A cuatro meses de las elecciones generales en Nicaragua, ya son seis los candidatos opositores encarcelados. El último fue Medardo Mairena, líder campesino y aspirante a la presidencia del país centroamericano, detenido e investigado por “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación”.

Por los mismos motivos también fue encarcelado Lesther Alemán, un líder estudiantil que hace tres años, en el inicio de un fallido diálogo nacional, increpó al presidente Daniel Ortega, que gobierna desde 2007 y ve cómo se va allanando su camino rumbo a una tercera reelección consecutiva. En la noche del lunes también fueron detenidos dos integrantes de los movimientos campesinos y otro referente estudiantil. Según la Policía nicaragüense, todos fueron capturados por presuntamente violar la Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.

Además de Mairena, han sido detenidos desde fines de mayo los candidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, además de dos exvicecancilleres, dos exguerrilleros sandinistas disidentes, un dirigente empresarial, un banquero, una ex primera dama, cinco dirigentes opositores, un periodista, dos líderes estudiantiles, dos extrabajadores de una ONG y el chofer de Cristiana Chamorro.

La situación en Nicaragua ha cosechado críticas de buena parte de la comunidad internacional y Uruguay no es la excepción. El viernes 2 se publicó en el semanario Brecha una carta firmada por 140 políticos, académicos e intelectuales en la que se condena el régimen de Ortega y la detención de opositores. Entre los firmantes aparecen el expresidente José Mujica, la exvicepresidenta Lucía Topolansky, los exintendentes de Montevideo Daniel Martínez y Christian Di Candia, el diputado frenteamplista Gustavo Olmos, los exministros frenteamplistas Álvaro García, Ernesto Kreimerman y Graciela Muslera, el escritor Fernando Butazzoni, el historiador Gerardo Caetano y el extupamaro Jorge Zabalza.

La carta afirma que Ortega “se ha transformado en un presidente autócrata y autoritario, aliado, hasta hace poco, a las grandes fortunas (Consejo Superior de la Empresa Privada mediante), capaz de reprimir sin piedad a su pueblo, junto con el cual no supo, no quiso o no pudo construir calidad de vida ni una institucionalidad democrática, transparente, que le permitiera realizar, en libertad, pacíficamente, su destino”. A su vez, señala que tanto el mandatario como el Frente Sandinista de Liberación Nacional “fueron transitando un largo proceso de deterioro, que registra episodios de corrupción, abandono de principios, enriquecimiento ilícito, maniobras y acomodos junto con la peor derecha, destinados a amasar fortunas y a perpetuarse en el poder”.

“Una vez más con preocupación, con pena y con fuerza, nos solidarizamos con las víctimas y exigimos al gobierno de Nicaragua que cese la persecución y la represión, que libere a los presos políticos y respete el Estado de derecho”, añade el texto.

Parlamento

Esta tarde se discutirá en la Cámara de Representantes una declaración presentada por diputados de la coalición de gobierno que condena la detención de candidatos opositores en Nicaragua.

El proyecto declara, a nombre de la Cámara de Representantes del Uruguay, el “repudio a la arbitraria detención” de los primeros cuatro candidatos detenidos a principios de junio, reclama la “inmediata liberación” de ellos y de otros 120 presos políticos “que el régimen de Ortega ha encarcelado por la sola razón de expresar sus pensamientos”, se solidariza con el pueblo nicaragüense y exhorta al Ministerio de Relaciones Exteriores a reclamar “el cese de las medidas que no solamente comprometen la convivencia cívica y democrática, sino que también condicionan y alejan la perspectiva de elecciones justas, libres, creíbles, inclusivas y democráticas”.

La Cámara de Senadores ya había aprobado un texto que exhorta “al gobierno de Nicaragua a que restablezca un clima institucional que haga posible la celebración de elecciones”.