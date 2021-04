El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se dio este lunes la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, rodeado por menos gente que la primera vez. Afuera del hospital Maciel el mandatario habló con la prensa sobre la situación del país en relación al virus y adelantó que no habrá nuevas medidas, y que esta semana estudiará junto con las autoridades de la educación el posible regreso paulatino a las clases presenciales, porque “la preocupación mayor en estos días es la pérdida de días de clase de los niños y adolescentes”. Reafirmó que mantienen el objetivo de comenzar el retorno a clases el 3 de mayo.

Sobre la pandemia en Uruguay, el mandatario destacó el avance del plan de vacunación hasta ahora y aseguró que a medida que sigan arribando al país las vacunas se terminará de cumplir con las etapas establecidas. Con respecto a las personas que no están agendadas todavía, Lacalle afirmó que “hay que saber quiénes son”. Para el mandatario, si la persona no se vacuna porque no quiere habría que “hacer una campaña más fuerte”, pero si la razón es que no tiene un vacunatorio cerca “entonces ahí quizás tengamos que hacer un esfuerzo”.

Sobre este punto, varios intendentes han señalado que se debería trabajar con más coordinación entre los niveles de gobierno, algo que el mandatario dijo que ya se hizo. Los intendentes “han aportado el conocimiento de la zona y el gobierno escuchó y agregó vacunatorios; me parece que acá nos conocemos todos y hablamos, podemos tranquilamente ir perfeccionando las cosas. Si no escuchamos es complejo; ahora, la responsabilidad última es del gobierno nacional”, indicó.

Asimismo, sobre el aumento en los fallecidos a raíz de la covid-19, el presidente señaló: “Hay que ver cuáles son las causas, si es la nueva cepa, o puede ser también, y eso es un poquito más preocupante, aunque tampoco hay elementos de prueba, que se llega más tarde a atender a esa persona que contrajo el virus. Si se debe a eso, ahí obviamente hay mucho para hacer por parte de la administración”.

Sin nuevas medidas

“Más medidas no”, dijo Lacalle Pou consultado sobre nuevos caminos para restringir la movilidad. “Obviamente todos sabemos que depende de las conductas particulares de cada uno de nosotros, las medidas están tomadas. Se trata de reducir la movilidad, que puede ser la laboral, la recreativa o simplemente tratar de optimizar los tiempos; si no, hubiéramos tomado medidas más restrictivas, como cuarentena obligatoria o toque de queda, o tantas otras cosas que pidieron de distintos partidos políticos y que nosotros no compartimos”, afirmó, en referencia a los pedidos de nuevas medidas que llegaron en las últimas semanas desde el Frente Amplio [FA] y otros partidos que integran la coalición de gobierno.

De todas formas, adelantó que se estudian nuevas estrategias de cara a las etapas posteriores a la vacunación: “Los uruguayos que ya estén vacunados en determinado plazo después de la vacuna pueden quizás moverse más libremente, así que eso lo estamos estudiando, y hay un equipo de Presidencia, del Ministerio de Salud Pública [MSP] y de la gente que asesora en logística que tiene un plan al respecto, muy incipiente, pero va por ese camino”.

Lacalle Pou también hizo referencia a las medidas económicas que le acercaron los intendentes frenteamplistas en la última reunión que tuvieron. En particular mencionó la propuesta de la mandataria montevideana, Carolina Cosse, de generar una obra de varios corredores que conecten el área metropolitana; el presidente afirmó que continuará el diálogo a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

De todas formas, opinó que “podemos llegar a tener algún matiz del dinero que le corresponde colaborar a cada organismo, porque son obras básicamente de índole departamental y no nacional”.

El presidente hizo referencia a las críticas que recibió por parte del FA en el último plenario, en que el FA opinó que el gobierno implementa una “política barata” para enfrentar la epidemia. Para Lacalle Pou el gobierno ha dialogado con la oposición: “Cada uno que se haga cargo de las cosas que dice, pero la situación es demasiado grave para andar como gallos de riña peleándonos por esas cosas”. Aseguró que no hará evaluaciones sobre lo dicho en el plenario y agregó: “Yo no me voy a tirar al barro, la población uruguaya no se merece eso de los dirigentes políticos y menos del presidente de la República”.