El fiscal de Corte, Juan Gómez, habló sobre el senador del Partido Nacional Gustavo Penadés, que es investigado por un presunto caso de retribución a menores para realizar actos sexuales, tras la denuncia pública que hizo la militante de su partido Romina Celeste. Según indicó, la investigación está avanzando y no le consta que hayan llegado nuevas denuncias, a pesar de que otros adolescentes han manifestado haber sido víctimas de Penadés y buscan apoyo jurídico para denunciarlo.

En entrevista con Montevideo Portal, Gómez opinó sobre el respaldo del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, a Penadés, teniendo en cuenta que la Policía que lidera es la que debe apoyar a la Fiscalía en todas las investigaciones. Para Gómez, lo dicho por Heber es “una opinión” y agregó que le “parece correcta. No tengo otra manifestación que hacer. Son personas que se conocen desde hace mucho tiempo”.

Según señaló, el hecho de que sea el jefe político de la Policía “no altera el trabajo de la Fiscalía porque es independiente, es objetiva. No [lo] altera para nada una opinión de ese tipo. No debemos guiarnos por ese tipo de comentarios”.

De todas formas, este jueves Heber habló con la prensa y, a diferencia de lo dicho días atrás, prefirió aclarar que como ministro del Interior tiene “que dar las garantías del debido proceso” y agregó: “Nosotros no vamos a hacer comentarios que puedan entorpecer o derivar la atención de lo que se tiene que probar en la Justicia”.

Los hechos expuestos por la militante ocurrieron hace 17 años, y el delito del que es denunciado prescribiría a los 15 años de cometido. Sobre por qué iniciar una investigación de oficio ahora, Gómez respondió que “puede haber causales de la interrupción de la prescripción y se maneja en este caso alguna situación de ese estilo”.

Según el fiscal de Corte, “para tranquilidad de todo el mundo y de un país apegado al derecho, para que no queden dudas, para que se respete la honorabilidad de las personas, tanto de unos como de otros, tanto de imputados como de eventuales víctimas o denunciantes, preferimos que los hechos se investiguen”.

Gómez apuntó que es la Fiscalía “la que puede dar garantías [sobre] si los hechos pasaron o no, si es algo que no corresponde o grotesco, o lo contrario. Me parece que está en la tapa del libro que en ese tipo de casos sólo el sistema puede dar una respuesta con la credibilidad que uno le exige a la actuación de los fiscales”.