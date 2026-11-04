Silvia Nane sobre proyectos “tecnolibertarios” en +Colonia: “Parte de lo que reviste a estos emprendimientos es el oscurantismo”

La copresidenta de la Comisión de Programa del Frente Amplio dijo que, frente a un posible intento de tener “autonomía legal y jurídica”, el Estado va a tener que “actuar”

La directora de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la Intendencia de Montevideo, Silvia Nane, planteó algunos reparos ante el anuncio de posibles inversiones de tecnológicas extranjeras en el proyecto inmobiliario +Colonia, ubicado en El Calabrés, sobre la costa del Río de la Plata. Consultada en Panorama informativo de la diaria Radio sobre el caso de Praxis, Nane señaló que si bien por ahora se trata solo de “un anuncio” con respaldo de criptomonedas que aún no alcanzó “materialidad”, se debe profundizar en el “para qué” detrás de este tipo de inversiones y procurar que no sean “nocivas” para el país.

Con relación a lo que denominó como “cuestiones de soberanía digital”, en general, Nane señaló que filosofías políticas tales como el “tecnofeudalismo” o “tecnolibertarismo” se expanden en el mundo con un “fuerte” apoyo del gobierno de Donald Trump y de todos los “espónsores” de esa forma de “poder económico”, por lo cual señaló que el resultado electoral en Estados Unidos –donde este martes los demócratas se impusieron en las elecciones de medio término– cambia ciertas fuerzas que están “en tensión” y obligan a pensar en escenarios futuros distintos a nivel local.

Nane consideró que si bien “es de orden” recibir a “quien toca la puerta”, en referencia a inversores extranjeros, hay cuestiones del proyecto +Colonia “per se” que fueron “controversiales desde su inicio”, en tanto implica una especie de “barrio privado” que continúa “segmentando los territorios” en lugar de “integrarlos”.

En ese sentido, dijo que hay que mirar de dónde vienen las inversiones y otros aspectos que quizás “no se ven”, y señaló, por ejemplo, que en el caso de WorkNomads el empresario que lo pretende traer a Uruguay y líder de +Colonia –Eduardo Bastitta– es “asesor del presidente [de Argentina, Javier] Milei”, con todo lo que eso “conlleva” en términos de fundamentos “filosóficos e ideológicos”. Volviendo al caso de Praxis, reparó en el hecho de que se autodefine como “una nación”, en tanto entiende que hay detrás una demostración del “poder económico” y de “poder construir futuro”.

En esa línea, apuntó que en estos casos el “sostén material” se basa en que “esta gente se escapa de la fiscalización de su propio gobierno”. Sin embargo, pese a que hay una conjunción de “elementos materiales todos nefastos”, en su opinión, este tipo de proyectos a nivel narrativo se presentan como “inocuos”.

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Uruguay es “un buen lavado de cara para cualquier emprendimiento”

Siguiendo esa línea, Nane advirtió sobre las “concepciones antidemocráticas” que están detrás de proyectos como Praxis, en tanto el director de la iniciativa, Dryden Brown, dice ser “más monárquico” que “democrático”, y apuntó a la figura del empresario estadounidense Peter Thiel –quien respalda inversiones de este tipo– y cofundador de Palantir Techonologies, que la exsenadora señaló como la empresa que “creó la herramienta que dio precisión al exterminio en Gaza” y a las capturas de la Policía migratoria estadounidense, conocida como ICE, por sus siglas en inglés.

En esa línea, dijo que “gran parte de lo que reviste” a estos “emprendimientos” es el “oscurantismo”, en tanto “hay cosas que se saben” y “otras no”, y que lo que se puede llegar a saber mediante la digitalidad está posiblemente “contaminado” en función del dominio que estas figuras tienen sobre su propia narrativa.

Nane advirtió, además, que Uruguay puede verse frente al mundo como un lugar en el que “el blanqueo de algunos capitales” no es “tan difícil” frente a la “dificultad” de los controles del lavado de activos. Ese, indicó, puede ser un elemento que se presente como “ventaja” para algunos tipos de proyectos extranjeros. Por otra parte, dijo que la “imagen democrática” que proyecta Uruguay a nivel internacional es “un buen lavado de cara para cualquier emprendimiento” que se quiera instalar, en tanto se percibe que “si lo hacen en Uruguay, tan malo no debe ser”.

En ese sentido, la copresidenta de la Comisión de Programa del FA afirmó que es de importancia cuestionarse “qué tanto” se está dispuesto a ir “horadando” a través de lo material “las bases que nos hacen una comunidad”, y remarcó que “uno de los roles centrales del Parlamento” es empezar a “dar debates” sobre estos proyectos en cuanto “hasta dónde estamos dispuestos a correr el riesgo de la democracia”.

Consultada sobre si considera un error que el gobierno le abra la puerta a este tipo de proyectos vinculados a “naciones digitales”, afirmó que +Colonia “ya venía” con anterioridad aprobado por la Junta Departamental de ese departamento y que “muchas de las iniciativas” que ahora se pretenden instalar allí surgieron en el período de gobierno anterior.

No obstante, Nane consideró que hay aspectos como un posible intento de tener “autonomía legal y jurídica” de las iniciativas sobre los que el Estado va a tener que “actuar”, y sostuvo que “deberá hacerlo con conciencia cívica y democrática”. Asimismo, consideró importante que, más allá de las acciones gubernamentales, se conforme “un movimiento de conciencia popular y democrática” para “hacer frente” de todas las formas posibles a un “proyecto de mundo” que, de acuerdo con su “manifiesto”, es “totalitario, racista y segregacionista”.