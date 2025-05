Para el diputado del Partido Colorado (PC) Felipe Schipani, la elección departamental de este domingo “deja algunas enseñanzas”. Según señaló a la diaria, hubo un primer triunfo del lema Coalición Republicana (CR), en este caso en Salto, lo cual es “significativo” y “fue producto de un aprendizaje de la elección pasada”, ya que “los votos divididos de blancos y colorados sumaban más que los del Frente [Amplio, FA], pero ganó el Frente porque no sumamos los votos”. “En esta instancia fuimos con la coalición y ganó en Salto, creo que por un margen importante”, en referencia al 57,7% de la CR, frente al 38,1% de la fuerza política de izquierda.

Otra de las enseñanzas, según Schipani, es que “se perdió el departamento de Río Negro y todo indica que va a ocurrir lo mismo con Lavalleja, por no ir en coalición”. “Si sumás los votos del PC en ambos departamentos, son más que los votos del FA”, indicó. Por su parte, el senador y secretario general del PC, Andrés Ojeda, expresó este lunes en una rueda de prensa, luego del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, que “habiendo CR en todos lados, hubiésemos ganado en Río Negro y no estaríamos pasando este calor en Lavalleja”. En el caso de este departamento, aún no se definió quién será el próximo intendente, debido a la estrecha diferencia de votos (116) respecto de la cantidad de votos observados (884).

En ese sentido, Schipani subrayó que “fue un grave error del PN”, ya que el PC había propuesto participar en las elecciones bajo el lema de CR en los 19 departamentos. En 2023, una delegación colorada propuso al directorio del PN la conformación de un lema común para estas elecciones en todos los departamentos, pero un año después se definió que sólo se utilizaría en Montevideo, Canelones y Salto. “Si se hubiera hecho en estos departamentos [Río Negro y Lavalleja], hoy el FA sólo era gobierno departamental en Montevideo y Canelones, en ningún otro departamento del país”.

“Creo que esto nos debe llamar a la reflexión de que para 2030 hay que hacer coalición en los 19 departamentos; de que esta es la última elección donde no opera la coalición, porque si no, ocurren estas cosas. O hacemos coalición en todo el país o no hacemos coalición en ninguno; creo que esa es la enseñanza que nos dejan los resultados de ayer”, remarcó.

En esa misma línea, el senador colorado Robert Silva resaltó, en diálogo con la diaria, que “la responsabilidad de que no haya coalición en todos los departamentos es del PN, porque el PN no quiso”. “Hay que proyectar a futuro trabajar sobre una coalición departamental, en un marco también de análisis del calendario y del proceso electoral, que creo que es algo que se puede trabajar para mejorar”, consideró.

Por su parte, el senador del PN Sebastián da Silva dijo a la diaria que a la interna del partido se hace una autocrítica sobre la definición de la CR en sólo tres departamentos y que, en ese sentido, “Salto es la contracara de Río Negro”, y se trata de “un dato fáctico”. “Es una torpeza [de la] que hay que tomar nota para no volver a repetirlo”, valoró.

En ese marco, resaltó que “los datos [de los resultados] rompen los ojos” y que “hay cierto consenso en las cúpulas nacionalistas de ir hacia” la utilización del lema en todos los departamentos.

Sobre si se habló de la estrategia en las filas nacionalistas, el senador expresó que el dirigente político “es un sobreviviente”, por lo que “no es necesario hablarlo”, sino que es “intuitivo y fáctico”. “Cómo, cuándo y por qué, habrá que esperar a que el partido defina un directorio”, detalló.

Graciela Bianchi, también senadora del PN, aseguró a la diaria que, “sin duda alguna”, en las próximas elecciones departamentales van a participar como CR y consideró que la razón de la derrota en Río Negro es “porque hubo un problema de dirigencia para ponerse de acuerdo”.

“Hay que dejar de revolear el poncho de Aparicio [Saravia] y sobre todo a José Batlle y Ordóñez. ¿Se pierde la identidad del PC, del PN, la mística? No”, resaltó y planteó que es momento de “analizar que hay que interpretar las voluntades de la población que no están identificadas ni con el PN ni con el PC, pero que sí están identificadas con una corriente ideológica determinada”.

Al igual que Da Silva, Bianchi remarcó que para discutir esto “no es necesario reunirse en lugares orgánicos”, ya que se trata de conversaciones “que se hacen en el Parlamento, con las bancadas, en las charlas cuando uno se junta para conversar de política”.

“No hay un documento orgánico ni conclusiones claras; en realidad faltaba este proceso de las intendencias, porque había que ver cómo reaccionaba el electorado y si definitivamente, como preveía el FA, el PN iba a perder muchas intendencias, cosa que no sucedió”, subrayó.

Al respecto, sobre si puede haber consenso con el PN, Schipani manifestó que “a los golpes se aprende, como se aprendió en 2020 en Salto” y “se va a aprender ahora en Río Negro y Lavalleja”. “Fue una derrota de la coalición, en particular del PN, que no quiso hacer coalición en ninguno de los otros departamentos del país”, apuntó y agregó que se trata de “un error que se podría haber evitado”. Asimismo, Robert Silva dijo que conversó con nacionalistas y expresaron que “ahora no hay duda de que hay que ser coalición”.

De esa forma, el diputado dijo que la definición de la participación bajo un lema común se debe definir “cuanto antes” y que, en su opinión, si se pudiera “definir en las próximas semanas un compromiso para darle certeza a la gente, mejor”. “Si es por el PC, mañana de mañana estamos firmando el acuerdo”, afirmó.