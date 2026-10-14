Radío asumió como comisionado penitenciario: “Hay que hacer el intento de sacar a las cárceles del circuito de la inseguridad”

El nombre del ahora exdirector del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente contó con el respaldo del oficialismo y de la mayoría de la oposición.

El exdiputado del Partido Independiente Daniel Radío asumió este miércoles como comisionado parlamentario penitenciario, tres meses después de que la Asamblea General lo designara en el cargo con 98 votos de los 101 legisladores presentes. El puesto de comisionado penitenciario estaba vacante desde hacía más de un año, cuando el ahora presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Juan Miguel Petit, dejó el cargo –tras un ciclo de diez años– para asumir como director en la institución.

En una rueda de prensa, Radío destacó la necesidad de “hacer el intento de sacar a las cárceles del circuito de la inseguridad y de ponerlas otra vez en el circuito de la seguridad”. Para eso, sostuvo, “hay que hacer muchas cosas, hay que hacernos de nuevo las preguntas más elementales”.

Además, dijo que asumir la responsabilidad del comisionado penitenciario “implica tratar de hacer el esfuerzo y estar a la altura” de quienes lo precedieron, que “lo hicieron muy bien”, en referencia a Petit y Álvaro Garcé, la primera persona en ocupar el puesto.

Aunque la designación de Radío finalmente se dio a partir de un consenso interpartidario, la comisión parlamentaria encargada de estudiar candidatos al cargo recorrió un largo camino. En octubre del año pasado se lanzó una convocatoria pública a las personas interesadas; dos meses después, se concluyó el trabajo sin llegar a un nombre; en junio de este año se volvió a conformar la comisión; y finalmente se acordó entre el Frente Amplio y los partidos Nacional y Colorado en designar a Radío, quien fue titular de la Secretaría General de Drogas en el período pasado.

Consultado sobre cómo valora este acuerdo interpartidario, Radío dijo que lo toma con “responsabilidad y orgullo”. “La iniciativa surgió de los partidos que yo no voto pero que respeto y quiero muchísimo, en esta época donde el sistema político está siendo muchas veces cuestionado”, manifestó. En esa línea, afirmó que Uruguay tiene “un sistema político digno y alcanza con levantar la vista y mirar a los países vecinos para darnos cuenta [de eso] y que deberíamos aprender a valorarlo más”.

Para tomar posesión del cargo, Radío, tuvo que dejar el directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), cargo que había asumido en setiembre del año pasado. El directorio del Inisa está conformado por el presidente, Jaime Saavedra, y el director Ángel Fachinetti (Partido Colorado), por lo que ahora el Poder Ejecutivo tendrá que mandar un nuevo nombre a la Asamblea General para reemplazar a Radío.

Por otro lado, este miércoles Radío fue consultado sobre la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación, que se aprobó en la última Rendición de Cuentas. El flamante comisionado penitenciario dijo que considera la medida como “una cosa muy necesaria”, dado que “hay que tener un nuevo organigrama, hay que tener independencia presupuestaria y hay que tener orientación del personal técnico y gerencial”.