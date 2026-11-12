Infierno y paraíso

¿Qué lugar tiene el otro, los otros, en la vida contemporánea? En tiempos de hiperinflación del individuo y de acumulación de autoestima, la alteridad sobra, molesta, en el mejor de los casos. En el emporio de la autoayuda extendida en redes sociales, cuando algo no sale bien en las relaciones, el tóxico, el narcisista, el indeseable siempre es el otro. La supremacía moral del yo es imbatible. Estas patinadas subjetivas tienen su correlato político y social: vivimos cada vez más aislados y, por lo tanto, polarizados. Pero mientras armábamos un número sobre los otros como infierno, algo pasó: cientos de miles de jóvenes de todas partes del mundo tomaron las calles para luchar por sus derechos, y a ellos se sumaron sindicatos y militantes. La alienación de las pantallas y la idea de no futuro se transformaron en estallido social, solidaridad, emoción, tejidos y reclamos por un destino común.

Escribo esto a pocas horas de la remontada épica de Lula da Silva en Brasil y de la victoria electoral del partido estudiantil en Serbia después de dos años de movilizaciones en las calles. En un cimbronazo histórico, el espíritu individualista aparece, al menos en una primera instancia, resquebrajado. Pero no todos somos uno: la otredad existirá siempre, para bien y para mal. Sobre estas tensiones, desigualdades de poder y nuestra necesidad de los demás tratan los reportajes, los ensayos y las ficciones de este número, que arranca con «Otro tipo de blanco», una crónica de Franca Levin desde Guinea sobre la discriminación —que llega a la persecución y la amenaza— a las personas que tienen albinismo. De negritud, colonialismo, arte y sincretismo en nuestro país escribe Natalia de Léon en el ensayo «De contrastes y amalgamas», sobre la muestra de la artista brasileña Mônica Ventura que homenajea a la bailarina Rosa Luna y al arquitecto Eladio Dieste. Desde Brasil, dos notas analizan un país dividido: la crónica «Brasil en dos plazas», del fotoperiodista Rafael Rosa, y «Río de Janeiro, ciudad partida», un ensayo del arquitecto Gabriel Weber, radiografía social a partir del recorrido de un ómnibus que une las zonas ricas con las favelas. Sobre organización comunitaria, Natalie Alcoba escribe «No vayas solo», una crónica sobre la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, una organización que nació y vive en los barrios humildes de Argentina. Este texto dialoga con el fotorreportaje «La vida afuera», sobre la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, una institución que busca facilitar la transición para la gente que sale de la cárcel. También sobre la importancia de los demás y los vínculos entre libertad e interdependencia escriben Eurídice Ferrara en «Cuidados y autonomía», sobre personas que viven con distintas discapacidades, Hernán Panessi en «Yendo de la cama al living», un reportaje sobre el presente y el futuro del home office, y Diego Guardado en «Una máquina de resolver», un perfil del guitarrista Julio Cobelli.

¿Qué pasa cuando «yo es otro», como decía Rimbaud? Sobre dobles y su importancia en la ficción escribe Betina González en «La maldición de los espejos». En el último mes, el campo cultural se vio dividido a partir de la desinvitación de la escritora argentina Ariana Harwicz a un festival literario por sus posturas públicas pro-Israel y negación del genocidio. La escritora Sonia Budassi y el periodista Julián Varsavsky analizan en profundidad los alcances de esta discusión en «Negarse al negacionismo». Siguiendo con las políticas israelíes, la escritora australiana de origen libanés Yumna Kassab escribe «Nueve seis uno», una suerte de diario de viaje a un país destruido. Ser escritor implica, en la mayoría de los casos, ser otro por un rato, para contarlo. Sobre estas tensiones, entre otras cosas, trata la nueva novela de Claudio Invernizzi, Ya ni siquiera miraba las puertas, de la que damos un adelanto.