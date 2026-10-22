Lubetkin aseguró que León XIV podrá visitar Uruguay en noviembre

“Nunca dejamos de preparar el viaje porque no recibimos ninguna otra comunicación que no fuera trabajar por el viaje y ahora lo hemos acelerado”, sostuvo el canciller.

El canciller de la República, Mario Lubetkin, aseguró que el papa León XIV arribará a Uruguay en noviembre y dijo que la cartera que preside continúa trabajando en ese sentido, a pesar de la intervención quirúrgica a la que el líder religioso fue sometido la semana pasada, que implicó la remoción de parte de uno de sus pulmones.

Según estaba previsto, León XIV visitará Uruguay entre el 6 y el 8 de noviembre, con visitas a Montevideo, Paysandú y Florida, en el marco de una gira que también incluye Argentina y Perú. Aunque en ningún momento se informó que la visita se encontraba cancelada de forma oficial, la operación dejó en vilo dicha posibilidad, a la espera de novedades sobre su estado de salud.

Sin embargo, y en una rueda de prensa celebrada en Buenos Aires con motivo de la inauguración oficial del ferry eléctrico China Zorrilla de la compañía Buquebus, Lubetkin remarcó que el papa “salió unos días antes de lo que estaba previsto” y que incluso los profesionales a cargo de su cuidado indicaron que “no habría dificultades” para que se traslade hacia nuestro país.

Así lo indican una serie de comunicaciones difundidas por la oficina de prensa del Vaticano, que ahondan en su evolución clínica y concluyen con una nota breve conformada por los cirujanos Luigi Carbone y Stefano Margaritora, que lideraron la intervención quirúrgica, en la que se menciona que León XIV sufría de un adenocarcinoma pulmonar, pero que “no se necesita ninguna terapia adicional”. Además, en una entrevista con la cadena Vatican News, Margaritora afirmó días atrás que “no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar” un viaje a América Latina.

“Nunca dejamos de preparar el viaje porque no recibimos ninguna otra comunicación que no fuera trabajar por el viaje y ahora lo hemos acelerado”, afirmó Lubetkin. Así, expresó su expectativa ante la visita del “santo padre”, y remarcó que la cartera que preside actúa para que se desempeñe de buena manera.