Bukele es el líder internacional con mejor imagen en Uruguay, según encuesta de Latinobarómetro

El presidente de El Salvador tiene un saldo positivo de 27 puntos, con 43% de valoraciones positivas y 16% de opiniones negativas.

Una encuesta de Latinobarómetro, cuyos datos fueron consignados por Equipos Consultores, relevó que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es el líder internacional que recoge una mayor cantidad de valoraciones positivas en la sociedad uruguaya. El 43% de las personas consultadas dijo tener una imagen positiva de Bukele, el 16% una negativa y el 11% una neutra. El restante 30% dijo no saber quién es el mandatario salvadoreño. Estos datos arrojan un saldo positivo de 27 puntos porcentuales.

Se trata de la segunda medición que ubica a Bukele en el tope de las preferencias internacionales de la población uruguaya. En marzo de este año, Equipos difundió los resultados de un estudio en el que el presidente salvadoreño también se posicionaba en el primer puesto, con 45% de simpatía y 20% de antipatía, y un saldo positivo de 25 puntos.

Según la reciente encuesta de Latinobarómetro, por detrás de Bukele aparece el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con 36% de opiniones positivas, 30% negativas y 14% neutras. En este caso, el porcentaje de desconocimiento es menor que el de Bukele: 20%. El saldo positivo, en tanto, es de solo seis puntos.

Un escalón más abajo figuran el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, y el papa León XIV. El primero reúne un 27% de valoraciones positivas en Uruguay, aunque casi la mitad (48%) no emitió ninguna opinión sobre su figura. El segundo marcó un 26% de opiniones positivas; un 37% no se pronunció sobre el jefe de Estado del Vaticano, recientemente operado de uno de sus pulmones.

Del otro lado, los líderes internacionales que recogen una mayor cantidad de valoraciones negativas en Uruguay son el presidente argentino, Javier Milei, con 20% a favor y 54% en contra (saldo negativo de 34 puntos), y el mandatario estadounidense, Donald Trump, con 19% a favor y 55% en contra (saldo negativo de 36 puntos).

Eje izquierda-derecha

Latinobarómetro también midió las preferencias entre los uruguayos que se autoidentifican a la izquierda del espectro político y quienes se posicionan a la derecha. En el primer grupo, predomina, por un amplio margen, Lula. El brasileño, quien el 25 de octubre irá por la reelección frente a Flávio Bolsonaro, registró un 61% de valoraciones positivas entre los uruguayos que se definen como de izquierda. Lo siguen la presidenta de México, Claudia Sheinbaum (35%), Xi (33%) y Bukele (32%).

En la medición de Equipos de marzo, Bukele también apareció entre las primeras posiciones. Entre los votantes del Frente Amplio, el salvadoreño registró un saldo positivo de 12 puntos, únicamente por debajo de Lula, que marcó un saldo positivo de 47 puntos.

En cuanto a los uruguayos que se definen de derecha, el trabajo de Latinobarómetro ubica a Bukele, también por un amplio margen, como máximo referente, con un 56% de opiniones positivas. En un segundo escalón aparecen Trump (36%), Milei (36%) y León XIV (32%).

Bukele también se había posicionado en el primer lugar entre los votantes de la Coalición Republicana, con un saldo positivo de 37 puntos, según la encuesta de Equipos de marzo.