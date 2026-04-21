El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, fue consultado este lunes en una rueda de prensa sobre el informe de la unidad temática de Economía del Frente Amplio, que sugiere posibles modificaciones al sistema impositivo. El documento fue elaborado por esa unidad temática a pedido del Plenario Nacional de la fuerza política, en el marco de los cambios tributarios que el año pasado impulsó el Poder Ejecutivo a través del presupuesto quinquenal, y de la simultánea discusión sobre el impuesto al 1% más rico para mitigar la pobreza infantil, promovido por el PIT-CNT.

En el informe se plantea, entre otras cosas, revisar la exoneración del impuesto específico interno (Imesi) en los vehículos eléctricos de alta gama, avanzar hacia la unificación de las rentas del capital y del trabajo en el caso del impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF) y mejorar la progresividad del impuesto al patrimonio a los efectos de “lograr un mayor aporte fiscal de los sectores de mayor concentración de riqueza”.

En línea con el presidente de la República, Yamandú Orsi, y también con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, Sánchez dijo que “lo que está haciendo el gobierno es lo que está puesto en el presupuesto nacional”. “Esa es nuestra programación económico-financiera”, subrayó.

El secretario de Presidencia dijo que, con este enfoque, el gobierno ha “logrado que el presupuesto tenga el 40% de los recursos del Estado uruguayo destinados a la pobreza infantil” y ha “generado condiciones que son bien importantes en lo que tiene que ver con un sistema de becas para la educación media, tanto de liceo como de UTU, que creo que es muy relevante”.

Asimismo, con relación a la posibilidad de que el equipo económico proponga una reducción del gasto público en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que se presentará a mitad de año, Sánchez manifestó: “No hay ningún planteo de reducción del gasto”.

“Lo que ha sucedido con la economía uruguaya es que el año pasado se crearon 30.000 puestos de trabajo y tuvimos un crecimiento económico importante, pero no el que estaba proyectado. Eso obviamente nos obliga a trabajar en acelerar inversiones, que es lo que está sucediendo, y nos obliga a trabajar justamente de cara a la Rendición de Cuentas para que los dineros del Estado sean lo más eficientes posible; de eso se trata”, agregó el secretario de Presidencia.