Botana interpela a Oddone este lunes: “No va a ser una guerra, la idea es que surjan algunas verdades”, afirmó el senador del PN

El legislador del Frente Amplio Eduardo Brenta dijo que hay dos modelos económicos “diferentes”, uno con “crecimiento y distribución” y otro, el del gobierno anterior, “sin crecimiento y con concentración de la riqueza”.

Para este lunes a las 11.00 está pactado el inicio de la sesión de la Cámara de Senadores en la que el nacionalista Sergio Botana interpelará al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone. En el orden del día de la sesión se señala que el llamado es para que el jerarca brinde “explicaciones sobre el estado general de la economía y sus perspectivas”. En diálogo con la diaria, Botana señaló que el estado general es que “estamos claramente estancados”. Será la novena interpelación en lo que va del actual período de gobierno.

El senador del Partido Nacional adelantó que, entre otros temas, este lunes abordará la situación fiscal, que implica la política de gasto y de ingresos. Resaltó que, “obviamente”, sobre el gasto tienen ópticas diferentes con el oficialismo, porque, para él, es “imprescindible bajar el nivel de gasto en este momento”, ya que “no es sostenible”, y recordó que ya en el Presupuesto se opusieron a los impuestos nuevos que incluyó el gobierno.

El senador aclaró que no se puede comparar con el nivel de gasto del gobierno anterior, ya que la administración de Luis Lacalle Pou “tuvo que sostener un nivel de gasto extraordinario, que era imposible no sostenerlo, por todo lo de la pandemia”.

“Hay que poder bajar el nivel del gasto en el mantenimiento de negocios que dan pérdida y que complican el empleo. Por ejemplo, todo lo del pórtland, que da pérdida y directamente compromete gravemente el trabajo de la construcción en el país. Hay desempleo en la construcción por culpa del costo de construir, y tiene como componente altísimo el precio del cemento”, sostuvo.

Botana agregó que otro tema en el que hará énfasis será “evitar duplicaciones en los ministerios”, porque hay “oficinas repetidas” y se debe analizar “de qué manera se juntan las contabilidades de todos los lugares”. Por ejemplo, “cómo se hace el Uber del Estado, y en vez de que cada jerarca tenga su vehículo propio, hacer un aprovechamiento eficiente de la flota”.

El senador apuntó que también pondrá sobre la mesa de la interpelación lo surgido en el marco del Diálogo Social, en particular, las recomendaciones para el régimen de las AFAP. En ese sentido, sostuvo que “lo más grave es la inestabilidad a partir de la incertidumbre que se genera”, así como “la existencia de un riesgo real”. “Si eliminamos a la competencia y la plata que hoy está segurita la ponemos en manos del Estado… ¿Se imaginan lo que hubiera pasado si en el año 2002 la plata hubiera estado en manos del Estado? No hubiera quedado nada”, afirmó.

Botana dijo que también tocará el tema de la política monetaria. Pero, en este caso, dice que “es más lo que habría que no hacer”, porque “se está interviniendo indebidamente”. Subrayó que sobre eso “habrá que discutir” porque, “para el país”, el dólar tendría que estar “un poquito más fuerte”.

Por último, sobre el tipo de debate que espera que se dé en la sesión, Botana dijo que “la interpelación es, por su naturaleza, más o menos picante”, pero puntualizó que “no va a ser una guerra”. “La idea es que surjan algunas verdades, que las podamos construir desde las distintas ópticas, y que eso ayude”, finalizó.

A su vez, el senador del Partido Colorado Robert Silva dijo a la diaria que en la interpelación le interesa plantear el tema de la estabilidad económica porque, “claramente, ha caído la inversión” y, además, “hay un problema vinculado al crecimiento proyectado”. “Entonces, hay que ver cuáles son las acciones concretas que el gobierno piensa llevar adelante para atender una situación que, a mi criterio, no es de emergencia, pero sí de alerta”, sostuvo. Silva resaltó que en las recorridas que hace nota que los principales problemas que afectan a la gente son “la seguridad y el trabajo”.

La otra óptica

Por otro lado, el senador del Frente Amplio Eduardo Brenta dijo a la diaria que el crecimiento de la economía en 2025 fue de 1,8%, que si bien fue “algo menos de lo previsto”, se dio en el marco de un escenario internacional adverso. Por lo tanto, “no se puede analizar la realidad de la economía uruguaya sin tener en cuenta que hay un escenario de guerra por todos lados y un panorama de gran incertidumbre”.

“A la hora de captar inversiones y de crecer desde el punto de vista económico, está claro que el panorama actual no invita a cualquier inversor a invertir. A pesar de eso, una economía que venía creciendo desde hace más de diez años en el entorno del 1%, si creció 1,8%, en realidad tuvo un crecimiento significativo”, destacó.

Además, Brenta sostuvo que es “inevitable” considerar el impacto del precio de los combustibles en el escenario económico internacional, y subrayó que el “gobierno ha venido haciendo un gran esfuerzo, amortiguando el impacto del crecimiento” del valor del petróleo.

En ese sentido, el legislador frenteamplista comentó que “ojalá” se concreten los anuncios que hace a diario el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un acuerdo con Irán, para que eso permita “volver a estabilizar” la situación.

En cuanto a la política monetaria, el senador del oficialismo dijo que la posibilidad de incrementar el valor del dólar –como desea Botana– “implicaría una intervención del Banco Central, saliendo a comprar dólares”. “Hoy hay una flotación libre, y no se puede desconocer que hay una caída del dólar a nivel mundial, producto del bajo crecimiento de la economía de Estados Unidos y de que el mercado del petróleo empezó a comercializarse en otras monedas”, explicó.

Brenta consideró que pretender que el Estado uruguayo intervenga en el valor de la moneda, saliendo al mercado a comprar dólares, “contradice lo que han sostenido” los blancos “durante décadas”, esto es, que hay “que dejar flotar libremente el dólar”. “Salvo que la política sea dejarlo flotar libre cuando sube y, cuando cae, intervenir para subirlo. No parece coherente”, acotó.

En cuanto a la política fiscal, Brenta subrayó que “no ha tenido variaciones sustantivas” con respecto al período anterior, y sostuvo que el proyecto de ley de competitividad “va a aliviar la presión sobre las pymes, que son las principales generadoras de empleo”.

Agregó que “los cultores de la reducción del Estado estuvieron cinco años en el gobierno y no bajaron nada, o sea que no han predicado con el ejemplo”. Destacó que “la gran diferencia” del actual gobierno con el anterior es que la política económica de la gestión de Lacalle Pou “privilegió a los sectores más poderosos de la sociedad uruguaya, en detrimento de jubilados y trabajadores”.

Puso como ejemplo de esta diferencia que en la primera ronda de los Consejos de Salarios de este gobierno “se recuperó el mismo salario que en todo el quinquenio anterior”. Por lo tanto, para finalizar, insistió con que son “dos modelos diferentes”: uno con “crecimiento y distribución” y otro, el del gobierno anterior, “sin crecimiento y con concentración de la riqueza”.