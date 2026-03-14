Con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, se realizó este domingo el desfile de más de 4.000 jinetes por el centro de Tacuarembó, en el marco de la 39a Fiesta de la Patria Gaucha, que comenzó el 7 de marzo y finalizó este fin de semana. El público presente en la plaza 19 de abril de la capital tacuaremboense fue testigo de un hecho inédito: el presidente Orsi vio pasar entre los jinetes al expresidente Luis Lacalle Pou, quien participó del desfile como jinete, recorriendo las calles de la ciudad al final del grupo ecuestre que llegó desde la localidad de Curtina. Orsi y Lacalle Pou cruzaron un breve saludo de miradas y ademanes.

Posteriormente al tradicional desfile se hizo un homenaje a José Artigas, con una ofrenda floral, en el que participaron Orsi; el intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra; el presidente de la Comisión Organizadora de la fiesta, Hugo Pereda; el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi; el jefe de Policía de Tacuarembó, Roberto Pereira; y la Flor del Pago 2026, Joaquina Dodera.

Asimismo, los legisladores presentes hicieron otra ofrenda floral. Asistieron los diputados del departamento, Alfredo de Mattos (Partido Nacional, PN), Gustavo Guerrero (Frente Amplio, FA) y Maximiliano Campo (Partido Colorado, PC), así como el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Goñi (PN), el diputado Federico Preve (FA) y los senadores Andrés Ojeda (PC), Daniel Caggiani (FA) y Daniel Borbonet (FA), entre otros.

Luego los ministros presentes -entre los que estaba el de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti-, embajadores y la madrina de la fiesta, Laetitia Daremberg, hicieron una tercera ofrenda floral, para finalmente dar paso a la interpretación de la canción A Don José, que cantó Lucas Sugo, junto al público.

Entre los homenajes, Pereda recibió una llama traída desde el estado de Paraná en Brasil por jinetes, como símbolo de la “hermandad” entre los pueblos de Brasil y Uruguay.

Viaje a Japón, la situación en el pórtland y el seguimiento del déficit hídrico

Al finalizar el acto, Orsi habló en rueda de prensa y definió a la Fiesta de la Patria Gaucha como una de las “actividades más convocantes” del país, que además “sirvió como ejemplo para que se prendieran otras llamitas en otros lugares en el país” y ahora “cada localidad tiene algo parecido”, aunque “no igual”. Nombró como ejemplos a la Fiesta de la Chacra, en Canelones, a la Fiesta del Mate, en San José, “y después todas las otras celebraciones vinculadas a la producción”.

“Como que Uruguay tiene ganas de celebrar lo que es, lo que somos, y es una fuerza grande desde el punto de vista identitario”, agregó.

Consultado sobre la confirmación del viaje oficial a Japón, el mandatario dijo que la idea es “ir antes de un año” y comentó que está pensando en poner “un límite en febrero”. “Siempre con la idea de concurrir como delegación con empresas también, con los representantes de la sociedad, como los trabajadores. Lo que pasó en China tuvo que ver con eso, los empresarios entienden, y el país entiende, que el gobierno tiene que ir con ellos y acompañándolos a ellos, porque son los que después dejan atadas un montón de cosas”, expresó.

Sobre la reunión de este viernes con representantes de la Federación Ancap para hablar sobre la situación de la industria del pórtland de la empresa estatal, Orsi dijo que pusieron “todo lo que había sobre la mesa”. Si bien apuntó que el gobierno tiene “una propuesta que no satisface al sindicato”, señaló que hay “algunos acuerdos básicos”. “El primero es que no podemos permitirnos seguir perdiendo plata, eso es un acuerdo que tenemos también con los trabajadores. Segundo acuerdo, no se pueden perder fuentes de trabajo; tercer acuerdo, ninguna de las plantas se puede cerrar”, enumeró. “Sobre esa base, tendríamos que encontrar la salida”, añadió.

El presidente también fue consultado sobre el déficit hídrico y la posibilidad de que se pierda parte de la cosecha de soja. Orsi dijo que se trata de “un problema que tenemos hace unos cuantos años, fundamentalmente en el sur, que es el más golpeado desde hace cinco o seis años para acá”. “Por eso en este mes lanzamos el Plan de Riego, que es un plan que junta partes y que busca, por supuesto, tecnología, busca acuerdos con los productores. Alguien dijo alguna vez que sería el segundo piso de la producción. Es real que Uruguay, salvo en el arroz, tiene muy poca inversión o muy poca energía destinada a contener el agua que cae, que más o menos todos los años siempre es la misma, se distribuye de manera distinta y a veces golpea más un lugar que el otro. Lo principal y lo más complicado es que Uruguay no retiene el agua y eso tiene 5.000 años de historia en otros pueblos y genera la preocupación de una vez por todas, resolverlo”, manifestó.

Acerca de una carta que recibió de vecinos que se oponen a la construcción de la represa de Casupá, Orsi dijo que recibió cartas de personas a favor y en contra y que no las ha leído aún. El tema, señaló, “lo seguimos analizando”. “Hay un proyecto, [que] se va a concretar. Lo que tendremos que ver es cómo hacemos para amortiguar, de repente, consecuencias que capaz que son negativas para alguna gente”, agregó.