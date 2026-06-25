Bordaberry dijo que el plan de patrullar con blindados es “buena idea”, pero que el gobierno debió “estudiarlo antes de lanzarlo”

El senador colorado dijo que, como Negro deberá dar “los números de que los homicidios subieron” al finalizar el semestre, la iniciativa se propuso “para que hablemos de esto y no de lo que va a pasar a fin de mes”

En diálogo con Panorama informativo de la diaria Radio, el senador colorado Pedro Bordaberry aportó su visión al debate que se disparó a raíz del plan del gobierno de utilizar los vehículos blindados Mamba MK7 del Ejército Nacional para patrullar en algunos barrios de la capital. El legislador dijo que es “una buena idea”, pero, en función de que el gobierno es “muy desordenado”, no fue “analizada previamente” y ahora se deberán realizar consultas y modificaciones normativas para poder implementarla.

Bordaberry subrayó que, dado que los vehículos fueron donados por Estados Unidos con la condición de que “se pueden utilizar solamente en las misiones de paz” de la Organización de las Naciones Unidas y no “en gestiones de seguridad interna del país”, es preciso instar al diálogo con el donador para “modificar el convenio y el destino”. En ese sentido, lamentó que los ministros de Interior y Defensa “no le avisaron” esto al presidente, Yamandú Orsi, y que sin conocerlo “Orsi salió a hablar”. “Tienen que cuidarlo un poco más. Si no le avisan de estas cosas, lo ponen en una situación que no es la adecuada”, consideró.

Por otro lado, dijo que sigue la duda de quiénes conducirán los vehículos, ya que debe ser “personal especializado”, y en cuanto a la posibilidad de aplicar la figura del pase en comisión, reparó en que “cuando sos militar, te aplican la ley militar, y cuando sos policía, te aplican la ley policial”. “También dijeron que ese personal militar no iba a estar involucrado en temas de seguridad, pero tenés un problema con eso. Si están manejando un vehículo y están por matar a un policía, ¿no interviene?”, se preguntó. Bordaberry opinó que lo “lógico” es “delimitar por ley y después por decreto cómo es la función”, tal como se reglamentaron los procedimientos en los perímetros de los recintos penitenciarios.

En suma, dijo que el tema “hay que trabajarlo un poquito más ordenado” y también insistió en la necesidad de “cuidarlo con mucha información al presidente”, ya que Orsi “sale a hablar y después se entera de estas otras cosas, que no las tenemos que informar la oposición”. “La ministra de Defensa Nacional y el ministro del Interior tenían que haberlo estudiado antes de lanzarlo. A mí me enoja que se trabaje de esta forma, no es serio”, aseveró el colorado.

Bordaberry conectó este anuncio con las cifras de homicidios y puntualizó que el ministro Carlos Negro, durante su interpelación de abril en la Cámara de Senadores, “venía diciendo que bajaban”. Sin embargo, “como va a tener que dar ahora, al terminar el semestre, los números de que los homicidios subieron, tiró esto de las patrullas en los barrios para que hablemos de esto y no de lo que va a pasar a fin de mes”, aseguró.

“Hoy no tenemos ningún nombre mejor que Mónica Ferrero”, dijo Bordaberry sobre la Fiscalía de Corte

En otro tramo de la entrevista, Bordaberry abordó las negociaciones políticas para designar a un nuevo fiscal de Corte y otros cargos y defendió la titularidad de la fiscal Mónica Ferrero. Al respecto, señaló que se pueden negociar “todos los nombres que sean” y, si existe una persona mejor calificada, lo analizarán, pero “hoy no tenemos ningún nombre mejor que Mónica Ferrero”.

“Nosotros estamos dispuestos a escuchar, pero Mónica Ferrero para nosotros es la persona adecuada”, sostuvo. Además, consideró que el atentado en su contra refuerza la aptitud de su figura, ya que “si a la fiscal de Corte interina le tiran una granada y unos balazos en la casa y después la cambiás, estás alentando a los que tiran granadas y balazos”, dijo.

Finalmente, en lo que respecta a otros organismos, subrayó que se alcanzaron acuerdos para modificar la integración tanto de la Corte Electoral como del Tribunal de Cuentas, pero apuntó que antes de que el oficialismo traiga nuevos acuerdos es necesario que “cumplan” los que ya asumieron.