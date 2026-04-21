El exasesor de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) Ricardo Gil Iribarne visitó Panorama informativo de la diaria Radio este martes y ofreció un diagnóstico de la coyuntura en materia de lavado de activos y corrupción.

Tras 13 meses de labor, hasta dejar su cargo en marzo, dijo que la institución tiene un buen equipo en el área de lavado de activos y que los resultados “llevan tiempo, pero han sido importantes en este primer año”, debido a que “hay un buen proyecto y va a caminar muy bien”. Sin embargo, no fue tan positivo en lo que respecta a la corrupción, donde el sistema político “se hace trampa al solitario” y hace “como que el único problema es cómo acuso a los otros para ganar algún voto”, evaluó.

“Lo que está en juego no es qué hizo el otro y qué cosa mala le puedo sacar a la luz, sino cómo recuperamos la confianza de los ciudadanos en el sistema político, en los partidos –que son muy importantes en la vida del país– y en la democracia”, puntualizó.

Gil Iribarne no estuvo de acuerdo con la resolución de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) respecto de los vínculos laborales del presidente de ASSE, Álvaro Danza, y dijo que debió “dar un paso al costado para que la ciudadanía esté tranquila”.

En esta oportunidad, agregó que fue el “resultado” de elementos de fondo y representó el efecto de “un organismo anticorrupción con representación político-partidaria”. “Se resuelve pensando no en lo que ven los ciudadanos y lo que dicen las normas, sino en el juego político partidario”, dijo. Además, opinó que “es bueno” transmitir a las personas “identificadas con este gobierno” que “no hay unanimidades y que hay opiniones distintas en estos y en otros muchos temas”.

Ignacio de Posadas “sabe mucho de lavado”

En una entrevista con el canal Yunta, del periodista Gabriel Pereyra, el abogado y político del Partido Nacional (PN) Ignacio de Posadas afirmó que el lavado de activos es un tema menor para Uruguay. Consultado al respecto, Gil Iribarne afirmó tajantemente que De Posadas “sabe mucho de lavado”, y lo argumentó en su rol como exministro de Economía durante el gobierno de Luis Lacalle Herrera y en que “históricamente ha sido el líder de un estudio que se ha dedicado a ofrecer herramientas societarias, muchas de las cuales han sido acusadas de ser utilizadas para lavar”.

Además, indicó que De Posadas “es el autor de la famosa frase que dio título a un libro”, con relación a la obra Vendedores de cuchillos que el contador escribió junto con Daniel Espinosa y Gabriel Tenenbaum. Gil Iribarne recordó que esa frase surgió del argumento de De Posadas en cuanto a que “ellos vendían sociedades y qué es lo que hacían los compradores con esa sociedad no era problema de quien la vendía, como lo que hace alguien con un cuchillo no es problema del vendedor de cuchillos”. “Me confirma que opinamos distinto que minimice el tema del lavado en un país que, desde la dictadura y durante su ministerio, se especializó en ofrecer herramientas y ámbitos para lavar dinero”, afirmó.

Respecto al panorama actual, calculó que la cantidad de condenas por lavado serán más de 25 en 2025 y recordó que en el quinquenio anterior hubo 29. La explicación de Gil Iribarne es que “hubo un cambio en el análisis del tema lavado” y en “la actitud del sistema”, ya que el gobierno “entendió que el tema lavado constituía un riesgo importante para el país y que había que atacarlo”.

El experto no lo asoció con ningún cambio normativo ni institucional porque se trabajó “con la misma ley, con los mismos jueces, con la misma Policía y con los mismos fiscales”. “En un año nadie hace maravillas, pero hubo resultados. En estos temas, los resultados se miden por cuántas condenas tuviste y cuántos bienes decomisaste; después lo demás es instrumental”, indicó.

Como aspecto positivo destacó que muchos casos se generaron en el interior del país, pero un elemento pendiente es que se está trabajando “en el caso a caso” y es necesario gravitar hacia una postura “más estratégica”: “Acá el tema no son las personas, es el negocio delictivo, por eso pasa que podés poner a las personas presas, a los líderes presos, y el negocio sigue”.

El fenómeno de los ciberdelitos es preocupante y lo “estamos corriendo de atrás”

“Creo que sí”, respondió el entrevistado ante la consulta de si podrían continuar surgiendo casos como el de Conexión Ganadera, y lo conectó con “dos fenómenos paralelos”. Uno de ellos es que el crimen organizado “está presente en Uruguay” y cuenta con “todas las industrias que haga falta”. “Las estafas ganaderas están muy presentes en Uruguay, pero creo que el tema de los ciberdelitos es más preocupante desde el punto de vista estratégico, porque es una zona muy amplia donde estamos corriendo de atrás”, alertó.

Otro punto que resaltó es que “hemos tenido algún episodio, como el atentado contra la fiscal Ferrero, que muestra que las canchas van cambiando” y se disputan dimensiones a las que “no estamos acostumbrados”. “Tenemos la autocomplacencia de que acá no va a pasar”, advirtió el contador.

En esa línea, señaló que los narcotraficantes procuran el “acceso al sistema político” y “presionan” para lograr resultados. Respecto de esto, si bien aún no se comprobó que lo hayan conseguido, alertó que, “si no tomamos medidas, algún día lo van a hacer”. Vinculado a esto, valoró que hoy en día “ni queremos ni podemos ni sabemos controlar a los partidos políticos” en su financiamiento, y, “más allá de si hubo o no hubo –y yo creo que sí hubo– plata que no debió entrar”, la desconfianza “es lo que predomina” y configura “el riesgo mayor”.