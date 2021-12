Bajo lluvia, mujeres y disidencias se movilizaron en Montevideo contra todas las formas de violencia machista

La lluvia no logró aguar las manifestaciones que estaban convocadas para la tarde del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el Centro de Montevideo. Al menos, no del todo. Las condiciones climáticas adversas sólo cambiaron algunos planes y provocaron que este año la convocatoria no haya sido tan masiva como en años anteriores, pero no suspendieron las movilizaciones que estaban previstas. Por lo tanto, tampoco contuvieron los reclamos.

Entre reclamos y festejos, se celebró una nueva Marcha por la Diversidad en Montevideo

Marcha por la diversidad por Avenida Libertador. Foto: Federico Gutiérrez

La convocatoria era a las 19.00 en Avenida Libertador y Paysandú, pero una hora antes, en los alrededores de la plaza Libertad, ya había empezado la fiesta. Los colores del arcoíris invadieron el espacio público de las formas más diversas: banderas que colgaban de los hombros, pañuelos atados al cuello, tapabocas, vinchas, polleras y globos. La pintura multicolor y el glitter también fueron protagonistas en rostros, cuerpos y en carteles con expresiones que celebraban el derecho a ser y reclamaban por todo lo que falta para garantizarle a la población LGBTI una vida libre vulneraciones, discriminación, desamparo y violencia.

En realidad, la Marcha por la Diversidad se realiza cada año con esa doble intención: festejar la diversidad y visibilizar las conquistas alcanzadas, pero también denunciar las deudas del Estado y reivindicar los derechos que quedan por ganar. Sobre todo esto último quedó reflejado en la consigna que la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad eligió este año: “Estado ausente, nuestra lucha presente”.

“Ningún tapabocas logró callar el grito”: mujeres y disidencias marcharon por el Centro de Montevideo en un 8M diferente

Marcha por el Día Internacional de la Mujer, ayer, en 18 de Julio. Foto: Natalia Rovira

“Feliz será el día que no falte ninguna”. La frase se repitió en varios carteles a lo largo de la avenida 18 de Julio que, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, amaneció con telas, globos y pañuelos violetas en las columnas, los balcones y las ventanas. Los sostenían chiquilinas con los párpados llenos de glitter que se encontraban con otras en las plazas. El texto era una advertencia para quienes todavía piensan que la fecha es motivo de celebración –y no de lucha– pero adquirió un significado especial cuando la noche anterior una mujer de 43 años fue asesinada por su expareja en Sauce, Canelones. Otra mujer. Una más.

Inmujeres levantó campaña porque su protagonista es un agresor de género

Mónica Bottero (archivo, marzo de 2020). Foto: Federico Gutiérrez

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), del Ministerio de Desarrollo Social, tuvo que levantar una campaña lanzada el 7 de abril sobre corresponsabilidad en los cuidados. La campaña “En casa, jugá en equipo” tenía varias piezas en las que se veía a varones como protagonistas. Inmujeres decidió levantarla al constatar que el varón protagonista del spot, un actor contratado, ejerce violencia basada en género. Pidió “disculpas” y solicitó la difusión de este hecho.

“Cuerpas reales, hinchas reales”: una muestra fotográfica latinoamericana de mujeres hinchas de fútbol

Foto de Natalia Rovira para el poryecto Cuerpas Reales Hinchas Reales.

“Cuerpas reales, hinchas reales” fue un proyecto colectivo llevado adelante por 33 fotógrafas –26 argentinas, cinco uruguayas y dos chilenas–, con la dirección de la argentina Erica Voget. Tuvo como objetivo destacar a las mujeres seguidoras del fútbol desde una perspectiva feminista. Para eso, la propuesta era que cada fotógrafa representara al equipo del que es aficionada y fotografíe a sus hinchas. El resultado final fue presentado el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Asumir el guion o rebelarse: mujeres buscan nuevas formas de vincularse con varones en los encuentros sexuales

Mercedes Oyhantcabal. Foto: Alessandro Maradei

“¿Por qué me tengo que bancar esto?” es una de las preguntas que marcan la tesis de maestría en estudios de género de Mercedes Oyhantcabal, titulada Resistir y transformar guiones sexuales: cuerpo, emociones y negociaciones del placer y del deseo en el encuentro heterosexual. Ella es antropóloga social, joven y feminista. Habla rápido para cuestionar el “guion sexual patriarcal” y para avanzar con convicción hacia la “justicia erótica”.

