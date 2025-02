Este sábado, pasadas las 14.00, inició la 50° Legislatura en la Cámara de Diputados, donde se lleva a cabo la elección del presidente para el primer período ordinario, que será el frenteamplista Sebastián Valdomir, y de cuatro vicepresidentes.

A las 16.00 llegó la vicepresidenta electa, Carolina Cosse, que está acompañada por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Posteriormente, será la toma de promesa de los senadores.

Luego se celebrará la sesión de apertura del primer período de la legislatura en la Asamblea General y el día culminará con un desfile militar alrededor del Palacio Legislativo, sobre avenida del Libertador.

Leé más sobre esto: ¿Qué características tienen los nuevos legisladores?

Asumieron los nuevos senadores

La Cámara de Senadores comenzó a las 17.00 la sesión de asunción. Los senadores juraron uno a uno su cargo en la cámara, que presidió Alejandro Sánchez por ser el senador más votado.

Parlamento 2025 Foto: Rodrigo Viera Amaral

Orsi y Cosse llegaron a la Cámara de Diputados

El presidente electo, Yamandú Orsi, y la próxima vicepresidenta Carolina Cosse, arribaron sobre las 17.00 a la Cámara de Diputados. “Me propongo que el Parlamento tenga una política de transparencia activa”, dijo Cosse en rueda de prensa.

Yamandu Orsi y Carolina Cosse Foto: Rodrigo Viera Amaral

Gustavo Salle habló de la “cleptocorporatocracia” en su primer discurso

El líder de Identidad Soberana (IS) asumió su cargo y votó, como todos los diputados, por Valdomir como presidente de la cámara, pero utilizó la fundamentación del voto para hablar sobre algunas cuestiones que le “vienen a la memoria” en este día de su asunción.

Mencionó a las agencias de riesgo como Standard and Poor, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés), las “inoculaciones ilegales”, “las sustancias experimentales que costaron la vida de más de 15.000 uruguayos”, “las farmaceúticas” que “firmaron contratos secretos con una política extorsiva” y concluyó que el “gran desafío que tiene este Parlamento es que el Uruguay se anteponga, dando el ejemplo en el mundo, a la extorsión de la cleptocorporatocracia”.

Su hija, Nicolle Salle, también asumió su banca y además de destacar el “momento histórico” que implica el ingreso de IS como partido al Parlamento, dijo que es “un honor para mi estar peleando codo a codo con mi padre por estos valores”.

Más temprano, en rueda de prensa, el diputado y líder de Identidad Soberana, Gustavo Salle, fue consultado respecto a las declaraciones de un diputado del Partido Nacional a la diaria, quien afirmó que desde la coalición van a “mimar” a Salle para que tenga su propio espacio y “cuando quiera interpelar, interpele”, por ejemplo.

Lo van a hacer por “un ratito”, afirmó Salle. “Cuando diga 'estamos bajo un sistema de golpe de Estado técnico', cuando diga 'no contribuyamos con las misiones de paz a un organismo criminal como es la ONU, que nos trajo la plandemia', cuando diga que tenemos que condenar los ataques genocidas del sionismo en Gaza, cuando le diga que los contratos secretos son contratos contra el pueblo, cuando le diga que las grandes corporaciones están mandando en el país y que se está gobernando para ellas y no para el pueblo uruguayo, se acaban los mimos”, sentenció.

Y pronosticó: “Y ahí se juntan frenteamplistas y multicolores contra Nicole y Gustavo, contra Identidad Soberana”.

Jose Mujica Foto: Rodrigo Viera Amaral

Llegaron José Mujica y Lucía Topolansky

El expresidente José Mujica y la ex vicepresidenta Lucía Topolansky llegaron a la Cámara de Diputados. El líder del Movimiento de Participación Popular atraviesa desde abril de 2024 un cáncer que comenzó en el esófago y se extendió al hígado, y anunció que no se someterá a más tratamientos.

Alejandro Sánchez: “La política tiene que servir para convencer al otro que piensa distinto de que podemos construir un camino común”

El futuro secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, dijo a los medios de comunicación que para los próximos cinco años espera que el Parlamento tenga “el rol del debate, de la discusión, pero por sobre todo, de las cosas del acuerdo. Uno hace política para construir acuerdos. La política tiene que servir para convencer al otro que piensa distinto de que podemos construir un camino común. No se trata de eliminar las ideas de otro, no se trata de cancelar a los que piensan diferentes, sino de integrarlos a una propuesta. Para eso el Parlamento tiene que debatir con seriedad y evidencia”.

