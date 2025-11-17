El ministro del Interior, Carlos Negro, llegó este lunes desde Brasilia, donde participó en la reunión de los ministros del Interior y de Seguridad del Mercosur, que se desarrolló durante la semana pasada. En la mañana, el jerarca se reunió con la Policía Científica, la Dirección de Investigaciones y otras unidades de la Policía Nacional para avanzar en el caso que investiga el atentado contra la oficina donde se encuentra la subdirección administrativa del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), en Cerro Largo y Andes.

De tarde se hizo una segunda reunión para tratar este tema, en la que estuvieron presentes Negro, integrantes del Centro de Comando Unificado, las direcciones de Investigaciones e Inteligencia y la dirección del INR, según dijeron fuentes del Ministerio del Interior a la diaria.

El atentado contra el INR ocurrió a las 2.00 y, según pudo reconstruir la Policía, los atacantes fueron dos personas que se trasladaban en moto y efectuaron cinco disparos que impactaron en los vidrios de las puertas de la sede. Además, arrojaron una piedra envuelta en un papel, que tenía escrita una amenaza: “Ojo por ojo, la próxima va pa tu auto con tu familia adentro”.

La Policía presume que el mensaje estuvo dirigido a la directora del INR, Ana Juanche, por recientes traslados de integrantes de bandas criminales dentro del ex Comcar. Una de las hipótesis que maneja la Policía es que el ataque estaría relacionado con Rodrigo Cabrera Hernández, conocido como Techito, quien está vinculado al grupo de Los Albín, informó el periodista Gabriel Pereyra y confirmaron fuentes policiales a la diaria.

Días atrás, se llevó a cabo una requisa a la celda de Cabrera Hernández, que se encuentra recluido en la Unidad 5 del ex Comcar, y se le incautaron cuatro celulares.

El líder del grupo que opera en Cerro Norte, Luis Fernández Albín, ha sido investigado por los últimos atentados. En 2024, fue condenado por el atentado contra la misma sede, cuando dos personas en moto dispararon y dejaron una amenaza para el entonces director del sistema penitenciario, Luis Mendoza: “Mendoza, los presos se respetan”.

En el caso del atentado a la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, que ocurrió en setiembre, fueron imputadas siete personas hasta el momento. Si bien una de las hipótesis de las autoridades policiales es que Fernández Albín sería uno de los autores intelectuales del ataque, por el momento no se han encontrado pruebas que lo vinculen a la causa, más allá del dato de que estaba a dos kilómetros de la chacra donde se encontraron los 2.200 kilos de cocaína en una chacra de Punta Espinillo, una investigación que estuvo a cargo de Ferrero.

Otra línea de investigación del atentado contra el INR apunta al grupo Los Suárez, que también opera en Cerro Norte. El 5 de noviembre, la Justicia imputó a Luis Alberto Betito Suárez, en el marco de la investigación por narcotráfico y lavado de activos que lleva adelante el fiscal especializado en Estupefacientes de tercer turno, Rodrigo Morosoli. Suárez fue recluido en la Unidad 25 del ex Comcar, un centro de máxima seguridad.

Por otra parte, la semana pasada concluyó el juicio contra su hermana Lorena Loly Suárez que fue condenada a ocho años de prisión por un delito continuado de negociación de sustancias de estupefacientes y organización de las actividades de narcotráfico.

En la Fiscalía el caso está siendo investigado por la fiscal de Flagrancia de sexto turno, Andrea Mastroianni.

Negro: “Estamos muy confiados en la línea de investigación”

Posteriormente, en la tarde de este lunes, Negro habló en una rueda de prensa en la sede del MI. Dijo que están “encima de una investigación que está siendo exhaustiva, que va a ir hasta las últimas consecuencias, que está muy bien encaminada y está siendo dirigida por la fiscal del caso”. “Nosotros estamos en contacto con la Fiscalía, también hablamos personalmente con la fiscal y nos pusimos a disposición de lo que necesite para avanzar. Estamos muy encaminados hacia la responsabilidad de los autores tanto intelectuales como materiales del hecho”, subrayó.

Negro señaló que también tienen “muy claros los motivos” del atentado, porque “cuando se encarcela a líderes de bandas criminales, como está haciendo el MI, esto tiene un efecto prácticamente reflejo dentro de la cárcel, porque no solamente se encarcela a líderes de bandas, sino que se los neutraliza dentro de la cárcel, donde el INR tiene el completo dominio de lo que está sucediendo”. “Por eso es que estamos muy confiados en la línea de investigación, en que va a dar resultados y en un tiempo bastante breve”, afirmó.

Consultado sobre los motivos del atentado, el ministro dijo que “tener el dominio del establecimiento carcelario es una situación incómoda para las personas que están privadas de libertad, y eso se siente”. “No nos olvidemos de que desde el 1° al 12 de noviembre no hubo homicidios cometidos a raíz de conflictos de bandas criminales en Montevideo. Eso es un dato muy fuerte, que indica que los operativos focalizados que está desarrollando el MI están dando resultado, y esto ocasiona el malestar y la incomodidad de las bandas criminales, que reaccionan, por ejemplo, con este tipo de acciones contra quienes tienen el dominio de las cárceles, que son, lógicamente, las autoridades del INR”, insistió.

De todos modos, consultado sobre quiénes serían los responsables del atentado, el jerarca subrayó que no puede dar detalles de la investigación, porque “el éxito de cada investigación depende mucho de la reserva que se tiene, y más en estos casos”, por lo que no puede dar “nombres o identidades de las personas que están involucradas”.