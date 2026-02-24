El 24 de febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania. La acción bélica, denominada “operación militar especial” por el presidente ruso, Vladimir Putin, comenzó con bombardeos sobre la capital ucraniana, Kiev, y la segunda ciudad del país, Jarkov, y se ha extendido durante los últimos cuatro años.

Este martes, los legisladores del Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente emitieron una declaración conjunta en la que expresaron su “profunda solidaridad” con Ucrania y su “enérgica condena a la injustificada, ilegítima y no provocada invasión rusa”, que constituye una “grave violación del derecho internacional y de los preceptos básicos de la Carta de las Naciones Unidas”.

En el texto sostienen que “la defensa de la libertad, de la independencia y del derecho soberano de Ucrania a decidir su propio futuro son incuestionables”. Denuncian que la invasión ha causado “miles de víctimas civiles”, la “destrucción masiva de infraestructuras críticas”, el “desplazamiento forzado de millones de personas y un sufrimiento humano incalculable”. Además, las consecuencias de la invasión, advierten, “impactan en el mundo entero”.

Concluyen que la solidaridad con el pueblo ucraniano es “la reafirmación de la necesidad de poner fin a la agresión, lográndose una paz justa y duradera”.