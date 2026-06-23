Ortuño apuntó a “mantener niveles de incentivo” para los autos eléctricos de menor costo y el transporte colectivo

El ministro de Ambiente sostuvo que las eventuales modificaciones en materia de exoneraciones deben hacerse “con una mirada de gradualidad y, sobre todo, de diferenciación de tipo de vehículos”.

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, afirmó este martes en rueda de prensa que los eventuales ajustes a la política de beneficios tributarios que actualmente tienen los vehículos eléctricos deben hacerse “con una mirada de gradualidad y, sobre todo, de diferenciación de tipo de vehículos”.

Desde hace algunas semanas, en el oficialismo se instaló el debate acerca de las exoneraciones a este tipo de vehículos. Ortuño remarcó que el Poder Ejecutivo “está trabajando internamente la posición final” y aseguró que “en los próximos días o semanas habrá novedades sobre las decisiones en esa materia”.

El ministro sostuvo que la definición “será una síntesis de las miradas de ministerios, como el de Ambiente, que tiene una apuesta muy clara en favor de los estímulos y del impulso de la movilidad eléctrica; del Ministerio de Industria, Energía y Minería [MIEM], responsable de la rectoría en la materia, y del Ministerio de Economía [MEF]”.

Los titulares del MEF y el MIEM, Gabriel Oddone y Fernanda Cardona, respectivamente, ya han marcado públicamente visiones distintas sobre el tema. Días atrás, en el marco de un almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing, Oddone sostuvo que “es de buena política que, cuando algo maduró, ahora se desenvuelva con menos muletas”. En esa oportunidad, Oddone dijo que se estaba “trabajando para poder revisar el régimen de promoción de venta de vehículos eléctricos, con el propósito de hacer no tan beneficiosa esa compra”.

Por su parte, Cardona dijo que su posición es que “no estamos todavía en el momento oportuno para tomar esa decisión”. La ministra señaló que en la gráfica del parque automotor uruguayo “los vehículos eléctricos no aparecen todavía”, a pesar de los aumentos anuales en materia de ventas. En un parque automotor de “más de 1,2 millones de autos, la línea de los vehículos eléctricos no aparece todavía”, remarcó Cardona.

En ese marco, Ortuño dijo que la postura del Ministerio de Ambiente es que, “en función del desarrollo que ha tenido el avance en el sector automotor de autos de alta gama, es importante diferenciar” y “mantener niveles de incentivo” para los autos de menor costo. El planteo de Ortuño es que se mantenga “la apuesta al impulso y el desarrollo de la movilidad en el transporte colectivo de los ómnibus”, como también para “la movilidad familiar de bajo costo”.

“Estamos en un proceso de trabajo interno en el gabinete que esperamos, y somos optimistas, que incorpore algunos de estos criterios de progresividad y diferenciación en el trato de estos temas, porque hacen a una política de desarrollo de mediano plazo que el país tiene que impulsar, más nosotros como un gobierno progresista”, había dicho Ortuño a la diaria a principios de junio.