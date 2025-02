Tras haber sido elegido por unanimidad para asumir la presidencia de la Cámara de Diputados, el frenteamplista Sebastián Valdomir leyó un discurso en el que destacó los 40 años de democracia y resaltó la importancia del diálogo y del debate entre oficialismo y oposición. Valdomir destacó que el 1° de marzo, con la toma de mando de Yamandú Orsi a la presidencia, se dará “un momento histórico que requiere no sólo de compromiso institucional, sino también político de todos aquellos que participamos de los asuntos de la República”.

“No tengo dudas de que la democracia uruguaya es una democracia plena en una región convulsa, desigual y en la cual muchas veces los cambios políticos suceden con convulsiones, desestabilización o incluso procesos de violencia e intolerancia políticas. Democracia plena entonces, en un mundo en el cual las democracias plenas no son la regla, sino más bien que son la excepción”, manifestó.

No obstante, aclaró que esto no significa que haya que haber “una mirada autocomplaciente” de la realidad del sistema político en el país. “No hay que dormirse en los laureles: no debemos olvidar que tenemos importantes problemas pendientes por resolver, y que no tendremos una verdadera democracia activa, plena, vigorosa y participativa, si no damos los pasos necesarios para reconocerlos y tratar de ir resolviéndolos entre todos”, manifestó.

Según el nuevo presidente de la cámara baja, estos problemas son la situación de las infancias, las expectativas de los jóvenes, las desigualdades de género y territoriales, la violencia, la situación del sistema penitenciario y “la ausencia de transparencia institucional, entre otros”.

En otro tramo de su discurso, consideró que el país viene de un proceso electoral, en el cual “el tono de los debates no fue el mejor”. “Hemos ido cruzando límites de convivencia política que son necesarios desandar. Todas y todos. En este sentido, entiendo que será necesario bajar la pelota al piso, y en lo que al Parlamento le corresponde”, deberá recuperar una convivencia política, “que asegure que el Parlamento sea el espacio en el cual se encuentran todas las opciones y preferencias que están presentes en la sociedad”.

Afirmó que “no hay otra forma de cuidar la convivencia democrática que no sea a través del diálogo político y la tolerancia hacia los que sostienen otras perspectivas dentro de los valores democráticos y republicanos. El debate político que se da en esta casa será intenso y sostenido, y nuestro compromiso y responsabilidad como representantes electos por la ciudadanía deberá ser mantener alejado de este recinto, las posturas y posiciones políticas que intentan anular las visiones de los que no piensan como uno”.

Para Valdomir, “el debate no se trata de descalificar ni erradicar al que piensa diferente. Si podemos reestablecer un nivel de diálogo acorde, el directamente beneficiado será nuestro sistema democrático, y si ese diálogo sirve para encontrar soluciones para los problemas de la gente, el beneficiario último y principal será el pueblo uruguayo”.

Acerca de la falta de mayorías, comentó que “el mandato de la ciudadanía, expresado por el resultado de las urnas, indica que nadie posee la mayoría absoluta. Los números de cada bancada expresan esta realidad con claridad. Si cada bancada adopta una postura de no dialogar y aferrarse a su agenda de prioridades, y no nos animamos a intercambiar y buscar puntos de contacto de esas agendas y posibles puntos de acuerdo, entonces no saldrá de aquí ningún proyecto aprobado. Si eso pasa, no habrá ganado nadie, y le habremos fallado a la ciudadanía que nos encomendó la tarea de buscar acuerdos y mejorar el debate”, cerró.