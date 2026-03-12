Este miércoles, las comisiones de Hacienda y Transporte pertenecientes a la Cámara de Diputados sesionaron en forma conjunta para analizar el proyecto que presentaron Sebastián Andújar, Conrado Rodríguez, y Álvaro Perrone –diputados del Partido Nacional (PN), el Partido Colorado (PC) y Cabildo Abierto (CA), respectivamente– con el objetivo de “racionalizar” el monto que se paga en la mayoría de las multas por exceso de velocidad en las rutas nacionales.

El diputado del Frente Amplio (FA) Sebastián Valdomir dijo en una rueda de prensa que es un “buen debate” y adelantó que citarán al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), el Congreso de Intendentes y la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) porque “vale la pena discutirlo en el Parlamento con cabeza abierta”. “Entendemos que en algunos casos los valores son excesivos, pero lo que a nosotros nos preocupa no solo es el tema recaudatorio, sino también la política de tránsito”, apuntó, y agregó que en su visión el manejo “temerario” debe ser “prevenido” y “reprimido cuando hay faltas a la convivencia vial”.

Consultado sobre los criterios de la fuerza política para abordar las modificaciones que contiene la iniciativa, subrayó que es primordial que “no se desestimule el pago” para las personas que cometieron una infracción y que “se le pueda hacer frente”, ya que si los valores son demasiado altos “puede que no se paguen”. El intendente de Montevideo, Mario Bergara, dijo a VTV noticias que los niveles de morosidad en la capital son “del 75% por haberlas separado de la patente”.

“Queremos que haya una tarea preventiva de las multas, pero que haya, también, una adecuación de las normas de tránsito a una situación en la que el parque automotor ha aumentado muchísimo y tenemos que tener en la convivencia en el tránsito normas claras que la gente respete”, sostuvo Valdomir.

Aseguró que desde el FA buscarán una discusión “sana” en conjunto con las autoridades ministeriales y, a la luz del grupo de trabajo para la misma discusión que se creó en el Congreso de Intendentes, aclaró que “si bien este proyecto es presentado para las rutas nacionales, la jurisdicción a nivel del MTOP, también lo que tengan para aportar nos nutre para tratar de generar una mejor síntesis en un proyecto que sea adecuado a la situación del transporte nacional y coordine con los gobiernos departamentales”, apuntó.

Andújar espera que se pueda lograr “un proyecto único” en conjunto con el oficialismo

Por su parte, Andújar coincidió con Valdomir en que “hay muy buena disposición” para que se trabaje en la iniciativa, “se profundice” y comience la ronda de delegaciones anunciadas por el diputado oficialista. El legislador nacionalista consideró en una rueda de prensa que “en poco tiempo” el tema se va a “laudar” y “va a haber una nueva legislación” con respecto a los valores de las multas por exceso de velocidad.

El diputado destacó el hecho de que el oficialismo está “abierto a la discusión, a poder aportar”, y espera que se pueda lograr “un proyecto único con todo el respaldo legislativo que tiene que tener, sin diferencia en este sentido”. Sin embargo, Andújar prefirió no adelantarse a la posibilidad de que el proyecto sea aprobado por unanimidad.

Señaló que para que las multas “tengan efecto” y “realmente logren su fin”, que es el de penar a alguien que cometió un infracción, “la gente tiene que poder pagar y nosotros tenemos que legislar en ese sentido para que haya valores justos y que la gente pueda hacerle frente” sin que “genere un problema de economía familiar” que impida que “se pueda hacer frente como está sucediendo hasta ahora, que los índices de morosidad han aumentado muchísimo en todas las intendencias y en el Ministerio de Transporte”.

Andújar destacó que al proponer la iniciativa, no se posicionan en contra de la fiscalización ni de la cantidad de radares de control de velocidad que hay. “Si quieren poner más radares y que haya más fiscalización porque eso educa y ayuda a que bajen los siniestros estamos de acuerdo”, afirmó, y continuó: “Lo que entendemos y [lo que] queremos poner en discusión son los montos”.

A su vez, dijo que los siniestros de tránsito en las rutas nacionales no se explican “solo por exceso de velocidad”, sino también “por problemas de conducta de quienes manejan, que pasan por lugares que no están permitidos, o gente que se distrae con los celulares; hay distintas causas”.

“Lo que sí entendemos es que las penalizaciones tienen que estar de acuerdo a las posibilidades de las personas, de acuerdo a las posibilidades de todos los trabajadores de Uruguay y de todas las familias de Uruguay, porque si no, no cumplen su fin”, subrayó.