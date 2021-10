No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, habló este martes sobre las distintas posibilidades que se discuten en el Senado para generar un fideicomiso que permita comenzar a solucionar el problema de los asentamientos, en donde viven más de 200.000 personas. El tema en debate es de dónde surgen los fondos para financiarlo.

Por un lado está la propuesta del Poder Ejecutivo, que implica retener parte de los recursos del Instituto Nacional de Colonización (INC) para generar un fideicomiso de 15 millones de dólares, a la que Manini se opone; por otra parte, el Frente Amplio (FA) propuso utilizar el “fondo de imprevistos”, algo que el senador entiende que es inviable; mientras que la propuesta cabildante es usar los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional (FMI) para pagar la deuda que tiene el país, así se ahorraría el pago de un interés muy alto y se podrían redireccionar esos fondos.

En diálogo con la radio Sarandí, Manini Ríos opinó sobre la propuesta del FA. La fuerza de izquierda propuso dar una partida anual de 30 millones de dólares para el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial con destino a nutrir el Programa de Inclusión Social y Urbana, nombre del fideicomiso que pretende impulsar el gobierno para erradicar asentamientos. Ese dinero saldría de un fondo para imprevistos creado por ley en 2005 que dispone de unos 550 millones de dólares en total cada año, que el Ejecutivo puede decidir si utiliza o no y qué destino le da.

“Ese dinero es el que se usa para refuerzos presupuestales, es dinero con el que cuenta el Ministerio de Economía para reforzar las partidas de todas las reparticiones que ya a esta altura del año le están pidiendo refuerzos, no es una plata que esté disponible”, opinó el senador.

Leé más sobre esto: Lacalle Pou se reunió con senadores blancos, que mantienen negativa a usar fondos de Colonización para asentamientos

Manini Ríos insistió con la propuesta de CA. Para el senador se puede aprovechar parte de los derechos especiales de giro, que equivalen a unos 585 millones de dólares, que el FMI otorgó al país para retirar emisiones de bonos del mercado y con eso ahorrar el pago de intereses de 7% y pasar a pagar intereses por 0,05%, que es lo que ofrece los derechos especiales de giro. Según los asesores de Manini, este movimiento permitiría el ahorro de 40 millones de dólares al año, que se pueden volcar en los asentamientos y en otras áreas.

Esta propuesta no cosechó apoyos en la coalición de gobierno e incluso el presidente Luis Lacalle Pou le dijo a Manini Ríos que el equipo económico no recomendaba sacar los fondos del FMI de las reservas nacionales, según relató el senador.

Con respecto a las críticas al planteo, dijo que “no se está endeudando el país, está cambiando una cosa por otra; dicen que CA propone más deuda, pero no es más deuda. Se está mintiendo, se están equivocando, lo único que [se propone es] en vez de dejarlo quietito en la reserva que se esté usando, se ahorra el interés y le da para hacer un fideicomiso de 40 millones de dólares”, resumió.

Manini Ríos fue crítico con el presidente, que días atrás aseguró que sin fideicomiso para asentamientos con recursos de Colonización “no hay fondos para los más vulnerables”. “No estoy de acuerdo con que se contraponga Colonización con asentamientos, que se diga ‘es una cosa u la otra’ o que ‘si no sale de aquí no sale de ningún lado’, porque son dos problemas serios que hay que atender”, dijo el senador, quien defendió el rol del INC al impedir el “vaciamiento” del medio rural.

###TLC con China Manini Ríos también opinó sobre el posible tratado de libre comercio (TLC) con China que busca firmar Uruguay. Al respecto dijo que desde CA “estamos todos conscientes de que el TLC sólo puede traer beneficios en la medida en que se negocie de acuerdo a los intereses de los distintos sectores. Vamos a esperar a ver los términos del tratado para tener bien claro si va a ser bueno o malo. Pero la postura de CA y de cualquier persona medianamente sensata es que cuanto menos tengamos que pagar para entrar a los mercados, mejor”.

El senador se mostró preocupado por el sector textil, que puede verse perjudicado con un mayor ingreso de mercadería china y algunos “otros productos que con la poca industria que estamos manteniendo se vean afectadas. Pero el mayor daño ya fue hecho: se ha ido liquidando la industria nacional, tenemos más cosas para ganar que para perder, porque lo que había para perder ya lo hemos perdido a lo largo de estos años”, opinó.

Asimismo, comentó que durante su viaje a Brasil en setiembre habló con varias autoridades y asesores y se fue con la impresión de que hay “comprensión de cuál es la posición de Uruguay y las necesidades como país; la percepción es que Brasil no va a ser el obstáculo insalvable para avanzar en un eventual tratado con China, siempre que se tengan consideraciones especiales de no ir contra áreas sensibles que puedan afectar a Brasil, y entiendo que lo mismo va a ser con Argentina”.