Propietario de +Colonia concurrirá a la Junta de Colonia para informar sobre acuerdo con Praxis, este miércoles

La empresa estadounidense anunció una inversión cercana a los 1.000 millones de dólares en la zona de El Calabrés, donde se desarrolla el megaproyecto inmobiliario liderado por Eduardo Bastitta.

El miércoles 4, a las 19.00, el propietario de +Colonia, Eduardo Bastitta, concurrirá a una sesión extraordinaria de la Junta de Colonia para informar acerca del acuerdo alcanzado con Praxis, la empresa conformada por una comunidad tecnológica de Estados Unidos respaldada por inversiones en criptomonedas y vinculada al sector de la inteligencia artificial, y que en más de una oportunidad ha expresado la intención de construir una suerte de autarquía en varios puntos del planeta que, por diferentes razones, ha ido descartando.

La invitación al empresario argentino que lidera el proyecto que se ejecuta en El Calabrés, zona costera del Río de la Plata ubicada a unos cinco kilómetros del centro de Colonia del Sacramento, será en régimen de comisión general, convocada por el edil del Frente Amplio (FA) Pedro Leizagoyen.

Leizagoyen fue integrante de la Comisión de Seguimiento del Proyecto +Colonia hasta esa sesión en la cual se resolvió convocar a Bastitta, a la que renunció a raíz de un fuerte enojo con los restantes integrantes de su propia bancada, a los que reclamó “una postura más firme en contra de la situación que rodea a la empresa”.

Tras la renuncia de Leizagoyen, el edil Martín Collazo quedó como representante de la bancada del FA y Federico Olaverry como suplente. En tanto, la representante del Partido Colorado (PC) es Malvina Saret, mientras que Alejandro Fioroni representa al Partido Nacional (PN). La comisión también está integrada por el director de Ambiente y Planificación de la Intendencia de Colonia, Miguel Asqueta, y un representante de la empresa.

La llegada de Praxis a Uruguay

A mediados de setiembre, The New York Times informó acerca del acuerdo millonario entre Praxis y +Colonia. Fundada por el empresario Dryden Brown, la empresa estadounidense se presenta como una comunidad internacional vinculada a la inteligencia artificial, las criptomonedas y las nuevas tecnologías, que prevé que sus primeros residentes se instalen en Colonia a partir de 2027.

En un comunicado, +Colonia informó que la inversión de la empresa estadounidense alcanzaría los 1.000 millones de dólares durante los primeros años. Además, el proyecto prevé la construcción de viviendas, espacios de trabajo, infraestructura urbana y áreas comerciales y culturales, instalación de una comunidad internacional de emprendedores, inversores y especialistas tecnológicos, y la intención de desarrollar una especie de “nación digital”.

El presidente Yamandú Orsi mantuvo un encuentro con Brown, en el marco de su visita oficial a Nueva York para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Tras ello, los ediles del FA en Colonia solicitaron un encuentro con Orsi para conocer “las implicancias económicas, sociales, territoriales y políticas del acuerdo”. A la fecha de esta publicación, fuentes consultadas por la diaria manifestaron que la reunión entre el presidente y la bancada frenteamplista aún no se concretó.

La semana pasada, el empresario argentino mantuvo un encuentro en Torre Ejecutiva con el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, con el presidente Orsi y con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, para informar acerca del acuerdo alcanzado con WorkNomads, una compañía de servicios y productos nativos de inteligencia artificial, con más de 200 colaboradores de 40 nacionalidades, que prevé una inversión de más de 40 millones de dólares en los próximos años. Bastitta estuvo acompañado por la fundadora de la empresa, Katrien Meire.