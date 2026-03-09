Autoridades de la Intendencia de Montevideo (IM) y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) mantuvieron este lunes una nueva reunión en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el objetivo de intentar destrabar el conflicto que se instaló luego de que la asamblea del sindicato rechazara, en dos oportunidades, el convenio colectivo firmado por la directiva del propio gremio antes de fin de año.

Al término del encuentro, la secretaria general de Adeom, Silvia Tejera, dijo a Telemundo que ambas partes acordaron abrir un cuarto intermedio en la negociación hasta el miércoles 18 de marzo. Según Tejera, esto fue a pedido de las autoridades de la comuna capitalina.

“A lo largo de la negociación se nos solicita por parte de la intendencia un nuevo ámbito, que ya quedó fijado para el 18 de marzo a las 10.00”, señaló Tejera, y apuntó que ese día los funcionarios municipales realizarán un nuevo paro de actividades a partir de las 8.30. Tejera dijo que la IM solicitó el cuarto intermedio para “evaluar” la contrapropuesta que presentó días atrás el sindicato.

El conflicto actual ha tenido varias instancias. El 24 de diciembre, después de varios meses de idas y vueltas, la directiva de Adeom alcanzó un preacuerdo con las autoridades de la IM en el que, como punto principal, se preveían ajustes salariales modificando el salario base, una reivindicación histórica del gremio.

Esto último fue destacado por la propia Tejera, quien en una rueda de prensa tras la firma del preacuerdo destacó que, “después de 30 años”, se firmó “un preacuerdo que tiene un aumento real de salario para las y los trabajadores municipales”. En aquella oportunidad resaltó que en el preacuerdo se establecía que los “salarios más bajos van a estar teniendo un 3,5% de aumento salarial a lo largo del quinquenio”.

Sin embargo, prácticamente un mes después, el 28 de enero, Adeom rechazó en una asamblea el preacuerdo, resolvió “comenzar nuevamente la negociación” y elaboró una contrapropuesta en la que, entre otras cosas, se plantea que la primera etapa de presupuestación de la actual administración se lleve a cabo en junio de este año “para todos los funcionarios ingresados hasta diciembre de 2024 que cumplan con las condiciones, para que también puedan participar en las promociones previstas para 2027”.

En la contrapropuesta también se propone “adelantar a octubre de 2026 el primer incremento salarial” y “establecer como base para la negociación un salario que en aumento salarial neto alcance los 40.000 pesos”. En este punto, en el preacuerdo se establecía que el salario mínimo de los funcionarios municipales alcanzaría los 40.000 pesos, pero en el transcurso del quinquenio.

En una primera reunión en el MTSS, tras el primer rechazo de la asamblea de Adeom, la IM informó que no había mayor margen para negociar, sobre todo, porque en el presupuesto quinquenal, que ingresó a la Junta Departamental el 8 de enero, se incluyeron las proyecciones previstas en el preacuerdo.

En este escenario, la semana pasada, la asamblea de Adeom rechazó por segunda vez el preacuerdo firmado con la IM. Tejera dijo este lunes a Subrayado que para el sindicato este convenio colectivo “no contempla casi ninguno de los reclamos en referencia a lo que es la parte de proyección salarial”. “En la parte salarial nosotros pedimos un aumento mayor del que se nos ofreció”, resaltó.

“Acá hay un problema, que es un problema que tiene Adeom”

En caso de que ambas partes no logren un acuerdo, la IM tiene la potestad de fijar los ajustes salariales. Adeom, en tanto, perdería los beneficios negociados en el preacuerdo.

Cualquier cambio en el convenio colectivo que se firmó a finales del año pasado implicará una modificación de las proyecciones incluidas en el presupuesto, actualmente a estudio de la Junta Departamental. En el cuerpo legislativo se prevé que el proyecto se ponga a votación en el plenario el mismo miércoles 18 de marzo, según señaló a la diaria el edil del Frente Amplio (FA) Gonzalo Zuvela.

“Hay un 90% de posibilidades de que sea el día 18 [de marzo]; hay un 10% de que ocurran cosas raras, pero lo más seguro, porque ya estamos de acuerdo oficialismo y oposición, es que el día 18, que va a empezar temprano, porque va a ser una sesión larga, sea el día en que se vote el presupuesto”, expresó.

Acerca de la negociación en curso con Adeom, Zuvela manifestó: “Acá hay un problema, que es un problema que tiene Adeom”, porque “su dirección acordó un preacuerdo y después el sindicato se lo volteó”. El edil del FA señaló que una negociación “se parte de puntos equidistantes” y las dos partes “ceden”, y esto “fue lo que pasó”. Por lo tanto, abrir nuevamente la negociación, con el presupuesto ya elaborado, “está bravo”. “Yo tengo dos o tres acuerdos negociados encima y no soy optimista en lo más mínimo para esto, [pero] ojalá suceda algo”, agregó.