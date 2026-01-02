La Dirección Nacional de Bomberos brindó información general sobre los focos de incendios forestales de las últimas horas, que se han extendido por varias zonas del país. El vocero de la Dirección Nacional de Bomberos, Víctor Fagúndez, dijo en rueda de prensa que existen muchos incendios a la vez; “estamos al 200% de la cantidad de intervenciones que hemos tenido en años anteriores”, señaló.

Entre el 31 de diciembre y el primero de año fueron “711 hectáreas quemadas en un total de 5.300 llamadas a Bomberos para intervenciones”. Además, puntualizó que se incorporaron 150 zafrales en conjunto con “el apoyo de la Policía Aérea, que es fundamental en todos los incendios, y con el Sinae”.

El vocero de Bomberos expresó que estiman que “el 89% de las causas [de los incendios corresponden] al factor humano. Fagúndez recordó que está vigente el decreto N° 245/025, que prohíbe la quema a cielo abierto, salvo para cocción, que estará vigente entre el 1º de noviembre de 2025 y el 30 de abril de 2026; el vocero recalcó que si se dan casos de incumplimiento, se denunciará a la justicia.

Como parte del trabajo coordinado, mencionó a “la Policía con sus cámaras de vigilancia” “para dar con los actores y dar la intervención a la justicia”; “nosotros actualmente tenemos 20 cámaras distribuidas en todo el país”, sostuvo. Por otro lado, Fagúndez destacó la importancia del trabajo de las intendencias: “Las comunas vienen trabajando muy bien de la parte de apoyo con maquinaria pesada”.

Consultado sobre las recomendaciones a la población cuando hay puntos activos, el vocero subrayó que “primero que nada, siempre la seguridad”; “tenemos que extremar los cuidados con las personas que muchas veces van a apoyar y muchas veces tenemos lesiones”, indicó. Y advirtió que no es posible llegar a la zona donde están trabajando los efectivos de bomberos, sino dirigirse a lugares donde sea seguro que se vaya apagando el incendio.

Actualización de los incendios en Punta Espinillo y Toledo Chico

El vocero detalló que actualmente existen cuatro focos activos en Punta Espinillo, “donde se está trabajando con helicópteros, personal pie a tierra”. Agregó que se están desplegando “todos los medios apuntados a extinguir los focos”.

En cuanto a los incendios en Punta Espinillo y en Toledo Chico, Fagúndez expresó que en los dos se han superado “las 60 hectáreas” y añadió que instalaron calles cortafuegos, “vecinos también que nos apoyan en el sector. Tenemos un sector que está trabajando el helicóptero de la Policía Aérea y nuestro efectivo también está apoyando en las líneas de control que ya tenemos”. “Es un arduo trabajo en el sector por la sequedad del combustible, y también la gran vegetación que hay”, contó.

También fue consultado por la situación de los efectivos heridos que intervinieron en la frontera de Rivera y Santana do Livramento: “Los compañeros están bien, uno ya fue dado de alta, el otro que permanece internado en el sanatorio”.