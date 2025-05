El vicepresidente del PIT-CNT y secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), José Lorenzo López, reconoció, en diálogo con la diaria Radio, que el sindicato pensaba que, con el nuevo gobierno, se avanzaría “más rápido y concreto” en la negociación sobre la aplicación del régimen de licencias médicas, vigente desde 2024 a partir de un decreto de la anterior administración. Sin embargo, “lamentablemente, hasta ahora no ha sido así”, afirmó.

En abril se dio inicio al espacio de conciliación con el gobierno, luego de que la confederación, conjuntamente con el PIT-CNT, presentara una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en reclamo por el régimen de licencias médicas en el sector público. La OIT suspendió en marzo el tratamiento de la denuncia por seis meses para dar lugar a la conciliación.

En esa primera reunión COFE planteó la suspensión de la aplicación del régimen de certificaciones. En la segunda reunión, realizada en los primeros días de mayo, desde el gobierno señalaron a la confederación que todavía no estaban en condiciones de tomar una decisión sobre la suspensión, por lo que continúan las instancias de conciliación. Mientras, COFE está analizando volver en junio a la OIT “si esto no avanza y no tenemos una respuesta concreta para los intereses que estamos planteando”, afirmó López.

“Básicamente, lo que le decimos al gobierno es ‘estamos dispuestos a discutir el fondo del asunto’, pero vamos a discutirlo en igualdad de condiciones, o sea, suspendamos la aplicación de la ley y nos sentamos a discutir”, sostuvo López. Subrayó que no se puede “seguir discutiendo un proyecto de ley que va a ir al Parlamento, donde no hay mayoría parlamentaria, y nos puede tener un año o dos años discutiendo”, cuando “se está aplicando un régimen que es muy nocivo para los trabajadores” y que no cumplió con el objetivo que preveía el gobierno anterior.

El régimen cuestionado estableció el tope de nueve días de licencia al año, no acumulables, para cubrir las inasistencias justificadas por enfermedad o accidente. A partir del décimo día, los trabajadores públicos accederán al subsidio del 75% de su salario. Además, López explicó que “es totalmente discriminatorio”, ya que, por ejemplo, en “la administración central se aplica a todos los funcionarios, pero no a los cargos políticos de particular confianza”, o “en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores se aplica a todos los funcionarios pero no al personal diplomático”.

“Es totalmente discriminatorio y nos parece que realmente es inentendible que un gobierno de las características que tenemos no entienda esta situación”, aseveró.

Sobre la Biblioteca Nacional: no hubo “ningún tipo de respuesta” a los trabajadores que venían denunciando la situación

Consultado por el cierre al público de la Biblioteca Nacional (BN) por tiempo indeterminado, López respaldó a los trabajadores de la institución “que vienen denunciando” la situación de crisis “desde hace mucho tiempo”, la cual “no tiene que ver sólo con lo edilicio, sino también con la falta de personal”.

“Respaldamos totalmente el accionar de los trabajadores de la Biblioteca Nacional y estamos en estas horas intentando generar algunos ámbitos para discutir este tema, porque realmente nos preocupa mucho”, sostuvo López.

Afirmó que “sorprende” y “preocupa” que “se haya tomado una decisión así, casi de un día para el otro, sin tener en cuenta la opinión de los trabajadores que están allí”.

El secretario general de COFE indicó que la BN “ha reducido casi más del 50% del personal” y, por eso, “empiezan a pasar estas cosas de mantenimiento, no sólo del edificio, sino de todo el material cultural que hay dentro de la Biblioteca Nacional”. Acotó que, si bien “en este último período fue realmente la debacle total”, algunos problemas “se venían sintiendo”, como la falta de personal y de inversión “para todo lo que tiene que ver con los temas edilicios y con el mantenimiento de todo el acervo cultural que hay allí”.

“Eran cosas que venían preocupando, pero durante el último período la verdad que eso se dejó caer y hubo varias instancias, planteos de los trabajadores denunciando esta situación, y la verdad es que no tuvo ningún tipo de respuesta”, cerró.