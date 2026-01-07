La Dirección Nacional de Bomberos informó sobre dos nuevos incendios que se desataron durante la tarde del martes pasado en localidades pertenecientes a los departamentos de Canelones y San José.

Próximo a las 13.05, personal del Destacamento de Canelones concurrió a la planta de granelización perteneciente a Productores de Leche SA (Prolesa) en Santa Lucía, ubicada en el kilómetro 87 de la ruta 11, justo antes de ingresar a la localidad por ese trayecto desde la capital departamental. La empresa se dedica a la producción de insumos y servicios para establecimientos lecheros.

Al llegar, los bomberos constataron “fuego en un contenedor que contenía materiales y herramientas”. Dado que se encontraba próximo a silos y depósitos, los funcionarios evaluaron que existía riesgo de propagación y decidieron establecer “líneas de ataque directo desde el camión y líneas de defensa fijas pertenecientes a la empresa”.

Se logró controlar la situación sin personas lesionadas y también se evitó la afectación de los edificios de almacenamiento u otras secciones de la planta.

Contenedor de Prolesa. Foto: Dirección Nacional de Bomberos

Por otra parte, a las 15.00 se detectó un segundo foco ígneo ubicado en la intersección de Eduardo Calcagno y ruta 1 Vieja, cruce cercano a la localidad de Playa Pascual en Ciudad del Plata. En este caso, Bomberos informó que era “un incendio de campo y monte, afectando renuevo de eucalipto, chircas y pajonales”.

Una cisterna de apoyo y un helicóptero de la Dirección Nacional de Aviación Policial del Ministerio del Interior –que llevó a cabo tareas de “enfriamiento y disminución de la altura” del fuego– complementaron el accionar del personal actuante en el sitio, perteneciente a dotaciones de la Unidad Operativa de Ciudad del Plata, la Brigada Zafral de Ciudad del Plata y la Brigada Zafral del Cuartel Centenario.

El trabajo mancomunado permitió controlar la situación y evitar su propagación tanto a fincas como a otras áreas de monte y no se constataron heridos ni viviendas afectadas. Sin embargo, implicó una afectación que estimaron en ocho hectáreas. “Luego de aproximadamente cuatro horas de trabajo el incendio fue totalmente liquidado mediante un ataque directo pie a tierra sobre los principales puntos de propagación”, consignó el informe.

Las autoridades reportaron al menos cuatro focos durante el primer día del año, que se sumaron a otros incendios registrados el 31 de diciembre, entre ellos la explosión que hirió a seis bomberos en Santana do Livramento. En conferencia de prensa, el vocero de la Dirección Nacional de Bomberos, Víctor Fagúndez, dijo que en ese lapso se recibieron unas 5.300 llamadas y se quemaron 711 hectáreas: “Estamos al 200% de la cantidad de intervenciones que hemos tenido en años anteriores”, consignó en ese momento.