“El Parlamento me ha ayudado mucho. Me ha ayudado a comprender que uno no es dueño de la verdad, que por más razones que uno tenga, si no logra generar las condiciones de que el respaldo sea mayor, es muy difícil llevar adelante transformaciones, y que lo que se trata siempre es que el problema no está en los que estamos adentro de este edificio, sino problemas son de los que están afuera, que están esperando resultados”, agregó.

Alejandro Sanchez Foto: Rodrigo Viera Amaral

Acerca de cómo será su gestión, expresó: “Trataré de llevar adelante mi nuevo rol desde la Torre Ejecutiva, un buen relacionamiento con el Parlamento, intentando que esas esperanzas de la gente de resolver los problemas de seguridad, de acceder a la vivienda, de tener un empleo, de que Uruguay, se sigan desarrollando y de que crezcan y se fortalezcan los derechos. Creo que tiene que ser el norte de nuestro trabajo e intentaremos aportar eso desde nuestra experiencia”.

En cuanto a las prioridades para el próximo período, mencionó: “trabajar por mejorar la seguridad pública, trabajar por mejorar las condiciones de acceso a la vivienda y mejorar los aprendizajes en la educación y generar que el país efectivamente crezca y reparta”.

Con referencia de la oposición y la negociación por los cargos que le serán ofrecidos para la nueva administración, dijo que el gobierno pretende “que la oposición esté representada, controlando al gobierno y realizando aportes al gobierno. Si son buenas las ideas, no importa de dónde vengan, se llevarán adelante. Y tienen un lugar para llevar adelante esas ideas. Un ámbito puede ser el Parlamento, o puede ser el espacio que los partidos de la oposición entiendan”.

Julieta Sierra: “Con muchas ganas de trabajar, para llegar a acuerdos que beneficien a la gente”

La diputada electa por el Movimiento de Participación Popular (MPP), del Frente Amplio, Julieta Sierra manifestó estar “entusiasmada y con muchas ganas de trabajar para llegar a acuerdos que beneficien a la gente” y confirmó que integrará la comisión de Hacienda. “No tengo ninguna experiencia legislativa, sí muchos años de militancia, ya que integro el espacio 609”, expresó-

Con referencia a que es una de las legisladoras más jóvenes de esta legislatura, destacó “que tiene que haber una perspectiva generacional sí o sí. Hay un mundo que se vino, que habla de un cambio a las lógicas del mercado laboral que trajo la pandemia, en el acceso a la vivienda, en carreras educativas y demás. Con la virtualidad, ningún trabajo es tan permanente como antes, y uno no tiene un oficio para toda la vida. Creo que tener en cuenta eso será fundamental para generar proyectos de ley que acompañan las demandas de la gente”.

Sierra fue electa por Montevideo, pero señaló su vínculo con Río Negro. “Es de donde soy, y trabajaremos junto a la diputada Sylvia Ibarguren para pensar proyectos que tengan que ver con la descentralización. Por supuesto, primero veremos con qué nos encontramos cuando asuma Yamandú Orsi y su equipo”, dijo.

Sebastián Andújar: “Esperemos que el oficialismo no sea refundacional”

El legislador por el Partido Nacional (PN) Sebastián Andújar sostuvo en rueda de prensa que “el inicio de una nueva legislatura genera nuevos desafíos. Y en esta legislatura en especial, los desafíos creo que son muy importantes, y tienen que ver con la construcción de consenso, cuál será la actuación de la oposición y del oficialismo, cómo se van a construir esos puentes para poder lograr sacar adelante todos los proyectos de ley, o todas las iniciativas legislativas que el país necesita”.

Para Andújar, el PN “tiene en su esencia lo que es la construcción, la grandeza de [saber] las cosas que el país necesita para poder unirse, trabajar en conjunto y lograrlas. Creo que lo más importante es qué rol tiene el oficialismo, de participación con la oposición. No deseamos el 'cuanto más mal mejor' por una cuestión electoral, al contrario, tenemos una gran responsabilidad de demostrar la capacidad que tenemos y la grandeza para poder lograr los consensos que se necesitan para que el país funcione bien”.

Consultado acerca de si el gobierno electo buscará negociar en distintos temas, respondió que “no conocemos cuáles serán las iniciativas del Poder Ejecutivo. Hasta ahora es algo secreto. Es un misterio. No se ha hecho pública ninguna iniciativa que sea inmediata, que llegue al Parlamento. Esperemos que el oficialismo no sea refundacional, y tampoco quiera tomar un escenario de revancha en cosas que hasta fueron laudadas por la población. La Ley de Urgente Consideración tuvo un referéndum, la población en su mayoría la acompañó y apoyó; y el presupuesto nacional también fue otra ley muy importante. Estamos a la expectativa”.

