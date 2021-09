No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Los artículos de la Rendición de Cuentas referidos a la creación del Fideicomiso Integración Social y Urbana siguen generando diferencias en la interna de la coalición de gobierno. El senador y líder de Cabildo Abierto (CA) Guido Manini Ríos, hizo pública la propuesta de su partido: financiar las políticas para la erradicación de asentamientos a través de dinero proveniente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el articulado, que ya tiene media sanción y ahora está a estudio del Senado, se propone sacar el dinero de fondos del Instituto Nacional de Colonización (INC), algo con lo que no están de acuerdo los colonos y aspirantes a colonos, el Frente Amplio, algunos integrantes del Partido Nacional (PN), ni CA.

Leé más sobre esto: Sorpresa en diputados colorados porque Cabildo Abierto no respetará acuerdo sobre fondos de Colonización en el Senado

En la votación en Diputados, los representantes de CA decidieron acompañar estos artículos, con la idea de que se siga discutiendo en el Senado. Pero este viernes, en entrevista con Canal 5 Noticias Manini Ríos dijo que fue “para mantener el fideicomiso y el dinero necesario para atender la situación de los asentamientos. Sin desvestir, sin afectar al INC, otra vía de financiamiento que creemos que es válida es [...] usar los derechos especiales de giro [DEG] otorgados al país hace más o menos un mes por el FMI para retirar emisiones de bonos del mercado, y con eso ahorrar el pago de intereses”.

Semanas atrás, la Vertiente Artiguista ya había propuesto destinar estos recursos para reforzar el presupuesto en materia de ciencia y de vivienda.

La idea de CA es que, en lugar de sumar esos recursos a las reservas del Banco Central, los 585 millones de dólares recibidos del FMI se usen para retirar bonos de deuda que ya emitió Uruguay, lo que generaría un ahorro en el pago de los intereses por esa deuda que actualmente tiene el país. Según el cabildante, eso implicaría un estimado en 40 millones de dólares anuales, que se dirigirían al fideicomiso de vivienda.

El presidente Luis Lacalle Pou insistió esta semana en que los fondos para el fideicomiso solo podrían llegar desde Colonización: “Este es el fondo para tener un avance en el tema de los asentamientos. El que no lo vota, sea del partido que sea, sepa que no hay fondos para los más vulnerables, no se puede estar en la misa y la procesión”, dijo este jueves.

El senador del PN y exintendente de Cerro Largo, Sergio Botana, dijo este viernes a la diaria que ratifica su posición en contra de que se quite dinero al INC para vivienda. Botana había asegurado que no le “convence” el planteo porque la que está en juego “es plata del interior, que es más pobre que Montevideo, pero además es plata del sector productivo”.

En conversación con la diaria, Botana dijo que no tiene “ninguna razón” para modificar su postura. Sobre la propuesta de Manini dijo que “podría ser una solución”, pero “no me parece que el FMI sea un organismo con especialidad en el tema de regularizar algo tan complejo como lo son los asentamientos, pero no tendría inconvenientes”. Esto porque el FMI habilita que los DEG se utilicen, contra el pago de intereses bajos, si es para financiar determinados proyectos.

Botana manejó como alternativa la posibilidad de que seguir usando el dinero que hoy es destinado al Fondo Coronavirus. “Hay unas partidas que hoy estamos afectando y que podrían pasar este tema”.

Otra de las posibilidades que maneja el exintendente es “pensar en el Banco Interamericano de Desarrollo o en la CAF [Banco de Desarrollo de América Latina], porque, además del dinero, esos organismos tienen conocimiento en temas que son altamente complejos de resolver. Para regularizar un asentamiento se tienen que hacer calles, desagües, saneamiento, y resolver la situación de la propiedad y de los espacios comunes”, señaló. “La resolución de un asentamiento tiene que empezar y terminar, no se puede detener”, dijo.

El senador nacionalista aseguró que en el futuro se deberá “tener una profunda discusión sobre Colonización. Hay que revisar los criterios sobre la compra de tierras, además de auditar la que se compró, y los repartos de tierra, hay que tener criterios adecuados y objetivos, no de política, y hay que trabajar para disminuir la enorme burocracia que tiene el INC. Crear algunos fondos especiales para que los colonos puedan trabajar, que sean fondos rotatorios que sean devueltos”.

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, que con la partida de Luis Lacalle Pou a México ejercerá la presidencia, dijo este viernes que la propuesta de Manini “tiene que ser escuchada y evaluada”.

“En estos temas uno no puede descartar nada, siempre hay que estudiarlo, analizar y responder”, dijo, aunque asumió que no es de su preferencia acudir al FMI. “En lo personal no lo consideraría”, dijo en rueda de prensa.