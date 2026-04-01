En las últimas horas se conoció que la empresa multinacional Oracle, dedicada al desarrollo de software empresarial, bases de datos y tecnología, desvinculó a unos 70 trabajadores en Uruguay. Según informó el semanario Búsqueda, 64 despidos corresponden al equipo de consultoría, en puestos denominados semisénior, entre los cuales hay 15 desarrolladores. El resto de los despidos corresponden al sector de desarrollo de NetSuite, una plataforma de gestión empresarial de la firma. Con esta decisión, que se da en el marco de una reestructura de la compañía a nivel internacional, Oracle redujo un 15% su plantilla en Uruguay. La empresa, que actualmente está incorporando inteligencia artificial, está instalada en el país desde 2018.

En diálogo con la diaria, el diputado frenteamplista Gabriel Otero, integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo de la cámara baja, dijo que hasta la tarde de este martes no había “rastro” en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) sobre la decisión de Oracle. Otero señaló que en este caso, como en otros que se han registrado en el último tiempo, juega un papel importante el avance de la inteligencia artificial, en el marco de decisiones empresariales que se aplican “a nivel mundial”.

Desde la Federación Uruguaya de Empleados y Empleadas de Comercio y Servicios (Fuecys), en tanto, señalaron a la diaria que los trabajadores de Oracle no están afiliados al sindicato. De todos modos, Fuecys está tratando de obtener más información.

Los recientes despidos en Oracle se suman a un conjunto de desvinculaciones que se han registrado en el último tiempo en empresas del rubro, como BASF, Verizon, Sabre y UKG, por ejemplo. De todos modos, desde el oficialismo remarcan la información dada a conocer por el presidente Yamandú Orsi en su discurso ante la Asamblea General: en 2025 se crearon 26.000 puestos de trabajo. Y en lo que va de 2026, los datos del Instituto Nacional de Estadística marcan un escenario de estabilidad.

“El país pierde competitividad”

“Lamentablemente, esto no para; en tiempos de guerra, las empresas ajustan sus economías y nosotros somos un país caro”, expresó en X el diputado colorado y exsubsecretario de Industria Walter Verri, en referencia a los despidos en Oracle. Para el legislador opositor, “urge tomar medidas”, pero el gobierno “insiste en no bajar el gasto del Estado”.

Consultado por la diaria, Verri sostuvo que “el país pierde competitividad”, lo que significa que las empresas multinacionales opten por sus sedes nacionales, en determinadas circunstancias, para “achicarse”. “Nos está costando captar inversiones y nos está costando retener las que tenemos; eso amerita un análisis profundo de parte de las autoridades”, agregó.

El diputado colorado apuntó que “no se descartan” nuevas medidas parlamentarias, si bien puntualizó que la ministra de Industria, Fernanda Cardona, asistió días atrás al Parlamento en régimen a comisión, en una instancia en la que, a su entender, “no dio ninguna solución” para la pérdida de empleos.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, el diputado nacionalista Pedro Jisdonian, dijo a la diaria que se vislumbra un “escenario futuro complicado” como consecuencia del “problema de competitividad”.

Con respecto a la reciente comparecencia de Cardona, en la que también participó el ministro de Trabajo, Juan Castillo, Jisdonian cuestionó que desde el MTSS se siga “haciendo hincapié con el preaviso” de los despidos, algo que, a su modo de ver, no favorece la mejora de la competitividad. Para Jisdonian, hasta ahora “no hay señales por parte del gobierno de que vayan a cambiar [para bien] las condiciones” competitivas.

“Si Uruguay no hace un cambio en la política tributaria y en la posibilidad de facilitar que este tipo de empresas se instalen, lo que va a pasar es que se van a ir, porque ante los mismos costos van a estar en el país desarrollado, por más que Uruguay sea confiable”, concluyó Jisdonian.

“Una lógica que se da casi todos los años”

El diputado frenteamplista Daniel Diverio, exsecretario general del Sunca, dijo a la diaria que, si bien es “preocupante” el despido de 70 trabajadores, se trata de “una lógica que se da casi todos los años” por decisiones de “rentabilidad o de oportunidad” de las empresas ante diferentes escenarios. En ese marco, sostuvo que el desafío del gobierno está en “contrarrestar” esos elementos de coyuntura que empujan a este tipo de desenlaces.

En ese sentido, Diverio mencionó como acciones positivas tanto el proyecto de ley que impulsa el Ministerio de Economía para “la promoción y el incentivo de la inversión” como el proyecto de ley sobre empleo integral que elaboró el MTSS. “Está claro que no resuelven, pero son las herramientas que apuntan a contrarrestar un escenario donde únicamente lo que vale es lo que marque el mercado”, afirmó.

A mediados de marzo, cuando compareció ante la Comisión de Legislación del Trabajo, Cardona señaló que las empresas de servicios globales, dedicadas principalmente a las tecnologías de la información, “responden a un modelo de negocios por el que una empresa deslocaliza actividades en el exterior mediante una subsidiaria, lo que se denomina offshoring de servicios, o indirectamente mediante la subcontratación de un tercero en el extranjero”. Este modelo, agregó, “tiene el propósito de reducir costos por definición y es uno de los desafíos que estamos teniendo”.