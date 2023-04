El senador del Partido Nacional Gustavo Penadés es investigado por un presunto caso de retribución a menores para realizar actos sexuales. La investigación fue ordenada de oficio por la Fiscalía luego de que el senador fuera acusado públicamente por la militante de su partido Romina Celeste Papasso de haberla abusado y explotado sexualmente cuando tenía 13 años. La Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género de 6º turno, a cargo de la fiscal Alicia Ghione

Penadés “negó rotundamente” en conferencia de prensa las conductas delictivas de las que fue acusado, entre las que pueden haber varios delitos sexuales contra adolescentes.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, respaldó a Penadés, en un comienzo. Incluso lo acompañó en la conferencia de prensa que brindó y aseguró: “Esto es una difamación”. Para Heber, “es muy evidente” y “estamos con una situación de indignación”, por eso subrayó que Penadés “va a hacer acciones judiciales”. Según el ministro, el senador “está muy tranquilo” porque “eligió el camino de la Justicia”.

A partir de la primera denuncia pública, otros adolescentes han manifestado haber sido víctimas de Penadés y buscan apoyo jurídico para denunciarlo. Uno de ellos, que tiene 16 años, ya radicó una denuncia policial contra el senador en compañía de su madre. El adolescente acusó a Penadés de haber intercambiado sexo por dinero hace dos años, cuando tenía 14.

El ministerio del Interior es auxiliar de la Justicia ante toda investigación penal. El fiscal Willian Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU), se refirió a los pronunciamientos públicos que ha tenido Heber durante el transcurso de distintas investigaciones. Señaló que el ministro es “el jerarca político máximo del Ministerio del Interior”, institución que debe “auxiliar a la Fiscalía” y que, “al hacer esa valoración, horada la mancomunión que tiene que haber entre la Fiscalía y la Policía”, la cual es “fundamental” para las investigaciones penales. Por eso, dijo que “no es oportuno que el jerarca se manifieste tomando posiciones previas cuando es quien dirige el organismo que debe auxiliar a la Fiscalía”, porque entiende que eso es “pernicioso para el trabajo conjunto entre Fiscalía y la Policía”.

Rosa no se pronunció, en particular, sobre los dichos Heber sobre Penadés porque el gremio al que representa aún no tomó una postura colectiva, pero señaló que han habido casos, que han sido públicos, en los que los fiscales han resaltado diversas acciones desde las jerarquías del Ministerio del Interior, que han sido identificadas como “presiones al trabajo de la Fiscalía”.

A diferencia de las que fueron sus declaraciones iniciales de respaldo para Penadés, este jueves Heber habló con la prensa y evitó hacer comentarios sobre la investigación a la que está sometido el senador de su partido y uno de los principales referentes de su lista, la 71.

“Yo soy ministro del Interior y tengo que dar las garantías del debido proceso. Ahora está en manos del fiscal [la fiscal] y nosotros no vamos a hacer comentarios que puedan entorpecer o derivar la atención de lo que se tiene que probar en la Justicia”. Según el ministro, “las situaciones mediáticas se resuelven de otra manera”. “Acá había que ir a la Justicia y el senador fue”, indicó, y resaltó que Penadés planteó su acuerdo a renunciar a los fueros que lo amparan ante una investigación penal. “Está en manos de la fiscal y de la Policía, que no está bajo mi dirección, pero que sí tiene el apoyo a la dirección que hace la fiscal en la investigación”, afirmó.