos compañeros”. “La Policía es un organismo muy grande, con gran cantidad de dependencias con distintas realidades y regímenes. Acordamos empezar a trabajar sobre cómo hacer para que se reduzca la jornada y que no se vea afectado el servicio, a la vez de que no haya una pérdida del salario real”, explicó Pereira.

Sindicalización como materia de la currícula de la carrera policial

González indicó que se aprobó presentar una propuesta para que la sindicalización de la Policía sea una materia de la carrera que brinda la Dirección Nacional de la Educación Policial. “Queremos que los compañeros que van a ingresar a la fuerza tengan conocimiento sobre la sindicalización”, señaló. Clavijo acotó que también se planteó que se realicen talleres de prevención del suicidio en este marco. Para Pereira, “salud laboral y formación sindical” deben ser materias fundamentales a implementar. “Está establecido en la ley orgánica policial que la sindicalización es un derecho, por eso pedimos que se incorpore esta materia a la currícula de la formación”, afirmó.