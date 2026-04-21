El directorio del Partido Nacional (PN) sesionó este lunes en el Instituto Cultural Español de San José. “Hoy es un día histórico para nuestro partido, que es nacional, y por eso iniciamos una jornada que no tiene precedentes: sesionar orgánicamente en el interior del país”, destacó Álvaro Delgado, presidente del directorio del PN, en una conferencia de prensa luego de la sesión. Agregó que durante todo el día recibieron “a las organizaciones sociales del departamento para escuchar sus reclamos, propuestas y necesidades”.

En la conferencia, Delgado informó que el directorio resolvió hacer una nueva convocatoria a los partidos de la Coalición Republicana “para un ámbito de coordinación política”. Recordó que antes de fin de año ya mantuvieron una reunión en la sede del Partido Independiente, así como a principios de marzo hubo otra en la sede del Partido Colorado. Dijo que el objetivo de la reunión será “instalar algunos temas en la opinión pública” que les parecen “importantes” y para los que quieren “tener una posición política común”. “Para que la ciudadanía tenga claro cuál es la posición política que tenemos ante diferentes iniciativas del Poder Ejecutivo”, finalizó Delgado.

A su vez, el directorio del PN publicó una declaración en la que volvió a criticar el Plan Nacional de Seguridad Pública que presentó días atrás el Poder Ejecutivo. “El Partido Nacional expresa su preocupación por el contenido y la orientación del Plan Nacional de Seguridad Pública presentado por el gobierno. Después de más de un año de gobierno, se anunció como novedad un conjunto de medidas que, en buena parte, son continuidad, reformulación o simple reempaque de herramientas ya existentes. El plan llega tarde. Y llega, además, sin la firmeza que la situación exige”, dice la declaración publicada este lunes.

Se sostiene que “también se perdió una oportunidad”, porque “era la ocasión para dar un salto real en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y las bandas criminales, pero el gobierno eligió otro camino”.

A su vez, el directorio del PN señaló que “Uruguay no necesitaba un diagnóstico inflacionario de los problemas de seguridad”, sino “una estrategia firme”. “Se perdió tiempo. Tenemos que avanzar en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Desde el rol que las elecciones le dieron a nuestro partido, de contralor y de exigir al gobierno resultados, estaremos vigilantes en no retroceder en la tarea de darle seguridad a nuestro pueblo”, finalizó el directorio.