Este martes 20 de enero, cerca de las 15.00, en la ciudad de Tacuarembó se desató un incendio en el Centro de Acogimiento Familiar (CAF) Idea Vilariño, a cargo de una organización de la sociedad civil en convenio con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Este centro atiende a adolescentes de entre 13 y 17 años y a sus familias, en el caso de que estas hayan perdido o interrumpido sus capacidades de cuidado.

A raíz del incendio, una adolescente de 15 años quedó internada en un CTI por intoxicación por el humo. Según explicó este miércoles en una conferencia de prensa el director de proyectos del INAU de ese departamento, Darwins Montes de Oca, la adolescente “estuvo mucho tiempo expuesta a humo” y, si bien “no tiene quemaduras en la piel”, sus vías respiratorias “están comprometidas”. “Es una situación sumamente delicada”, lamentó.

Montes de Oca señaló que se comunicaron “inmediatamente” con la familia de la menor para ponerla al tanto de lo sucedido, y dijo que la dirección departamental del INAU la acompañó hasta las 17.00 del martes, cuando se conoció el informe médico que informó de “la gravedad de la situación”. “Lo que se estaba trabajando, básicamente, tiene que ver con suministrarle oxígeno puro para limpiar las vías respiratorias”, explicó.

El jerarca dijo que en el momento del incendio sólo se encontraban presentes cuatro adolescentes y que los otros tres “están en muy buenas condiciones y no resultaron afectados”. Relató que una de las adolescentes, que estaba en la misma habitación que la menor afectada, “pudo salir a tiempo”. Montes de Oca explicó que la adolescente de 15 años que está internada “resultó afectada de forma directa” porque estaba en un dormitorio al que no era posible acceder, “porque el incendio se generó en un dormitorio anterior, que estaba vacío, y quedaron aisladas ella y otra adolescente”.

El director dijo que mediante pericias policiales y de Bomberos se intenta determinar cuáles fueron las causas del incendio y que las autoridades están a la espera de esa información. Según confirmó la diaria, personal de Investigación de Siniestros está a cargo de la investigación sobre el origen del fuego.

Asimismo, en un comunicado emitido este miércoles el INAU señaló que las autoridades del organismo encomendaron una investigación de urgencia. La supervisión y la subdirección territorial viajaron a Tacuarembó a primera hora para acompañar al equipo departamental en los próximos días.

El diputado del Partido Nacional Pedro Jisdonian –quien hace unos días hizo un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Social por la muerte de un niño de 10 años que se encontraba al amparo del INAU– anunció en su cuenta de X que hará un nuevo pedido de informes a raíz del incendio y solicitará a la Comisión Permanente la comparecencia del directorio del INAU. “La protección de la infancia no espera por la burocracia. Tres casos graves y cero respuestas del INAU. Exigimos rendición de cuentas”, planteó.