Para la tesis, entrevistó a mujeres heterosexuales de entre 25 y 35 años y participó en talleres de sexualidad y erotismo. En la tesis deja bien claro que el perfil de las entrevistadas es el de mujeres “blancas, profesionales, trabajadoras o estudiantes, [...] de clase media”. Oyhantcabal conversó con la diaria sobre cómo negocian las mujeres su placer y sus deseos cuando tienen sexo con varones. Porque en el sexo, y como todo en esta vida, asumís el guion o te rebelás.

Guillermo Freijido, preso por delitos sexuales, retomó su proyecto musical infantil y juvenil de manera virtual

Ilustración: Ramiro Alonso

El profesor de música Guillermo Freijido fue imputado en 2018 por delitos sexuales, después de que su expareja lo denunciara por abusar sexualmente de su hijo, que en ese momento tenía 11 años. Cuando fue detenido, trabajaba como docente de música en centros educativos y era uno de los tutores del programa musical infantil Masterclass, emitido por Teledoce. Los colegios Elbio Fernández y Crandon, en los que trabajaba, lo despidieron.

Freijido estuvo 20 meses en la cárcel, en prisión preventiva. En mayo de 2020 logró pasar a un régimen de arresto domiciliario en la casa de sus padres. Mientras cumplía su pena por un delito sexual, Freijido publicó un nuevo material en su canal de Youtube y lo difundió en redes sociales de Fermata. Su retorno al medio artístico generó indignación en las redes sociales.

Qué decían los carteles con embriones en la vía pública y por qué sus afirmaciones eran falsas o engañosas

Carteles con embriones, este jueves, en Av. Italia y Br, Batlle y Ordóñez. Foto: Alessandro Maradei

El jueves 25 de marzo en varias calles de Montevideo se colocaron diversos carteles que tenían el mismo formato: una imagen de un embrión y una afirmación sobre algo que supuestamente ocurre durante las primeras semanas de gestación. La fecha coincide con lo que diversas organizaciones opositoras al aborto legal en el mundo catalogan como “Día Internacional del Niño por Nacer”, aunque no es reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para tener la calificación de internacional.

Al menos tres carteles con afirmaciones diferentes fueron identificados por la diaria. En el artículo, una revisión sobre si estas afirmaciones son verdaderas o no.

Consejo de la Facultad de Ciencias resolvió pedir expulsión de docente grado 5 denunciado por acoso sexual

Facultad de Ciencias (archivo, noviembre de 2020). Foto: Federico Gutiérrez

El Consejo de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Udelar) resolvió por unanimidad pedir la expulsión de Martín Sambarino, docente grado 5 del Centro de Matemática de la Facultad de Ciencias, denunciado por acoso sexual por parte de una estudiante.

Sambarino fue denunciado en agosto de 2019 por la entonces estudiante Adriana da Luz, que actualmente es doctora en Matemática, según había informado Búsqueda. A fines de setiembre, más de dos años después, la Dirección General de Jurídica de la Udelar concluyó, en un sumario administrativo, que hay “credibilidad objetiva y verosimilitud” en la denuncia.

El día que la vimos muerta: una crónica sobre el femicidio de Úrsula Bahillo en Argentina

Patricia Nassutti, madre de Úrsula Bahillo, durante el sepelio en la localidad de Rojas. Foto: Magali Druscovich

El femicidio de Úrsula Bahillo generó una conmoción en Argentina que se extendió a Uruguay. Su femicida, Matías Ezequiel Martínez, tenía denuncias previas por amenazas, violación y una carpeta psiquiátrica en la Policía, pero ningún área del Estado actuó a tiempo. Era un policía desarmado, sin actividades y obsesionado con una adolescente de 18 años. En una cobertura especial para Anfibia y LatFem, María Florencia Alcaraz recorrió la ciudad de Rojas en medio del duelo y habló con la familia, las amigas y funcionarixs.