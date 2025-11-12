Este viernes se llevará a cabo la Noche de las Librerías 2025, proyecto impulsado originalmente por el Centro Cultural de España y que desde 2022 es coordinado por el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo (IM). En esta novena edición, la Dirección Nacional de Cultura asumió la responsabilidad de la coordinación en los restantes departamentos y destinó 700.000 pesos para 25 propuestas a través de un sistema de ventanilla abierta.

Un total de 90 librerías y centros culturales de 15 departamentos presentarán actividades literarias, artísticas y comunitarias en horarios extendidos hasta la 1.00 del sábado, que buscan conectar los libros con quienes los leen y reafirmar el valor de estos lugares y de sus gestoras y gestores.

Dentro de las 60 actividades que se desarrollan en la capital, la IM invita a dos de ellas alrededor de la calle Tristán Narvaja. De 19.00 a 21.00, en Tristán Narvaja entre Mercedes y Uruguay, estará la “Tertulia poética”, una maratón de poesía contemporánea que se emitirá en una pantalla al aire libre y por el streaming de TV Ciudad. Luego, a partir de las 21.00, se presentará la Orquesta Escarlata en Colonia y Tristán Narvaja, en el marco del programa Fortalecimiento de las Artes.

Bien cerca, en Tristán Narvaja y Mercedes, la librería Guyunusa recibirá desde las 21.00 a la escritora Mayra Nebril con su obra El cuerpo del amor, seguida de Azul Cordo, autora de Dicen las raíces. Ambas conversarán sobre sus procesos creativos y sobre la escritura como territorio político y afectivo. Luego llegará el artista argentino Mono Serra con canciones de su autoría y grandes éxitos en inglés y en español.

En La Lupa Libros de la peatonal Bacacay habrá varias actividades, empezando por la presentación del libro Las caras del monstruo, de Julia Mengolini, con presencia de la autora. Eso será a las 19.15, seguido de una conversación sobre el libro Palestina. Papel y plomo, la peruana Gabriela Wiener con el libro Contra el autoritarismo de la libertad financiera, y la presencia de Lalo Barrubia, César González y Germán Di Pierro. Por allí se mezclará la música de Diego González y la de Garo Arakelian.

El Centro Cultural de España (Rincón 629) ofrecerá varias actividades entre las 18.00 y las 22.00, como el taller de fanzines de Sebastián Guarazú Martínez, el taller de origami de Anabel Negrín, grabado manual de imágenes y composición con tipos móviles a cargo de Marisa Elizalde y Ariel Seoane, y un taller de escritura de historietas y creación de personajes con Nicolás Peruzzo.

En Malvín, Libros de la Arena (Orinoco 4964) invita desde las 19.00 a hablar de Dinosaurios y otra fauna fósil del Uruguay con Leo Lagos y Edu Sganga, una presentación de la banda Norte del Plata, la presentación de Carnada de Eugenia Ladra, el libro Sin palabras sobre el disco de Los Iracundos con Tito Lagos y Lalo Montes, y mucho más.

Mientras tanto, en Club Cultural Charco (Maldonado 1477) sus talleristas compartirán lecturas seleccionadas desde las 18.30, para continuar a las 20.00 con Ignacio Alcuri y Javier Vaz Martins en la presentación del libro Cinco estrellas, sobre el disco de la banda Astroboy. Luego llegarán Diego Rocha y Daniel Heugas NAN para hablar sobre Uruguayan locos, y un cierre musical con Leandro Aquistapacie.

Cerca, en Amazonia (Maldonado 1575), habrá un concierto poético desde las 18.30 con Virginia Mórtola, Claudio Invernizzi, Regina Ramos, Luis Bravo y Selene Hekate. Luego Pedro Mairal hablará de su novela Los nuevos y Florencia Núñez estará en vivo con voz y guitarra.

Escaramuza (Pablo de María 1185) también ofrece una programación cargada en la calle, que incluye a las 20.45 una charla entre Marina Bellati y Adrián Lakerman sobre la risa y el humor. Julen y la Gente Sola estará a las 21.45 y Traidores a las 23.30. En el patio, además, estarán Leonardo Haberkorn, Vania Markarian y Julia Mengolini, moderados por Jorge Balmelli, hablando sobre los modelos agotados de izquierda y derecha, desde las 21.30. A las 23.30 será el turno de Hasta aquí hemos llegado, el espectáculo de Martín Mazzella, Fernando Schmidt y Gonzalo Eyherabide.

En Cultural Alfabeta (Barreiro 3231) celebrarán a las 20.00 la obra y la huella de Roberto Appratto, y el cierre musical desde las 23.00 estará a cargo de Animales de Poder y de Terrores Nocturnos, entre numerosas actividades.

Guarida Casa de Libros (Héctor Miranda 2410) presentará desde las 18.00 poesía ultrajoven con los participantes de su taller sub 18, lectura performática, un recital poético con Nina Ferrari, la charla entre Belén Fourment y la argentina Dolores Reyes por sus novelas Cometierra y Miseria, a las 22.00, mientras que a las 23.00 Noelia Carrancio conversa con la argentina Agustina Bazterrica, autora de Cadáver exquisito.