Nelson Albernaz (c).

El relevo de la cúpula policial y las nuevas jerarquías provocaron una serie de movimientos. Uno de ellos fue la remoción de Nelson Albernaz, director de Investigaciones. Claudio Correa, director de Inteligencia e Información Policial, también fue relevado de su cargo. Correa está indagado por el caso que involucra a Alejandro Astesiano, exjefe de la custodia presidencial.

Pasó de estar a cargo de la investigación, del operativo de detención y del enlace con la Fiscalía, a ser indagado en la causa. Se analizan irregularidades asociadas al procedimiento de detención, a la toma de conocimiento de Astesiano sobre la investigación, y al aporte y la salvaguarda de las pruebas, en particular, las asociadas a las conversaciones del teléfono del exjefe de la custodia presidencial. Tras ser relevado, pidió su pase a retiro.

El comisario general Juan Rodríguez Reina, que hasta ahora estaba a cargo de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, pasó a ocupar el cargo de Albernaz. La comisaria mayor Mariana Moura, que era subdirectora de la Dirección de Inteligencia e Información Policial, sustituye a Correa y asumió como directora. El lugar que dejó Rodríguez Reina lo asumió el comisario mayor Danilo Alzamendi, que hasta ahora era subdirector de Hechos Complejos.

Los tres asumieron en una ceremonia este miércoles, encabezada por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. El ministro centró su discurso en reconocer a dos de los relevados: Albernaz y Correa.

Albernaz vuelve en otro rol

Sobre Albernaz, dijo que era “un gran policía” y “le reconoció los servicios prestados”. Y en ese marco realizó un anunció: va a ocupar otro cargo. “Ha sido gran director, ha tenido nuestra confianza, y va a ser llamado para otro destino dentro del ministerio, así que no se va para la casa. Ya le anunciamos la necesidad a nuestro amigo comisario general retirado Nelson Albernaz de que prontamente va a ser citado por este ministerio para ocupar otras posiciones que son de relevancia y de importancia producto de su gran trayectoria en esta dirección. Así que no solamente estamos agradecidos, porque es una persona honesta, capaz, dedicada, que realmente ha dejado mucho”, se explayó Heber sobre el director de Inteligencia cesado.

Para el ministro, “la vara está alta después de Albernaz”, por lo tanto, “confían plenamente” en los cambios “para darle continuidad” y “profundizar”, “procurando tener mejores resultados”.

Al igual que Albernaz, que va a asumir un cargo tras ser cesado, Diego Fernández, removido como director de la Policía Nacional, ahora es asesor del Ministerio del Interior en cuestiones de “relaciones internacionales”.

El retiro de Correa y reconocimientos a distancia

Por otro lado, habló sobre Correa: “Quiero tener especiales palabras para el comisario general ahora retirado Claudio Correa, que ha sido un excelente ejemplo en esta Policía como profesional, que se ha retirado por distintas circunstancias pero ha sido un ejemplo y un hombre de plena confianza de varias administraciones pero especialmente de la nuestra, que tiene y ha tenido nuestro respaldo permanente y que ha cumplido con creces en una tarea tan difícil como es la Dirección Nacional de Inteligencia”.

Heber enfatizó en reconocer a Correa “especialmente” y habló sobre su futuro, también explicó su ausencia en la ceremonia: “Al estar retirado hoy no se encuentra con nosotros, pero ya le llegarán estos comentarios que son de reconocimiento porque se ha ido por la puerta grande y no sé si se ha ido, porque es un profesional actualizado, agiornado, honesto, honrado, dedicado y muy capaz. Seguramente la Policía lo tendrá en cuenta en el futuro para cumplir otras misiones porque es una lástima que tanto conocimiento no esté al servicio de la comunidad de nuestra sociedad y por lo tanto de la institución policial”. Y reiteró: “Pero desde aquí queremos hacer especialmente este reconocimiento al comisario general Claudio Correa que, por distintas razones, sabemos que se ha retirado”.

Sobre las nuevas jerarquías

Heber destacó el nombramiento de Moura y de Alzamendi. Sobre Moura, dijo que “trabajó mucho al lado de él y, por lo tanto, forma parte del mismo equipo”. Sobre Alzamendi, dijo que “tienen plena confianza porque está en estas tareas hace mucho tiempo”. Sobre las nuevas autoridades, afirmó: “Confiamos en estas tres personas que acabamos de asignar. Tenemos desafíos muy importantes”. Para Heber, es “compleja” porque “hay amenazas que vienen de afuera y que reclutan de adentro y procuran cambiar los valores que tenemos en nuestra sociedad”. “La tarea de la Policía ya no es solamente combatir un crimen, estamos combatiendo un sistema de vida que busca por medio de la delincuencia cambiar los valores de nuestra sociedad y que lamentablemente podemos ver ejemplos de la región, donde hay ciudades enteras importantes donde el Estado ya no tiene gobierno de las mismas. Y por lo tanto la presencia de las manos está en la mano de la Policía”, aseguró.

“Créanme que valoro mucho lo que hacen todos los días. Lamentablemente, se mide en función de resultados y tenemos que tener más resultados en la lucha contra el crimen. Nos va la vida en eso, no sólo en la gestión de la Policía, nos va la vida como país”, concluyó Heber.