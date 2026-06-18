Mundial 2026: un audio generado con inteligencia artificial y un video fuera de contexto alimentan la desinformación en redes

Un supuesto relato discriminatorio atribuido a un periodista argentino y un video de la selección iraní homenajeando a niñas fallecidas en un ataque circularon masivamente en la última jornada.

En los últimos días se difundieron dos publicaciones que alcanzaron miles de visualizaciones y se compartieron masivamente en distintas plataformas. Una de ellas mostraba un supuesto relato deportivo en el que un comentarista argentino calificaba a Francia como un “país africano”. La otra aseguraba que la selección de Irán había ingresado al campo de juego del Mundial con mochilas escolares para homenajear a niñas fallecidas en un ataque ocurrido meses atrás en la ciudad iraní de Minab.

Las verificaciones realizadas por distintos medios especializados en factchecking concluyen que ninguna de las dos publicaciones es verdadera. En un caso se trata de un audio generado con inteligencia artificial, mientras que en el otro se utilizaron imágenes auténticas que fueron presentadas fuera de contexto.

Un audio fabricado con IA y atribuido a un relator argentino

La primera desinformación comenzó a circular en X, TikTok, Facebook y grupos de WhatsApp. El video mostraba imágenes de un partido del Mundial acompañadas por una narración en español. En ella, una voz atribuida al relator argentino Nicolás Hasse afirmaba que Francia era un “país africano”, en referencia al origen familiar de varios futbolistas de la selección francesa.

El contenido fue compartido como si correspondiera a una transmisión real y generó reacciones tanto de usuarios que condenaban el comentario como de quienes lo defendían. Sin embargo, distintos usuarios registraron el audio original y lo compararon con la versión adulterada, en la que además se falsea la voz de Hasse para que pronuncie “Senegral” en lugar de Senegal. Desde Chequeado también realizaron una verificación que determinó que el audio no era auténtico y había sido generado mediante herramientas de inteligencia artificial.

Las verificaciones identificaron inconsistencias en la modulación de la voz, cortes poco naturales en la locución y desajustes entre el relato y las imágenes. Además, no existe registro alguno de una transmisión televisiva o radial en la que se hayan pronunciado esas palabras, y el extracto de video utilizado no coincide con la transmisión original de la emisora DSports, tal como indicaron los usuarios en respuesta a las denuncias.

La viralidad del audio falso provocó un arduo debate en la prensa de Francia y las redes sociales locales, donde los hinchas mantienen enojo con los argentinos por los cantos racistas de la hinchada albiceleste tras la final del anterior mundial, que llevó incluso a Enzo Fernández a presentar sus disculpas en 2024.

Una de las cuentas que ayudó a viralizar la mentira fue la de La Derecha Diario, que cosechó casi dos millones de visualizaciones con un mensaje celebratorio de la supuesta discriminación y mantiene inalterado su posteo pese a las desmentidas.

A raíz de todo esto, el relator involucrado debió desmentir su autenticidad a través de sus redes sociales.

Las mochilas de Irán no aparecieron en el Mundial

La segunda desinformación tiene como protagonista a la selección iraní. Un video difundido masivamente en redes sociales mostraba a los jugadores formando sobre el césped junto a mochilas escolares infantiles. Los mensajes que acompañaban las imágenes aseguraban que la escena había ocurrido durante el Mundial 2026 y que constituía un homenaje a las niñas fallecidas en el ataque contra una escuela de Minab ocurrido en febrero.

La historia tuvo amplia circulación porque coincidió con el debut de Irán en la Copa del Mundo frente a Nueva Zelanda y con la intensa carga política que rodea actualmente a la selección iraní en medio del conflicto bélico con Estados Unidos y la eventual firma del acuerdo de paz. Sin embargo, la secuencia no corresponde al torneo en curso.

La verificación realizada por RTVE estableció que las imágenes corresponden a un amistoso disputado a puertas cerradas el 27 de marzo de 2026 entre Irán y Nigeria en Antalya, Turquía. En aquella ocasión, los futbolistas iraníes realizaron efectivamente un homenaje a las víctimas del ataque contra la escuela de Minab colocando mochilas escolares sobre el campo de juego antes del encuentro.

La búsqueda inversa de imágenes permitió localizar registros periodísticos publicados meses antes del inicio del Mundial. Además, las fotografías y transmisiones oficiales del partido entre Irán y Nueva Zelanda muestran una ceremonia previa completamente diferente y sin presencia de mochilas escolares.

El episodio de Minab al que hace referencia el homenaje ocurrió el 28 de febrero de 2026. Diversas investigaciones periodísticas y organizaciones de derechos humanos documentaron la destrucción de una escuela primaria femenina en esa ciudad del sur de Irán, donde murieron más de un centenar de niñas. Aunque persisten controversias sobre las responsabilidades políticas y militares del ataque, el hecho provocó una fuerte conmoción internacional y generó múltiples manifestaciones de duelo dentro y fuera de Irán.

Durante las últimas horas también circuló la versión de que Estados Unidos había retirado la visa a Mohammad Mohebi, el delantero que celebró el segundo gol de Irán ante Nueva Zelanda simulando disparos con sus dedos, pero la visa que había caducado era la de Mahdi Torebi, mediocampista suplente, que no jugó, que poseía una visa de entrada única y cuya situación ya fue resuelta.

De todos modos, el director técnico y jugadores iraníes sí cuestionaron que no les permitieron viajar antes hacia Estados Unidos ni pernoctar en el país tras el encuentro con Nueva Zelanda, perjudicando su preparación y descanso durante el Mundial. La Selección de Irán fue acogida por México tras la negativa de Estados Unidos a permitirles realizar su preparación y estadía en dicho país.

Otros casos en el Mundial

Desde el comienzo del Mundial de Fútbol, las redes sociales han sido inundadas por una ola de desinformaciones y estafas que aprovechan el interés global por el torneo. Entre los contenidos falsos más difundidos aparecen rumores sobre un supuesto veto al futbolista español Lamine Yamal por su apoyo a Palestina, videos fuera de contexto de hinchas neerlandeses, afirmaciones falsas sobre cierres de fronteras en Estados Unidos por riesgo de ébola, versiones infundadas sobre la exclusión de México como sede y citas apócrifas atribuidas a Donald Trump y Giorgia Meloni.