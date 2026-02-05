Este lunes, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) falló parcialmente a favor de un recurso que presentó la empresa portuaria Montecon contra dos decretos que emitió el gobierno de Luis Lacalle Pou. Aunque los validó, resolvió anular una cláusula contenida en uno de ellos que impedía otorgar habilitaciones para la instalación de una segunda terminal especializada en el puerto de Montevideo hasta 2081, el plazo de concesión de Terminal Cuenca del Plata (TCP) a la belga Katoen Natie.

El exlegislador y actual intendente de Montevideo, Mario Bergara, encabezó las críticas al otorgamiento y el trámite judicial junto con su correligionario Charles Carrera. La Coalición Republicana celebró la decisión unánime en una conferencia de prensa y el nacionalista Luis Alberto Heber opinó que ambos deberían pedir “disculpas públicas” por su actuación sobre el tema, además de valorar que el Frente Amplio (FA) “no solamente intentó frenar el avance del puerto usando a la Justicia, sino además difamando, mintiendo e insultando”.

Consultado al respecto, Bergara dijo este jueves en la diaria Radio que “no hay que desinformar y no hay que tergiversar”, ya que, en su visión, la decisión del TCA tiene “una de cal y una de arena”. “Tiene una cosa muy buena que es decir que esta cláusula ‘no va’ porque con esta cláusula se generaba el monopolio, y era de las cosas que nosotros decíamos, que el acuerdo y los decretos generaban un monopolio y eso era ilegal, y el TCA lo está anulando”, acotó.

“Capaz sobre eso es el senador Heber el que tiene que pedir disculpas, de que intentaron generar un monopolio y ahora el TCA les dice que no”, reafirmó. Agregó que el dirigente nacionalista “hace tiempo que dice que tenemos que pedir disculpas”, y “se ve que está muy sensible en ese terreno”.

A su vez, indicó que otros aspectos del fallo convalidan elementos del decreto: “El tema de la prioridad, que es la otra parte relevante, para mi gusto está sustentada en argumentos discutibles”. Sostuvo que la resolución “no es un aval de que todo estuvo bien”, y “mucho menos el acuerdo”, porque Montecon recurrió solamente dos decretos que “están en el acuerdo, pero que no son todo el acuerdo”, por lo que “todavía no se expidió” respecto de la totalidad, que “tiene más aristas”.

“Yo creo que hay que ser honesto con la ciudadanía y no tratar de dibujar que esta resolución convalida todo lo hecho en materia portuaria y en materia de la entrega del puerto a una empresa”, acotó. “No convalida ese intento de generar un monopolio, sino todo lo contrario, lo echa para atrás; por lo tanto, cada uno que festeje lo que tenga que festejar, pero creo que a la ciudadanía hay que informarla adecuadamente”, agregó.

En sus palabras, al país no le convino el acuerdo porque se fundamentó en que “se iba a ganar eficiencia, que iba a mejorar el puerto de Montevideo, que iban a bajar los costos, que iba a haber inversiones”, y todo eso aún “está por verse”, mientras que en los rankings internacionales “se desplomó” porque, entre otros, “hubo una bajada inicial modesta de precios que después se revirtió”.