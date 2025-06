Este martes, en el Parlamento, se reunió el ejecutivo de D Centro, el tercer grupo -en relación a la cantidad de votos que obtuvo en octubre- del Partido Nacional (PN), que integran la exvicepresidenta Beatriz Argimón, la ex candidata a la Vicepresidencia Valeria Ripoll, el reelecto intendente de Paysandú -y senador- Nicolás Olivera, y los diputados Mario Colman y Pablo Abdala, entre otros dirigentes. El sector se creó a mediados de 2023, con varias figuras escindidas de otros grupos blancos, y es afín al excandidato y senador Álvaro Delgado.

Al finalizar la reunión, Olivera habló en rueda de prensa sobre algunos de los temas que conversaron. Por ejemplo, dijo que fue “inevitable” abordar la situación de Argimón, y subrayó que “obviamente” respaldan la propuesta del gobierno para designarla como embajadora ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), con sede en París. “Entendemos que el país tiene un gran activo en ella, ha sido una gran vicepresidenta y creemos que va a desempeñar un gran papel”, señaló.

Olivera subrayó que ya dan “por laudado el tema”, porque el lunes Argimón se reunió “con compañeros de cada sector”, les explicó cómo se dio la situación, y entienden que esas explicaciones son “satisfactorias”. “Que la forma no nos desvíe del fondo: cuando alguien es bueno, ¿qué nos puede importar a nosotros si es blanco, colorado, frenteamplista, independiente o no tiene partido? Cuando alguien es bueno, es bueno”, insistió. Además, consultado sobre si piensa que el gobierno debió, previamente, comunicarle al PN sobre su designación, Olivera contestó que no, porque “no es un ofrecimiento partidario, o sea, no es parte de lo que se negoció en su momento de órganos de contralor”. “Esto es otra cosa: un ofrecimiento en función de la calidad, la trayectoria y la persona de Argimón, que es una compañera del PN, que tiene una trayectoria dentro de un partido, pero no era un diálogo entre partidos, sino con ella, y de ella, obviamente, con los compañeros”, subrayó.

La visión de Olivera respecto a que el gobierno no tenía que avisarle al PN sobre la designación de Argimón difiere de lo que piensan otros senadores blancos. Sin ir más lejos, este lunes Delgado dijo en rueda de prensa que el Poder Ejecutivo “no actuó bien en el procedimiento” porque le “costaba poco levantar el teléfono y avisarle al PN o a cualquiera de sus referentes”.

Apoyo a Delgado para la presidencia del Directorio

Por último, consultado por la elección del directorio blanco -y de su presidente-, que se hará el 28 de junio, cuando se reúna la Convención Nacional del PN, Olivera dijo que D Centro decidió presentarse con una lista propia, pero respaldando a Delgado, porque entienden que es quien “encarna la cercanía” y es un compañero que “siempre ha estado al frente de las distintas responsabilidades”.

Por ejemplo, sostuvo que cuando fue secretario de Presidencia, en el gobierno anterior, comandado por Luis Lacalle Pou, “ha dado respuesta al interior, ha cumplido”. “Y hoy, si bien respaldamos la candidatura de él, lo vamos a hacer con una expresión propia dentro de lo que va a ser la convención, una vez que terminemos una ronda de consultas”, finalizó.