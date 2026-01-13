Durante el fin de semana pasado se registró un intenso ciclón extratropical que dejó alrededor de 20.700 hogares sin energía eléctrica. El presidente de la República, Yamandú Orsi, escribió el sábado en su cuenta de X que las lluvias “trajeron el alivio necesario para la producción en el campo”, sector castigado por un déficit hídrico y un debate en curso sobre si se debería -o no- declarar la emergencia agropecuaria. En paralelo, la Dirección Nacional de Bomberos reportó que solamente entre el 31 de diciembre y el 1º de enero se recibieron 5.300 llamadas, en tanto actualiza la situación en un ritmo diario.

El meteorólogo José Serra dijo a la diaria que el episodio “dejó un aprendizaje para todos porque nos está indicando que hay una alta variabilidad atmosférica y un cambio climático”. Además, valoró que “hacía mucho tiempo que no sucedía un evento de esta magnitud en Maldonado” y explicó, en resumen, que lo que se registró fue “el pasaje de una depresión atmosférica -un ciclón de latitudes medias, también denominado ciclón extratropical- que provocó lluvias abundantes, copiosas, muy buenas para el agro, y viento muy fuerte que superó los 100 kilómetros la hora a modo de rachas en algunos lugares”.

De ahora en más, verano

Una vez superado el episodio, Serra afirmó que “de ahora en más” habrá “temperaturas de verano” y reafirmó que “dejamos el frío atrás”.

Indicó que este martes estará soleado y habrá cielos algo nubosos, con temperaturas que promediarán los 30 grados las máximas y 18 a 20 las mínimas. “Muy agradable en la noche”, complementó.

A su vez, indicó que el miércoles estará soleado y “agradable durante el día”, pero se registrará “el pasaje de un débil frente frío” por lo que “a la noche podemos tener cierta inestabilidad”. “Las temperaturas, no obstante: 31 grados la máxima, 20 la mínima”, dijo.

Por otro lado, el jueves se reiterará la inestabilidad nocturna y puede darse “alguna tormenta”, aunque “nada que ver con lo que pasó” durante el fin de semana. Además, las temperaturas para este jueves rondarán los 32 grados; con “la máxima de 33 y una mínima de 21”.

Finalmente, el viernes, “ya estamos hablando de tendencia”: la nubosidad será variable y se espera “un descenso de temperatura, la cual se ubicará en los 25 grados de máxima y 16 la mínima”: “Sábado y domingo sin lluvias, con temperaturas promedio de 25 grados las máximas y 16 las mínimas. De ahí en más, la próxima semana, las temperaturas volverán gradualmente a ascender”, finalizó el meteorólogo.

En otro orden, sobre la posibilidad de que se registre una ola de calor, Serra descartó la opción y aseveró que, aunque “las altas temperaturas se mantienen en la región norte y oeste del país”, se dará “el pasaje entre miércoles de noche y jueves de un frente frío”, elemento que “cambia la masa de aire”.

Serra también valoró que, a pesar de que las lluvias “han sido muy buenas y muy generosas”, a partir de “ayer [por el lunes] mismo tenemos una evaporación media de 8 a 8 milímetros y medio”, lo que implica que “en una semana prácticamente perdimos más del 50% de lo que llovió”. “A mi modo de ver, el déficit hídrico -salvo que vuelva a llover en alguna zona- se mantiene alto”, consignó el profesional para el agro.