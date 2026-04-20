Yamandú Orsi y Pedro Sánchez, durante la IV cumbre "En defensa de la democracia", el 18 de abril, en Barcelona.

A su regreso de España, en la tarde-noche de este domingo, el presidente Yamandú Orsi destacó en rueda de prensa el crecimiento del espacio político “En defensa de la democracia”, a partir de la incorporación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, entre otros referentes progresistas que este fin de semana se reunieron en Barcelona. “Yo me vengo con la sensación de que hay preocupación porque la democracia no se nos caiga, o por lo menos porque la gente no deje de creer en ese sistema de gobierno, que por ahora es el mejor que encontramos”, expresó, a modo de conclusión de la instancia.

El primer antecedente de la cumbre que el sábado se realizó en Barcelona fue el encuentro “Democracia siempre”, que tuvo lugar en Santiago de Chile a mediados del año pasado. Allí se reunieron Orsi, el entonces mandatario de Chile, Gabriel Boric, y los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y Pedro Sánchez (España).

El sábado, Orsi mantuvo reuniones bilaterales tanto con Sánchez como con Sheinbaum. También conversó con la presidenta de Irlanda, Catherine Connolly. “Pudimos coordinar mucho para futuro”, aseguró el mandatario en su vuelta a Uruguay.

Orsi sostuvo que, desde la primera reunión en Chile, el espacio político fijó como “elemento central” la defensa de la democracia. “Ahí entra también el tema del multilateralismo como una cuestión conectada”, pero “son dos temas distintos”, señaló.

Cardama, impuestos y el próximo Consejo de Ministros

Asimismo, el presidente comentó que en su encuentro con Sánchez estuvo presente la situación del astillero español Cardama Shipyard, cuyo contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas para la Armada uruguaya fue rescindido en febrero de este año por el actual gobierno uruguayo. “Se habló un rato del estado de situación”, expresó, sin dar mayores detalles.

Con respecto a la comisión especial que está investigando el proceso de compra de las patrullas oceánicas durante la anterior administración, Orsi dijo que “el Parlamento tiene su dinámica”. “Nosotros ahora tenemos que enfocarnos en poder tener el material necesario para el control de las aguas uruguayas”, afirmó.

Por otra parte, consultado sobre el informe técnico que elaboró la unidad temática de Economía del Frente Amplio, en el que se trazan posibles cambios al sistema tributario, Orsi sostuvo que el Poder Ejecutivo plasmó en el presupuesto quinquenal “cuál era nuestra idea” en materia impositiva. Mencionó, por ejemplo, la creación del impuesto mínimo global para las empresas multinacionales.

“Ahora tenemos que ceñirnos a estas cosas, no tenemos en el horizonte ningún planteo distinto”, afirmó, en la misma línea que el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone. El mandatario sostuvo que al tema impositivo “no hay que tenerle miedo”, si bien subrayó que para el gobierno no hay “en el horizonte ningún cambio en ese sentido”.

Por último, con relación al Consejo de Ministros que este lunes a las 14.00 volverá a reunirse en la Torre Ejecutiva, Orsi adelantó que, entre otras cosas, se analizarán “algunos temas vinculados al turismo”, el Sistema Nacional de Cuidados –cuyo nuevo plan se presentará sobre el mediodía del lunes– y el programa de vivienda y seguridad “Más Barrio”. “Era lo que teníamos por lo menos agendado para conversar con el equipo”, apuntó.