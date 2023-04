La discusión sobre el proyecto de reforma de la seguridad social parece estar en sus últimos días, luego de que se aceptaran los cambios propuestos por Cabildo Abierto y de que el Partido Colorado pidiera un par de días para analizarlos antes de que se vote. Sobre el tema habló este martes el exministro de Economía y Finanzas Danilo Astori, quien afirmó que la coalición de gobierno “improvisa” al cambiar y ajustar el proyecto a demanda y subrayó, como lo ha hecho otras veces, que hay una mirada parcial de la seguridad social.

Para Astori, Uruguay “necesita una reforma de la seguridad social, la necesita porque tiene una realidad demográfica muy importante. Si nosotros no intervenimos en este tema, como a mí me parece que hay que intervenir, nos vamos a encontrar, más temprano que tarde, con una realidad difícilmente manejable desde el punto de vista económico y fiscal”, según apuntó en diálogo con Nada que perder de M24.

“El problema es que lo que se está discutiendo es fundamentalmente una reforma de la previsión social, que no es lo mismo que la seguridad social. Una reforma de las pensiones y las jubilaciones, obviamente, es donde hay que hacer cambios, ojalá que con la mayor justicia posible, pero se enmarca en un concepto que incluye no sólo la prevención, sino que además encara otros aspectos que hacen a la vida de los uruguayos y que también requieren una atención especial”, expresó el frenteamplista.

Según Astori, se “tiene que hacer una reforma de la previsión, pero también se tiene que cuidar mucho aspectos que son parte de la seguridad social, por ejemplo, la agenda de cuidados, las asignaciones familiares, los programas de subsidios a quienes están en peores condiciones sociales y económicas. Lo que no se está haciendo, y lo que para mí tenemos que lograr, es encarar como un conjunto todos estos aspectos, precisamente en el marco del concepto de seguridad social”.

Consultado sobre si la coalición improvisa con los cambios incorporados últimamente a pedido de los socios, Astori respondió que sí. “Totalmente. No sólo improvisa, lo peor de todo es que está conduciendo a un enfoque parcial cuyos resultados no pueden ser positivos. Un enfoque parcial que conduce a desigualdades e inequidades y que puede traer consecuencias negativas sobre todas las condiciones de vida de la población”.

Astori insistió con que “el hecho de utilizar el enfoque parcial es naturalmente algo insuficiente, y también motiva y conduce a propuestas improvisadas que a su vez tienen resultados injustos y al mismo tiempo no solucionan el problema de la seguridad social que tenemos que resolver”.

Asimismo, sobre este tema, el exvicepresidente señaló que parecería que “el problema de la seguridad social fuera sólo un problema de gastos, [pero] los ingresos están muy poco considerados”. En este sentido mencionó que poco se ha hablado de los “aportes patronales que hay que tener en cuenta para que el equilibrio fiscal de mediano y largo plazo de la reforma sea viable”.

Espera para definir precandidaturas

Astori también fue consultado por la definición de precandidaturas dentro de su sector y del Frente Amplio en general. Como lo ha hecho en otras oportunidades, pidió paciencia y aseguró que no es momento de hablar de nombres.

“Hay distintas visiones, sobre todo respecto de la presentación de una definición electoral común, por eso nosotros, y en particular en mi caso, he insistido tantas veces en no apurar una discusión que nos puede neutralizar en nuestra acción política fundamental. Creo que sería muy negativo que nos concentráramos en la discusión de candidaturas”, subrayó.

Además, marcó que hay que considerar “distintas visiones, sobre todo en el interior del país, que hay que tener en cuenta, todos los compañeros tienen derecho a aspirar a que la suya sea una de las precandidaturas”.

“No quiero limitarme a nadie. Quiero decir que por favor tienen todo el campo abierto a recorrer el país, proponer su visión, ganar adeptos, respaldo para su eventual precandidatura, pero eso conduce a la necesidad de ir con calma, oyendo a todo el mundo. Precisamente, si se resuelve una presentación electoral común que no se haga con los debidos análisis que hay que hacer antes, si nos concentramos en las precandidaturas en este momento, vamos a poner en riesgo algo que debe ser fundamental en el momento actual del Frente Amplio. Queremos que gane, ese es nuestro objetivo fundamental para que este país cambie en el buen sentido”, expresó.

Para Astori, “el hecho de seleccionar una precandidatura no puede sustituir a la necesidad de asegurar que el Frente Amplio gane la elección, y eso puede querer decir que ahora tenemos que dedicar un tiempo fundamental a hacer este análisis para elegir el mejor camino para definir esta circunstancia”.