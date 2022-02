No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El exvicepresidente y excanciller Rodolfo Nin Novoa opinó este lunes sobre la política exterior del gobierno de Luis Lacalle Pou y en particular profundizó sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) que el Poder Ejecutivo busca concretar con China. Al respecto advirtió que “si vamos a hacer un acuerdo con China para romper el Mercosur vamos a tener retaliaciones. Va a haber medidas espejo al revés. Los beneficios que tenemos, que serán muchos, pocos, pero que son concretos con Brasil y Argentina, podemos dejar de tenerlos”.

Para Nin Novoa Uruguay actúa “a espaldas del Mercosur” y eso traerá consecuencias, según comentó en diálogo con En Perspectiva. “Siempre se ha tenido a Uruguay como un país serio, nosotros no podemos incumplir los pactos, están para cumplirse y hay una disposición del año 2000 que respetamos, si usted no cumple el pacto dentro de una organización empieza a perder credibilidad”, señaló en referencia a la resolución 32/00 del Mercosur. Esa normativa dispone que se deberán negociar acuerdos de bienes y aranceles de forma conjunta entre todos los miembros, algo que el gobierno entiende que no se llegó a implementar.

“Creo que todos estamos de acuerdo con las palabras del presidente, Uruguay tiene que hacer los máximos esfuerzos posibles para tratar de vender su producción con los menos costos arancelarios posibles, esto es plenamente compartible, pero no a cualquier precio”, opinó.

A su entender, durante los gobiernos frenteamplistas se hizo mucho para acercarse a China sin dejar de lado las obligaciones con el Mercosur. En este sentido, apuntó que “hay que ver el TLC de una manera integral, hay componente de bienes, servicios y otras cosas; el Mercosur está obligado a negociar bienes de manera conjunta, pero hay otra cantidad de disposiciones que pueden ir avanzando, normas aduaneras, protocolos sanitarios, en fin, muchas cosas que fuimos haciendo en un camino de construcción de un TLC pero hablando con los socios del Mercosur”.

Para Nin Novoa los resultados del avance en las negociaciones “no se ven” y mencionó por ejemplo la falta de misiones a China o de presencia de negociadores asiáticos en Uruguay. Aseguró que esa falta de información será motivo del llamado al Parlamento que hará el Frente Amplio al canciller Francisco Bustillo.

A pesar de la falta de información sobre el avance en el acuerdo, Nin Novoa no cree que haya una paralización a raíz del conflicto entre Ucrania y Rusia, que tiene a China como aliado. Lacalle Pou tildó de “disparate” esa información y aseguró en rueda de prensa el viernes que las negociaciones continúan y que Uruguay está intentando avanzar en este camino con China y otros países, como Turquía o con el tratado del Transpacífico.

“En estas cosas donde se mezcla la economía, la política y la geopolítica, tienen que ser tenidas en cuenta para marcar un rumbo que le siga manteniendo a Uruguay el prestigio que ha tenido durante muchos años”, puntualizó Nin Novoa, que entiende que negociar solos en ambas situaciones no es beneficioso.

Así las cosas, la opinión del excanciller sobre la política comercial internacional es que “está sin rumbo, a los bandazos. Nos peleamos con el Mercosur, tuvimos un diferendo fuerte y nos peleamos por China. Salimos por China, eso se empantanó, entonces nos vamos al CPTPP [Acuerdo Transpacífico], y después nos vamos para Turquía. Y siempre solos, entonces es muy difícil así”.

En su opinión “habría que poner el énfasis en las cosas más avanzadas”, como los acuerdos que se estaban negociando con la Unión Europea, Canadá y Corea del Sur, “no empezar cosas sin haber terminado otra antes”.

En particular señaló el acuerdo con la Unión Europea que, según entiende, está trancado “por un anexo medioambiental, que se haga el anexo y se pongan de acuerdo, pero hay que poner el énfasis en eso, hay 32 países, Europa es el segundo mercado para Uruguay. ¿Por qué no se pone el énfasis en eso antes de hablar de Turquía y el CPTPP? En tratar de seguir las conversaciones con Canadá y Corea del Sur que estaban bien avanzadas y tenían interés en tener un acuerdo con el Mercosur”, propuso.

Respecto a la gestión de relaciones internacionales de este gobierno, dijo que se está “muy pegado a posturas muy conservadoras” y se refirió a la reelección del excanciller uruguayo Luis Almagro al frente de la Organización de los Estados Americanos y a la elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver-Carone, “cuando toda la vida fue un latinoamericano” y esta vez “Estados Unidos quiso imponer un cubano americano, lo impuso y lo votamos”, criticó.

“No tenemos mucha participación en el concierto internacional. Me parece que se está horadando aquél prestigio internacional donde el Uruguay era escuchado, mucho antes que nosotros”, resumió Nin Novoa, y agregó: “Tendríamos que buscar otro rumbo de sensatez, ecuanimidad, más independencia en los movimientos políticos y geopolíticos”.