Dirigentes del Sindicato Único de las Telecomunicaciones (Sutel) se reunieron con la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, luego del planteo del secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, sobre la posibilidad de que privados inviertan en las empresas públicas.

El presidente de Sutel, Gabriel Molina, expresó este viernes en rueda de prensa que el encuentro con la titular de Industria “se dio en el marco de reuniones que se mantendrán por el anuncio” de Sánchez, que generaron “un ruido enorme, con cambios incluso de lo que fue el anuncio inicial y lo que pasó después, donde hubo cambios en las propuestas que emergían”.

En ese sentido, contó que en la reunión el sindicato aclaró que “no está cerrado a conversar ideas que se tengan para mejorar el funcionamiento y profundizar el desarrollo de las empresas públicas, sobre la base fundamental de lo que fueron los resultados y los plebiscitos históricos”. “Lo cierto es que sin las empresas públicas no habría sido posible sostener el problema que tuvimos con la pandemia. Sin haber tenido Antel, la energía, el gas y el agua, sin haber tenido todo lo que nuestras empresas públicas le ofrecen a todos los uruguayos”, afirmó Molina.

“En la reunión de este viernes se manejó la posibilidad de que confirmen un día para conversar nuevamente con la ministra Fernanda Cardona y con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, al respecto de los temas que están en marcha”, agregó.

La organización sindical también solicitará una reunión al directorio de Antel, indicó.

Con relación a si ciudadanos uruguayos están o no en condiciones de realizar inversiones en las empresas públicas, el dirigente comentó: “Creo que todo lo que se haga tiene que venir de la mano del control, porque si no existe control, tenemos el problema de que mañana otro gobierno que piense distinto termine arrasando con lo que se primó defender. Por tanto, es un tema bien delicado que merece sentarse a discutirse en forma correcta y más seria”. Molina dijo que esto fue expresado a Cardona y que han conversado telefónicamente con Sánchez.

“Hay que tener mucho cuidado, porque ahora la Bolsa de Valores ya no opina de esto, cuando al principio salieron a abrazarse de lo que se había tirado inicialmente. En la propia oposición de gobierno esto era un tema que promovían desde la década de los años 90 hasta la fecha; ahora no hablan porque hubo un cambio en los planteos que había”.

Sobre la reunión, ni la ministra de Industria ni otras autoridades de la Secretaría de Estado hicieron declaraciones a los medios de prensa.