El senador del Partido Nacional (PN) y exministro de Desarrollo Social, Martín Lema, dialogó con la diaria Radio sobre las personas en situación de calle. Lo catalogó como “uno de los fenómenos más complejos” en el país y —mientras las “consecuencias” son “lo que triste y lamentablemente vemos a diario” y ameritan “acciones de emergencia”— exhortó a “centrarse en las causas”: “La evidencia dice que 9 de cada 10 personas que están en situación de intemperie consumen sustancias psicoactivas”, acotó. Dijo que esa información es “determinante” y apuntó hacia “aplicar una mayor respuesta a nivel de tratamiento, por ejemplo, 24 horas en adicciones desde ASSE”.

“Hay problemas de salud mental; es otra de las causas. Hay problemas de extrema exclusión con personas que recuperan la libertad, que estamos hablando de que un 54% de las personas en situación de intemperie en algún momento estuvieron privadas de la libertad. Obviamente que hay otros motivos: problemas de vivienda, problemas de ruptura de los vínculos familiares, afectivos y demás. Pararse en las causas, evidentemente, no tiene soluciones mágicas” y es necesario “jugar en cancha grande”, señaló.

En ese contexto, mañana está previsto que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) presente la estrategia nacional integral de abordaje a la situación de calle. “Tengo que escuchar el contenido para hacer un comentario con propiedad”, opinó Lema. “Hay que tener apertura, hay que tener la receptividad de lo que se vaya a plantear, pero más allá de los anuncios, el diferencial es con acciones concretas y con estrategias que sean abordadas por diferentes instituciones que estén comprometidas con la causa”, zanjó.

La actualidad de la capital

Lema también opinó sobre la coyuntura de la gestión departamental en Montevideo, como el proyecto para transformar la movilidad metropolitana y las iniciativas que presentó su titular, Mario Bergara, y que requieren dinero extrapresupuestal. Sobre el primer punto, dijo que sueña “con un tranvía en la zona metropolitana” y evaluó que es necesario “analizar diferentes planes que nos permitan ganar calidad de vida a través de la reducción de los tiempos entre un punto y otro punto, que aparte son a distancias relativamente cercanas”.

Por otro lado, en relación con la postura que tomarán los ediles de la oposición frente al financiamiento, señaló que desde la Comisión Departamental de Montevideo del PN enviaron “una cantidad de planteos y propuestas” y aseguró que todos los curules blancos “realizaron aportes para mejorar un mal presupuesto”. “Ahora, no tengamos la falsa premisa, más allá de que vamos a evaluar, de que siempre más plata significa más beneficio, porque han gastado muy mal la plata y eso encarece los costos a los montevideanos por peores servicios”, cerró.

Diálogo con el gobierno: “El espíritu constructivo está siempre”

A la luz de la reunión que encabezó el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, con exintendentes blancos para promover un diálogo político sin agravios, el legislador fue consultado sobre el vínculo entre oficialismo y oposición. Dijo que “el espíritu constructivo está siempre”, pero “no quiere decir que vos tengas que compartir todo lo que se hace”.

“Para mí, una oposición constructiva, como tiene que ser la actividad política, tiene que ser genuina. Yo no me imagino dando para adelante una iniciativa que creo que va en contra de los intereses del país y eso no creo que sea ser destructivo”, acotó y puso como ejemplo la cancelación del proyecto Arazatí. Dijo que la oposición “es constructiva si es genuina” y no les diría a sus compañeros “lo que tienen que hacer”.

Al final de la charla, consultado sobre si mantiene la idea de presentar nuevamente su candidatura para convertirse en intendente de Montevideo durante las próximas elecciones, Lema lo confirmó.