Daniel Diverio: “Habría que actualizar la ley de negociación colectiva”

El diputado electo por el Frente Amplio Daniel Diverio expresó en rueda de prensa, previo al comienzo de la sesión, que “la expectativa es poder trabajar justamente para avanzar en algunas definiciones claras que mejoren las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, y también particularmente de mi departamento, Canelones, un departamento muy diverso donde tenemos distintas realidades”.

En cuanto a derechos laborales, dijo que “hay cosas que tenemos que trabajar, una de ellas tiene que ver con la elaboración de un proyecto para la reducción de la jornada laboral. Es un planteamiento que viene en el movimiento sindical y también está dentro del programa de Frente Amplio”.

Daniel Diverio Foto: Rodrigo Viera Amaral

Y agregó: “En esta primera etapa sería bueno profundizar en un diálogo social en el tema de la reforma de la sociedad social. Es un debe importante. Hay que trabajar y modificar nuevamente la ley de negociación colectiva, que en el periodo anterior con la eliminación de la ultraactividad, generó que miles trabajadores corran el riesgo de [perder] beneficios”.

“Hoy estoy asumiendo como diputado, pero sigo siendo trabajador de la construcción”, concluyó Diverio.

Pedro Bordaberry: “A mí me eligieron para proponer y trabajar”

El líder del sector Vamos Uruguay, del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, regresó al Parlamento Nacional como senador, después de varios años fuera de la actividad política. Antes de asumir la banca, informó que en la apertura de esta legislatura, su agrupación presentó 47 proyectos de ley, entre los cuales se destacan medidas en materia de seguridad y la desmonopolización de los combustibles.

“A mí me eligieron para proponer y trabajar. Si me entrego antes de empezar, estoy perdido. Es como algún equipo que entra a la cancha con ganas de perder. Yo voy a entrar a ganar siempre, a veces se gana, a veces se pierde, pero eso de la desmonopolización está inscripto dentro de una batería de proyectos que atienden a la desregulación. Acá hay un exceso de regulaciones en Uruguay que afectan a la economía”, manifestó en rueda de prensa.

Pedro Bordaberry Foto: Rodrigo Viera Amaral

“Planteamos una desregulación del comercio exterior”, indicó. Hay “muchas normas que se repiten: uno hace uno hace un trámite y le obligan a repetirlo varias veces”, puso como ejemplo. Asimismo, indicó que su sector plantea eliminar el impuesto del 1% de los semovientes del sector agropecuario. Al respecto, agregó que enviará la iniciativa también al ministro de Economía designado, Gabriel Oddone, “para ver si lo comparte y lo podemos aprobar”.

En materia de seguridad, propuso retirar al Instituto Nacional de Rehabilitación de la órbita del Ministerio del Interior.

Andrés Ojeda: “El Parlamento podrá incidir en mayor medida en las decisiones que tome el Poder Ejecutivo”

El excandidato a la Presidencia por el Partido Colorado (PC), Andrés Ojeda, consideró que “es un período importante y distinto a los anteriores. Es el primer Parlamento que no tiene mayoría de ninguno de los bloques. Entonces, esto va a implicar un Parlamento más presente y con mayor incidencia de los partidos que construyen esas mayorías, que pueden ser incluso mayores a las del Frente Amplio. Esto no significa que se tranca todo, ni mucho menos. Significa que el Parlamento podrá incidir en mayor medida en las decisiones que tome el Poder Ejecutivo”.

Dijo, además, que ingresa al Parlamento, “naturalmente, con las prioridades que planteamos en la campaña electoral. Las razones por la cual le dijimos a la gente que queríamos estar acá son las cosas por las que tenemos que trabajar en este período”.

“Siempre que estuve del otro lado, como abogado, me quejé mucho de la calidad legislativa de los proyectos. Tratemos de que ahora, por lo menos, podamos colaborar en que eso tenga mejor aplicación. Recuerden que, por ejemplo, está en Cámara de Diputados el proyecto de reforma del Código Penal. Hablamos de un proyecto de ley que no es menor, hablamos de la primera reforma integral del Código Penal, que es el mismo desde 1934. Eso significará seguramente una reforma del Código del Proceso Penal paralela, porque es natural que así ocurra”, anticipó.

Andres Ojeda Foto: Rodrigo Viera Amaral

.