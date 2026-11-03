Jutep recibió una denuncia anónima contra la Intendencia de Durazno por contratación de la fundación Free

La denuncia se basa en la omisión de la observación realizada por el Tribunal de Cuentas; este miércoles comenzará a trabajar la comisión investigadora creada en la Junta Departamental.

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) recibió una denuncia anónima contra la Intendencia de Durazno por la adjudicación que obtuvo la fundación liberal Free (Fundación Rioplatense de Estudios) para la provisión de hasta 200 recursos humanos. Según pudo saber la diaria, la denuncia se centra en la omisión de la observación que realizó el Tribunal de Cuentas (TCR) sobre la licitación.

En abril, el TCR observó el gasto al considerar que, “de acuerdo con la descripción del objeto establecido en el estatuto” de la fundación, “no surge que la misma se encuentre habilitada estatutariamente a brindar servicios de suministro de mano de obra a terceros”. Aunque el intendente de Durazno, el nacionalista Felipe Algorta, aseguró que la observación había sido subsanada, la diaria confirmó días atrás que no fue así. Fuentes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) confirmaron a este medio que la fundación presentó el proyecto de reforma de su estatuto luego de que el asunto llegara a la Junta Departamental y de realizar contrataciones en el marco de la licitación.

El objeto social de Free, según se detalla en la resolución del tribunal, consiste en “la difusión de ideas de libertad y la defensa de los derechos fundamentales del hombre, así como el impulso de políticas públicas basadas en la libertad y responsabilidad individual, el reconocimiento del orden natural, el libre mercado, la iniciativa privada, el gobierno limitado y la igualdad ante la ley, incluyendo además la formación y promoción de nuevas generaciones de líderes con vocación de servicio”. La licitación es para la provisión de recursos humanos, así como su “dirección, control, supervisión y fiscalización”.

El MEC accedió este martes a la resolución del TCR y trabaja en las observaciones sobre la reforma de estatuto. Según adelantaron a la diaria, la fundación propone pasar a funcionar como una empresa privada que suministra mano de obra temporal y gestiona recursos humanos de instituciones públicas y/o privadas, algo que contradice el artículo 1 de la ley de fundaciones (Ley 17.163), según el cual, estas no tienen propósito de lucro. Por su parte, el directorio de la Jutep está a la espera de los oficios del área de gestión de denuncias.

La diputada del Frente Amplio (FA) por Durazno, Magela Rinaldi, sumó un pedido de informes al MEC sobre la reforma estatutaria de Free, en el marco del cual solicitó la copia de la solicitud de la modificación realizada, el objeto social propuesto y quiénes suscribieron la solicitud, así como conocer el estado del trámite y las observaciones.

En la Junta Departamental de Durazno, comenzará a trabajar este miércoles la comisión investigadora conformada para analizar la adjudicación. La bancada de ediles del FA, entre otras cosas, pretende conocer cómo es el modo de contratación y quiénes son las personas contratadas hasta el momento. Actualmente, ya hay unas 30 personas contratadas a través de Free.

La intendencia tiene abierto un llamado para cubrir 18 puestos temporales de guardavidas de río y piscinas, en el que detalla que “la contratación se realizará por intermedio de Fundación Free, en el marco del programa Talento en Acción”. Según señala en su página web la fundación, Talento en Acción tiene como objetivo “facilitar la inserción laboral, principalmente, de personas con barreras de acceso al mercado de trabajo, con especial énfasis en jóvenes talentos y otras franjas etarias”.